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「見ていて喜びだった」 ミケル・アルテタ監督、チェルシーとのスリリングな逆転勝利でのアーセナルのパフォーマンスを称賛
アルテタ、驚異的なダービーでの逆転劇を振り返る
アーセナルのアルテタ監督は日曜、悪夢のような立ち上がりから立て直してチェルシーに2-1で勝利したチームの粘り強さを大いに称賛した。アーセナルはエミレーツ・スタジアムで開始2分以内に先制を許したが、カイ・ハヴァーツとマルティン・ウーデゴールのゴールにより、北ロンドンのチームは連勝を継続した。試合終了後にBBC『マッチ・オブ・ザ・デイ』で語ったアルテタ監督は、プレッシャーのかかる状況で試合をひっくり返したチームが並外れたキャラクターを示したと認めた。
「立ち上がりは良くなかったが、間違いなく素晴らしい形で反応できた」とアルテタ監督は説明した。「戦い方を楽しめたし、リスクも取った。見ていて楽しく、信じられないような試合だった。彼らには素晴らしい監督がいて、とても良い状態にチームを整えることができる。あれだけのクオリティーがあれば、どんな瞬間でも無から何かを生み出せると感じる。我々は彼らをうまく抑えた。全体として、我々にとって信じられないようなパフォーマンスだった」
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ウーデゴーアは監督から特別な賛辞を受ける
主将マルティン・ウーデゴールが再び勝敗を分ける存在となり、後半立ち上がりに決勝点を挙げて勝ち点3をもたらした。ミケル・アルテタ監督はすぐさま、このノルウェー代表のチームへの影響力を強調。ピッチ外での安定が、ピッチ上でのワールドクラスのパフォーマンスにつながっていると指摘した。実際、ウーデゴールは今季プレミアリーグでわずか3試合の出場ながらすでに2得点を記録。24試合で1得点に終わった前季のリーグ戦通算得点を、すでに倍増させている。今季の鮮烈なスタートは、アーセナルがさらなるタイトル獲得を目指す上で、なぜ彼が依然として中心的存在なのかを示している。
アルテタ監督は主将の影響について語った際、次のように述べた。「彼はサッカーを楽しんでいるのだと思う。私生活も落ち着いていて、プレー可能な状態にあり、トレーニングもできている。自分のルーティンもあり、もし賢くやれば、周囲の選手たちから多くの恩恵を受けられる。今日は本当に素晴らしかったと思う」
アーセナル、プレミアリーグ開幕からの連勝を維持
Optaによると、アーセナルがプレミアリーグの試合で開始2分以内に失点したのは、2023年8月のフラム戦以来初めてだった。しかし、チームはすぐに落ち着きを取り戻し、勝ち点3を確保した。チェルシーに2-1で勝利したことで、アルテタ監督のチームは開幕3試合で勝ち点9を獲得。今季ここまで喫したゴールは、この序盤の失点だけとなっている。
アルテタ監督はさらに、「非常にうれしく思うし、基準をさらに引き上げ、毎回改善を目指し続けなければならない。まだ改善できる余地は大いにあるからだ」と語った。「今日は大きな勝利だったので、この勝利を楽しむ必要がある」
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ナポリとサンダーランドが過密日程で待ち受ける
ダービー勝利の余韻に浸る時間もほとんどない中、好調のアーセナルは水曜日、UEFAチャンピオンズリーグでナポリとのアウェー戦に臨む。アルテタ監督のチームはその後、土曜日午後にサンダーランドとのアウェー戦を迎え、国内の戦いに戻る。
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