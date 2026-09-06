アーセナルのアルテタ監督は日曜、悪夢のような立ち上がりから立て直してチェルシーに2-1で勝利したチームの粘り強さを大いに称賛した。アーセナルはエミレーツ・スタジアムで開始2分以内に先制を許したが、カイ・ハヴァーツとマルティン・ウーデゴールのゴールにより、北ロンドンのチームは連勝を継続した。試合終了後にBBC『マッチ・オブ・ザ・デイ』で語ったアルテタ監督は、プレッシャーのかかる状況で試合をひっくり返したチームが並外れたキャラクターを示したと認めた。

「立ち上がりは良くなかったが、間違いなく素晴らしい形で反応できた」とアルテタ監督は説明した。「戦い方を楽しめたし、リスクも取った。見ていて楽しく、信じられないような試合だった。彼らには素晴らしい監督がいて、とても良い状態にチームを整えることができる。あれだけのクオリティーがあれば、どんな瞬間でも無から何かを生み出せると感じる。我々は彼らをうまく抑えた。全体として、我々にとって信じられないようなパフォーマンスだった」