「見ていてつまらない」：元FCバイエルン・ミュンヘンのスター選手がプレミアリーグにすでに嫌気がさしている

「私は真実を言います。それは（プレミアリーグ、編集者注）はスペクタクルではない」と、テルはTwitchストリーマーでありYouTuberでもあるザカリア・ハッダッドとのポッドキャスト「Zack Nani Foot & Live」で強調しました。元FCバイエルン・ミュンヘンのフォワードは、イングランドのエリートリーグのサッカーについて次のように述べました。「見るのは退屈です。 それは、それぞれのアイデアを持った 2 つのチームがぶつかり合うだけだ」と語った。

テルがプレミアリーグで特に不足していると感じているのは、卓越した才能を持つ選手たちによる、華やかで予測不可能なプレーだ。「華やかさが少なく、ヴィンシウスがソンブレロフリックを見せることも、ドリブルも、キリアン（ムバペ、編注）がスプリントを見せることもない」