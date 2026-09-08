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「見ていて本当につらい！」 ポール・スコールズがマイケル・キャリックに対し、マンチェスター・シティとのダービーでマンチェスター・ユナイテッドのスター選手をベンチに置くよう要求
キャリックにとってのストライカー起用のジレンマ
ベンヤミン・シェシュコは、プレシーズン全体を欠場させたすねの負傷の影響で、今季ここまでマンチェスター・ユナイテッドで先発出場を果たしていない。その不在の中、キャリックはハル・シティ戦、イプスウィッチ・タウン戦、エヴァートン戦で、マテウス・クーニャを主力ストライカーとして起用してきた。
一方で、両ワイドのブライアン・ムブエモとマーカス・ラッシュフォードは好調なシーズンの滑り出しを見せているものの、ユナイテッドの中央の攻撃には決定的な鋭さが欠けている。昨年ウォルヴァーハンプトンから加入したクーニャは、これまで左サイドでプレーすることが多く、最前線を任せる適性には疑問が残っている。
シェシュコは最近、エヴァートン戦でルーク・ショーのクロスに合わせ、見事なヘディングシュートを決めてその価値を示した。しかし、ヒル・ディキンソン・スタジアムでアインズリー・メイトランド＝ナイルズに試合終盤の同点弾を許し、ユナイテッドは引き分けに甘んじることになった。
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スコールズが「臆病」なパフォーマンスを酷評
『The Good, The Bad & The Football』で、Midniteの提供のもと、スコールズはエヴァートン戦でのユナイテッドの直近のパフォーマンスを厳しく批判した。この元MFは、チームの戦術的なセットアップと、本職のセンターフォワードを起用しないことへの強い不満を示した。
「エヴァートン戦では本当に消極的だったと感じた」とスコールズは述べた。「アグレッシブさがまったくなく、エヴァートンは十分に攻略できる相手だった。スペースはかなりあったのに、最後まで仕留めにいかなかった」
ユナイテッドのレジェンドは、問題の根本としてキャリックのチーム選考を挙げ、メンバー変更を求めた。「センターフォワードのポジションは少し問題だ。なぜなら彼はセスコを起用していないからだ」と付け加えた。「彼は前線の基点になれる。センターフォワード不在のマンチェスター・ユナイテッドを見るのはとてもつらい。クーニャについては、10番タイプなのかサイドの選手なのか、実際のところよく分からないが、間違いなく9番ではない。そして9番不在のユナイテッドを見るのは苦しい」
マンチェスターで対照的なスタート
同じ街を本拠地とするライバルをホームに迎えるにあたり、キャリックへのプレッシャーは高まっている。ユナイテッドはリーグ開幕から最初の3試合で、勝ち点9のうちわずか4しか積み上げられていない。一方で対照的に、エンツォ・マレスカ率いるマンチェスター・シティは、新シーズンの国内戦を3連勝でスタートさせ、完璧な成績を引っ提げてオールド・トラフォードに乗り込む。
昨季のキャリックの下で85分に1点という見事な得点率を記録した実績ある点取り屋のシェシュコを組み込むことは、シティの勢いを止めるユナイテッドにとって極めて重要になる可能性がある。
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オールド・トラッフォードでのダブルヘッダー
日曜に大きな注目を集めるマンチェスター・ダービーを前に、ユナイテッドは週半ばの欧州の一戦を乗り切る必要がある。キャリック監督率いるチームは木曜、チャンピオンズリーグでアゼルバイジャンのサバフFKをオールド・トラッフォードに迎える。
この欧州での一戦は、セスコにとって試合勘を高め、シティ戦での先発入りをアピールする絶好の機会になり得る。欧州で力強いパフォーマンスを見せれば、指揮官にプレミアリーグでついに先発メンバーへ復帰させる決断を下させるかもしれない。
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