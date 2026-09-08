バンヤミン・シェシュコは、プレシーズン全体を棒に振る原因となったすねの負傷の影響で、今季のマンチェスター・ユナイテッドでいまだ先発出場を果たしていない。その不在の間、キャリックはハル・シティ、イプスウィッチ・タウン、エヴァートン戦でマテウス・クーニャを主力CFとして起用してきた。

一方で、サイドのブライアン・ムブエモとマーカス・ラッシュフォードは今季好調な滑り出しを見せているものの、ユナイテッドの中央の攻撃には決定的な鋭さが欠けている。昨年ウルヴスから加入したクーニャは、これまで左サイドでの起用が中心だったため、最前線を務める適性には疑問が残っている。

シェシュコは最近、エヴァートン戦でルーク・ショーのクロスから見事なヘディング弾を決め、その価値を示した。しかし、ヒル・ディキンソン・スタジアムでアインズリー・メイトランド＝ナイルズに終盤の同点弾を許し、ユナイテッドは引き分けに終わった。



