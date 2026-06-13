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「見てなかったの？！」――クリスティアーノ・ロナウドは体調への懸念を否定し、ポルトガル代表としてワールドカップで「喜びをもたらす」と誓った。
ポルトガル、アメリカ遠征を開始
ブラジル代表がシダーデ・ド・フートボル（サッカーの街）の合宿地を出発し、米国遠征へ。ロナウドは会見で、欧州強豪を相手に6試合20得点を挙げた予選を振り返り、自信を示した。このベテランFWはメッシと共に6大会連続でW杯に出場し、歴史に名を刻む夏になりそうだ。
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ロナウドが自身のコンディションを擁護
激しいトレーニングを終え、41歳の彼は記者団に語った。コンディションへの懸念は一蹴し、大会への高い期待を示した。「ワールドカップもユーロも常に特別な大会で、心から楽しみにしている。大きな期待を胸に臨む。体調？問題ない。試合を見ていないのか？」
チームが優勝候補か問われると、このベテランＦＷは慎重に語った。「結果は最後にしか分からない。優れた世代だが、試合にはコントロールできない要素がある。勝つか負けるかが最も重要だ。この世代がポルトガル国民に多くの喜びをもたらすと信じている」
キャプテンが勝利の秘訣を語る
ロナウドは、大会前の準備が過酷だったと認めつつ、真の優勝候補としての力はグループステージが始まってから証明されると強調した。チームメイトには集中力と計画性を求め、大会を乗り切る戦略を提示した。
彼は「厳しい練習で疲れはある。練習試合に勝っても、17日の初戦が全てだ。苦しくても、そこで本物のチャンピオンが分かる」と語った。 うまくいく確信がある。まずはグループステージを1位突破することが重要だ。その後は試合ごとに集中し、一歩ずつリズムをつかんでいく」
- AFP
強豪チームにアフリカでの試練が待ち受ける
ポルトガルは6月17日、ヒューストン・スタジアム（テキサス州）でコンゴ民主共和国と厳しい初戦を迎える。コンゴ民主共和国はジャマイカとのプレーオフを制し、1974年以来の本大会出場を決めて勢いに乗る。ロナウドは国内リーグで30ゴールに絡んだ好調さを生かし、早期に存在感を示してグループステージの主導権を狙う。