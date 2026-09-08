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「見ていて非常につらい！」。ポール・スコールズが、マンチェスター・シティとのダービーを前に、マンチェスター・ユナイテッドのスター選手をベンチに置くようマイケル・キャリックに求める。
キャリックに突きつけられたFW起用の難題
バンヤミン・シェシュコは、プレシーズン全体を棒に振る原因となったすねの負傷の影響で、今季のマンチェスター・ユナイテッドでいまだ先発出場を果たしていない。その不在の間、キャリックはハル・シティ、イプスウィッチ・タウン、エヴァートン戦でマテウス・クーニャを主力CFとして起用してきた。
一方で、サイドのブライアン・ムブエモとマーカス・ラッシュフォードは今季好調な滑り出しを見せているものの、ユナイテッドの中央の攻撃には決定的な鋭さが欠けている。昨年ウルヴスから加入したクーニャは、これまで左サイドでの起用が中心だったため、最前線を務める適性には疑問が残っている。
シェシュコは最近、エヴァートン戦でルーク・ショーのクロスから見事なヘディング弾を決め、その価値を示した。しかし、ヒル・ディキンソン・スタジアムでアインズリー・メイトランド＝ナイルズに終盤の同点弾を許し、ユナイテッドは引き分けに終わった。
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スコールズ、「臆病な」パフォーマンスを痛烈批判
『The Good, The Bad, and The Football』で語ったスコールズは、エバートン戦でのユナイテッドの最近のパフォーマンスを厳しく批判した。元MFは、チームの戦術的な組み立てと、純然たるセンターフォワードを起用しないことに深い不満を示した。
「エバートン戦では本当に臆病だったと感じた」とスコールズは述べた。「アグレッシブさがまったくなく、エバートンは十分に攻略可能な相手だった。それだけスペースがあったのに、最後まで仕留めにいかなかった」
ユナイテッドのレジェンドは、問題の根本原因としてキャリックのチーム選考を指摘し、メンバー変更を求めた。「センターフォワードのポジションは少し問題だ。なぜなら、彼はセスコを起用していないからだ」と付け加えた。「彼は前線の軸になれる存在だ。センターフォワード不在のマンチェスター・ユナイテッドを見るのは非常に苦しい。クーニャについては、10番タイプなのかワイドの選手なのか、正直よく分からない。ただ、彼が9番ではないことだけは確かで、9番不在のユナイテッドを見るのはつらい」
マンチェスターで対照的なスタート
同じ街のライバルを本拠地に迎える準備を進める中、キャリックにかかるプレッシャーは高まっている。ユナイテッドはリーグ開幕から3試合で、獲得可能な9ポイントのうちわずか4ポイントしか積み上げられていない。一方で対照的に、エンツォ・マレスカ率いるマンチェスター・シティは、新シーズンのスタートで3連勝を飾り、国内では完璧な成績を引っ提げてオールド・トラフォードに乗り込む。
昨季、キャリックの下で85分ごとに1得点という見事な得点率を記録した実績あるストライカー、シェシュコを組み込むことは、シティの勢いを止めるうえでユナイテッドにとって極めて重要になる可能性がある。
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オールド・トラッフォードでの二重検査
日曜に大きな注目を集めるマンチェスター・ダービーを前に、ユナイテッドは週半ばの欧州戦をこなさなければならない。キャリック監督率いるチームは木曜日、チャンピオンズリーグでアゼルバイジャンのサバフFKをオールド・トラッフォードに迎える。
この欧州での一戦は、セスコにとって試合勘を高め、シティ戦での先発入りをアピールする絶好の機会になり得る。欧州の舞台で力強いパフォーマンスを見せれば、指揮官にプレミアリーグで再び先発メンバーに戻す決断を促すことになるかもしれない。
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