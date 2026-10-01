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「見ることができなかった」 サム・アゲホワが、負傷によってスペインのワールドカップ栄光を逃した胸の痛みを明かす
十字靱帯損傷が夢を打ち砕く
ポルトのアタッカーが、ひざの深刻な負傷によってスペイン代表として2026年ワールドカップを逃すことになった精神的苦痛を赤裸々に明かした。2月に前十字じん帯を断裂すると、過酷な223日間の離脱によって、クラブでの絶好調は突然止まった。この残酷な不運により、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督の下でA代表定着が見え始めていたまさにその最悪のタイミングで、生涯の目標が奪われた。
- AFP
FWが明かす、苦しい回復への道のり
22歳のFWは、ラジオ番組『El Larguero』で記者マヌ・カレーニョの取材に応じ、リハビリ期間を通して抱えていた深刻な精神的負担について明かした。
ピッチ復帰の安堵感について、アゲホワは次のように語っている。「神に感謝したい。この悪夢が終わった。大事なのは、また自分がサッカー選手だと感じられていて、一番好きなことを楽しめていることだ。正しいステップを踏めば、トンネルの先に光が見えてくる。とても複雑なケガなんだ。合併症を避けるためにも、正しいステップを踏まなければならない。以前よりも良くなったとさえ感じている。ポルトのメディカルスタッフと愛する人たちに感謝している」
また、トップチーム入りへの野心を振り返り、こう説明した。「本当に残念だった。告げられた時に最初に思い浮かんだのはワールドカップだったからだ。これはプロサッカー選手ですらなかった頃から自分に課していた目標で、すぐそこまで来ていたのに、それを見るのは本当に悔しかった。
「信じられないように聞こえるかもしれないけど、本当なんだ。グラナダのリザーブチームにいてプレーしていた時、次のワールドカップに出ることを自分の目標にしていた。実際、そこまで近づいていたのに、不運のせいでそれがこぼれ落ちてしまったのは、自分にとって本当につらかった。とてもポジティブなシーズンになっていたところだったし、大きな痛手だった。今はとてもいい状態だし、大事なのは再びリズムを取り戻すことだ」
さらに、大会を見守ることがどれほどつらかったかも明かした。「嘘はつかない。試合は見られなかった。最初の試合はセビージャの自宅で、母が階下で試合をつけていたのを覚えている。自分は2階にいて、見ることができなかった。本当につらかった。スペインの試合だけじゃなく、どの試合も見られなかった。
「結局は、自分がそこにいる姿を思い描いてしまうし、実際にはそこにいないということが精神的に本当につらかった。友人たちでさえ、一緒に試合を見ようと誘ってくれたけど、最初は無理だと伝えていた。時間がたつにつれて受け入れられるようになり、ポルトガル戦あたりからは見られるようになった。その後は見ないわけにはいかなかった。自分も苦しんだ」
また、代表監督からのサポートについてはこう付け加えた。「自分のことを気にかけてくれたことに本当に感謝している。何度か電話もくれた。とても親切な振る舞いだった」
連盟のジェスチャーが負傷したFWの心を打つ
スペインサッカー連盟（RFEF）もまた、そのFWをアメリカに招待し、アルゼンチンとの大一番の決勝を現地観戦させることで、重要な精神的支えを提供した。
統括団体からのサプライズ招待を振り返り、元グラナダのアタッカーは次のように明かした。「決勝を観るためにニューヨークへ招待されたんだ。予想もしていなかった。自分はチーム（ポルト）と一緒にイングランドでトレーニングキャンプ中で、練習後に電話があって、決勝を観たいかどうか聞かれた。本当に緊張したし、信じられなかった。最終的に、あれほどの愛情を示してくれたことは、連盟の姿勢を本当によく物語っている。迷うことなく『行く』と答えて、数日間あそこにいた。本当に素晴らしい心遣いだった」
ラ・ロハでの新たな章を見据え、パリ2024オリンピック金メダリストは自身の決意をこう語った。「負傷してから、自分の目標ははっきりしている。高いレベルで再びプレーできるようになることだ。代表にできるだけ早く戻りたいと思っているけれど、それがとても難しく、競争も激しいことは分かっている。
「たくさんの試合を楽しみながらプレーしたいし、まだ決められていない代表初ゴールを決められるかどうかも見ていきたい。そのゴールを代表で決めたい。それは短期的に最も実現したいことの一つだ。できるだけ早く実現してほしい」
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代表再招集には厳しい戦いが待ち受ける
このFWの当面の焦点は、国内戦と欧州の舞台の両方でポルトのために決定力を取り戻すことへと移る。一方で、デ・ラ・フエンテ監督率いるスペイン代表の攻撃陣ではポジション争いが熾烈であるため、再び代表メンバーに足場を築くことは困難な課題となる。
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