「見ていて本当に美しい」――元PSGのスター選手がバイエルン・ミュンヘンのウイング、マイケル・オリゼをウスマン・デンベレに例え、絶賛

この称賛は、チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦での爆発的な活躍など、最近の素晴らしいパフォーマンスを受けてのものだ。バイエルンは先週火曜日、アウェーでレアル・マドリードを2-1で下し、このウインガーはハリー・ケインの2点目をアシストするなどしてパストーレを深く感銘させた。「彼はレアル戦で大きな役割を果たした。素晴らしい試合だった。 彼はチームに不可欠で、代表にとっても朗報だ」と続けた。

また、パストーレは彼のプレーの美しさも強調した。「彼には特別な何かがある。誰もがパスを出すと思う瞬間に、彼は再びドリブルを仕掛ける。それは信じられないほどで、本当に美しい選手だ」