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GFX Michael Olise Ousmane DembeleGetty/GOAL
Moataz Elgammal

翻訳者：

「見ていて本当に美しい」――元PSGのスター選手がバイエルン・ミュンヘンのウイング、マイケル・オリゼをウスマン・デンベレに例え、絶賛

マイケル・オリーセ
バイエルン
ウスマン・デンベレ
ハビエル・パストーレ
ブンデスリーガ
パリ・サンジェルマン

パリ・サンジェルマンの元エース、ハビエル・パストーレが、バイエルン・ミュンヘンのウインガー、ミカエル・オリゼを絶賛。彼はこのフランス人選手をウスマン・デンベレに例え、卓越した技術とチャンピオンズリーグでの活躍に感嘆を示した。その独特なセンスは、今シーズンのサッカーファンにとって大きな楽しみだと語った。

  • パストーレ、バイエルンのフランス人「魔法使い」を称賛

    『オンゼ・モンディアル』の取材に、パストーレはバイエルンでプレーするオリゼの活躍を喜び、「移籍後、彼はリーグ27試合で12ゴール20アシストを記録し、チームのブンデスリーガ優勝をほぼ決定させた」と語った。 公式戦42試合では17得点29アシストをマークし、クラブの国内・欧州制覇の夢を支える世界屈指の戦力として存在感を示している。

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  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    ウスマン・デンベレとの比較

    元アルゼンチン代表のパストーレは、このウインガーとパリ・サンジェルマンのデンベレを直接比較した。2人は右サイドでスピードとテクニックを生かし、カットインで相手SBを混乱させるという。 2人とも右サイドからスピードとテクニックでカットインし、相手陣を混乱させる。パストーレは「オリゼはパリのデンベレに似ている。右でプレーし、常に左足で切り返す。それがいつも決まる」と語った。

  • チャンピオンズリーグでの活躍が高く評価される

    この称賛は、チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦での爆発的な活躍など、最近の素晴らしいパフォーマンスを受けてのものだ。バイエルンは先週火曜日、アウェーでレアル・マドリードを2-1で下し、このウインガーはハリー・ケインの2点目をアシストするなどしてパストーレを深く感銘させた。「彼はレアル戦で大きな役割を果たした。素晴らしい試合だった。 彼はチームに不可欠で、代表にとっても朗報だ」と続けた。

    また、パストーレは彼のプレーの美しさも強調した。「彼には特別な何かがある。誰もがパスを出すと思う瞬間に、彼は再びドリブルを仕掛ける。それは信じられないほどで、本当に美しい選手だ」

  • Sport-Club Freiburg v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    オリゼとバイエルンの今後はどうなるのか

    土曜のアウェイでザンクト・パウリを5－0と下し、リーグ優勝をほぼ確定させたバイエルンは、 now全力を欧州に注ぐ。オリゼは明日ホームでレアル・マドリードを迎え、アウェイでの活躍を再現し第1戦のリードを守り次ラウンド進出を狙う。

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