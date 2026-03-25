秋にいくつかの不振な結果が続いたことで、フリック監督の戦術には批判も寄せられた。元レアル・マドリードの司令塔トニ・クロースは、このプレースタイルではバルサはチャンピオンズリーグを制覇できないだろうと推測した。グアルディオラ監督の元教え子であるティエリ・アンリも同様の見解を示した。

しかし、先週行われたチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦のニューカッスル・ユナイテッド戦での7-2という大勝を受けて、このフランス人元選手は前言を撤回し、CBSスポーツで次のように称賛した。「おめでとう、バルセロナ。ヨーロッパは脅威を感じ始めている。チームがこれほど勢いに乗っている時、何一つ確実なことはない。これは単なる勝利ではなく、世界的な大地震だった。」

アンリが特に感銘を受けたのは、前半を3-2と危ういリードで折り返したバルサが、後半45分間をどのように展開したかという点だ。「あれは一体どんな後半だったんだ？」と彼は問いかけ、「完全な変貌だった。チームはまるで別人のようなプレーを見せた。あれこそが真のバルセロナだ。彼らが本気を出せば、何でもできる。 信じられないほどのチームだ。」ラミン・ヤマル、ロベルト・レヴァンドフスキ、そして

チームメイトたちによる攻撃の嵐を見て、アンリは1990年代初頭のヨハン・クライフ率いる伝説のドリームチームを彷彿とさせられ、対戦相手のニューカッスルに同情した。「ニューカッスルは、この攻撃の圧巻の前に崩壊してしまった。バルセロナがこのようにプレーすれば、止めることはほぼ不可能だ。」