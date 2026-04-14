FCバイエルンとドイツ代表に危機。ワールドカップ予選オーストリア戦で、キャプテンのジュリア・グウィンが激しいタックルを受け、前半30分で交代した。
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「見るだけで痛々しい！」激しいタックルを受け、バイエルンとDFBはグウィンの容体を懸念。
グウィンはリバウンドのボールを追ったところ、全速力で走ってきたメラニー・ブルンターラーに激しいタックルを受けた（28分）。肩から地面に落ちたグウィンは即座に痛みに声を上げた。ブルンターラーにはイエローカードが出された。
治療の末、一度は戻ったが数分後に再交代。ノイマンは「見るからに痛々しい」と語った。
26歳のグウィンは肩や腕を問題なく動かせたため続行を希望したが、ヴック監督は予防措置としてカルロッタ・ヴァムザーと交代させた。グウィンはすぐにロッカールームへ移動し、肩関節の脱臼や鎖骨の怪我がないか検査を受けた。
試合後、ヴック監督は「詳しい状態は不明だが、予防措置として交代させた。検査を待ち、軽傷であることを願っている」とZDFのインタビューで語った。
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重要な数週間を控えるバイエルンにとって、グウィンの欠場は大きな痛手だ。
グウィンは長期離脱となり、バイエルン女子チームにとっては最悪のタイミングだ。チームは現在、リーグ・カップ・CLの3大会で戦っている。リーグ優勝はほぼ確定だが、CL準決勝では強豪バルセロナと、5月14日のカップ決勝では最大のライバル・ヴォルフスブルクと対戦する。
グウィンはこれまでに2度、前十字靭帯を断裂。昨夏の欧州選手権でも初戦のポーランド戦で内側靭帯を傷め、大会を途中退場している。
キャプテン不在ながらドイツは波乱のグループステージを突破し、フランスとの接戦を制して準決勝へ進んだ。しかしスペインとの延長戦でアイタナ・ボンマティスに決勝弾を許し、優勝の夢は消えた。
ドイツはオーストリアにほとんど勝ち目を与えない
グウィンの負傷というアクシデントはあったが、ドイツ代表にとっては勝利の夜となった。ニュルンベルクで行われたオーストリア戦で、意欲的なヴュック監督率いるチームは圧倒的な強さを見せつけた。
2万4237人の観衆が見守る中、ニコール・アニョミ（17分）、ヴィヴィアン・エンデマン（52分）、オウンゴールのサラ・プンティガム（68分）、ユレ・ブランド（76分）、途中出場のレーア・シュラー（83分）が得点を挙げた。オーストリアはキアラ・ダンジェロ（77分）が1点を返した。 ドイツは2027年ブラジル大会を見据え、グループA4の首位を固めた。土曜18時、無害だったオーストリアと再戦する。