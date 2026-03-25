マンチェスター・シティのペップ・グアルディオラ監督（55）は、ハンス・フリック監督（61）率いるFCバルセロナの現在のプレースタイルのファンであることを明かした。
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「見ていて楽しい」：マンチェスター・シティのペップ・グアルディオラ監督が、今特に注目しているチームがある
バルサの元選手兼監督は、TV3のインタビューでこう熱く語った。「フリック監督率いるバルサの試合があり、時間があれば、私は座ってそれを見るよ。だって楽しいからね。 「時々、私たちは考えすぎて、あれこれと物語を作り上げてしまう。でも結局のところ、映画館に行ったり、良いレストランに行ったりする時は、ただ楽しみたいだけだ。バルサの試合を見て楽しめない状況なんて、一体どこにあるというのか！」
元ドイツ代表監督のフリックは、2024年夏にシャビからFCバルセロナの指揮を引き継ぎ、極めて高い位置に陣取るディフェンスラインと妥協のない攻撃的なプレーを特徴とする、リスクを伴う華麗なプレースタイルをチームに導入した。その結果、就任初年度で2冠を達成した。
今シーズンもバルサは国内タイトル争いの最前線に立っており、現在ラ・リーガで首位を独走している。チャンピオンズリーグでも、この「ブラウグラナ」は依然として勝ち残っている。
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ティエリ・アンリも今ではFCバルセロナを絶賛している
秋にいくつかの不振な結果が続いたことで、フリック監督の戦術には批判も寄せられた。元レアル・マドリードの司令塔トニ・クロースは、このプレースタイルではバルサはチャンピオンズリーグを制覇できないだろうと推測した。グアルディオラ監督の元教え子であるティエリ・アンリも同様の見解を示した。
しかし、先週行われたチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦のニューカッスル・ユナイテッド戦での7-2という大勝を受けて、このフランス人元選手は前言を撤回し、CBSスポーツで次のように称賛した。「おめでとう、バルセロナ。ヨーロッパは脅威を感じ始めている。チームがこれほど勢いに乗っている時、何一つ確実なことはない。これは単なる勝利ではなく、世界的な大地震だった。」
アンリが特に感銘を受けたのは、前半を3-2と危ういリードで折り返したバルサが、後半45分間をどのように展開したかという点だ。「あれは一体どんな後半だったんだ？」と彼は問いかけ、「完全な変貌だった。チームはまるで別人のようなプレーを見せた。あれこそが真のバルセロナだ。彼らが本気を出せば、何でもできる。 信じられないほどのチームだ。」ラミン・ヤマル、ロベルト・レヴァンドフスキ、そして
チームメイトたちによる攻撃の嵐を見て、アンリは1990年代初頭のヨハン・クライフ率いる伝説のドリームチームを彷彿とさせられ、対戦相手のニューカッスルに同情した。「ニューカッスルは、この攻撃の圧巻の前に崩壊してしまった。バルセロナがこのようにプレーすれば、止めることはほぼ不可能だ。」
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今シーズンのFCバルセロナ
ゲーム 46 勝利 36 引き分け 3 敗戦 7 得失点差 125:52 平均得点 2.41