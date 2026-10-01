22歳のFWは、ラジオ番組『El Larguero』で記者マヌ・カレーニョの取材に応じ、リハビリ期間を通して抱えていた深刻な精神的負担について明かした。

ピッチ復帰の安堵感について、アゲホワは次のように語っている。「神に感謝したい。この悪夢が終わった。大事なのは、また自分がサッカー選手だと感じられていて、一番好きなことを楽しめていることだ。正しいステップを踏めば、トンネルの先に光が見えてくる。とても複雑なケガなんだ。合併症を避けるためにも、正しいステップを踏まなければならない。以前よりも良くなったとさえ感じている。ポルトのメディカルスタッフと愛する人たちに感謝している」

また、トップチーム入りへの野心を振り返り、こう説明した。「本当に残念だった。告げられた時に最初に思い浮かんだのはワールドカップだったからだ。これはプロサッカー選手ですらなかった頃から自分に課していた目標で、すぐそこまで来ていたのに、それを見るのは本当に悔しかった。

「信じられないように聞こえるかもしれないけど、本当なんだ。グラナダのリザーブチームにいてプレーしていた時、次のワールドカップに出ることを自分の目標にしていた。実際、そこまで近づいていたのに、不運のせいでそれがこぼれ落ちてしまったのは、自分にとって本当につらかった。とてもポジティブなシーズンになっていたところだったし、大きな痛手だった。今はとてもいい状態だし、大事なのは再びリズムを取り戻すことだ」

さらに、大会を見守ることがどれほどつらかったかも明かした。「嘘はつかない。試合は見られなかった。最初の試合はセビージャの自宅で、母が階下で試合をつけていたのを覚えている。自分は2階にいて、見ることができなかった。本当につらかった。スペインの試合だけじゃなく、どの試合も見られなかった。

「結局は、自分がそこにいる姿を思い描いてしまうし、実際にはそこにいないということが精神的に本当につらかった。友人たちでさえ、一緒に試合を見ようと誘ってくれたけど、最初は無理だと伝えていた。時間がたつにつれて受け入れられるようになり、ポルトガル戦あたりからは見られるようになった。その後は見ないわけにはいかなかった。自分も苦しんだ」

また、代表監督からのサポートについてはこう付け加えた。「自分のことを気にかけてくれたことに本当に感謝している。何度か電話もくれた。とても親切な振る舞いだった」