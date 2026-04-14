「見るだけで痛々しい！」激しいタックルを受け、バイエルンとDFBはグウィンの容体を懸念。

グウィンはリバウンドのボールを追ったところ、全速力で走ってきたメラニー・ブルンターラーに激しいタックルを受けた（28分）。肩から地面に落ちたグウィンは即座に痛みに声を上げた。ブルンターラーにはイエローカードが出された。

治療の末、一度は戻ったが数分後に再交代。ノイマンは「見るからに痛々しい」と語った。

26歳のグウィンは肩や腕を問題なく動かせたため続行を希望したが、ヴック監督は予防措置としてカルロッタ・ヴァムザーと交代させた。グウィンはすぐにロッカールームへ移動し、肩関節の脱臼や鎖骨の怪我がないか検査を受けた。

試合後、ヴック監督は「詳しい状態は不明だが、予防措置として交代させた。検査を待ち、軽傷であることを願っている」とZDFのインタビューで語った。