ベンヤミン・シェシュコは、プレシーズン全体を欠場させたすねの負傷の影響で、今季ここまでマンチェスター・ユナイテッドで先発出場を果たしていない。その不在の中、キャリックはハル・シティ戦、イプスウィッチ・タウン戦、エヴァートン戦で、マテウス・クーニャを主力ストライカーとして起用してきた。

一方で、両ワイドのブライアン・ムブエモとマーカス・ラッシュフォードは好調なシーズンの滑り出しを見せているものの、ユナイテッドの中央の攻撃には決定的な鋭さが欠けている。昨年ウォルヴァーハンプトンから加入したクーニャは、これまで左サイドでプレーすることが多く、最前線を任せる適性には疑問が残っている。

シェシュコは最近、エヴァートン戦でルーク・ショーのクロスに合わせ、見事なヘディングシュートを決めてその価値を示した。しかし、ヒル・ディキンソン・スタジアムでアインズリー・メイトランド＝ナイルズに試合終盤の同点弾を許し、ユナイテッドは引き分けに甘んじることになった。



