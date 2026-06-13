激しいトレーニングを終え、41歳の彼は記者団に語った。コンディションへの懸念は一蹴し、大会への高い期待を示した。「ワールドカップもユーロも常に特別な大会で、心から楽しみにしている。大きな期待を胸に臨む。体調？問題ない。試合を見ていないのか？」

チームが優勝候補か問われると、このベテランＦＷは慎重に語った。「結果は最後にしか分からない。優れた世代だが、試合にはコントロールできない要素がある。勝つか負けるかが最も重要だ。この世代がポルトガル国民に多くの喜びをもたらすと信じている」