トッテナム・ホットスパーのフォワード、マティス・テルは、プレミアリーグの主流のプレイスタイルに対して、はっきりとした言葉で批判した。
「見ていてつまらない」：元FCバイエルン・ミュンヘンのスター選手がプレミアリーグにすでに嫌気がさしている
「私は真実を言います。それは（プレミアリーグ、編集者注）はスペクタクルではない」と、テルはTwitchストリーマーでありYouTuberでもあるザカリア・ハッダッドとのポッドキャスト「Zack Nani Foot & Live」で強調しました。元FCバイエルン・ミュンヘンのフォワードは、イングランドのエリートリーグのサッカーについて次のように述べました。「見るのは退屈です。 それは、それぞれのアイデアを持った 2 つのチームがぶつかり合うだけだ」と語った。
テルがプレミアリーグで特に不足していると感じているのは、卓越した才能を持つ選手たちによる、華やかで予測不可能なプレーだ。「華やかさが少なく、ヴィンシウスがソンブレロフリックを見せることも、ドリブルも、キリアン（ムバペ、編注）がスプリントを見せることもない」
マティス・テルはトッテナムでまだ自分の居場所を見つけられていない
テルがプレミアリーグをあまり気に入っていないことは、スパーズでのこれまでの約13か月間の活躍からも伺える。2025年2月、彼はバイエルンからロンドンにレンタル移籍し、昨夏、トッテナムは20歳のこの選手を完全移籍で獲得した。しかし、その活躍は決して順調とは言えない。
これまで、このフォワードはスパーズで48試合に出場し、わずか6ゴールと2アシストしか記録していない。今シーズン、テルはしばしばジョーカーとして出場するか、90分間ベンチで過ごすことも何度かあった。2026年、1月初旬にボーンマスで2対3で敗れた試合で1ゴールを決めたことが、これまでのところテルが直接関与した唯一の得点である。
彼の状況は、所属クラブが直面している根本的な危機によってさらに悪化している。連敗が続いたトッテナムは、プレミアリーグで降格の危機に陥っており、50年ぶりの2部リーグへの転落が懸念されている。新監督イゴール・トゥドールのもとでも、まだまったくうまくいっていない。
標準はマティス・テルにとって大きな障害となっている
一方、テルは、特にプレミアリーグで非常に重要性を増しているセットプレーのやり方に不満を感じている。 「ゴールキーパーの前のペナルティエリアでの乱闘？トッテナムでセットプレーを担当するアシスタントコーチに『マンツーマンでマークするな』と言ったよ。だって、そこはまったくの混乱状態だからね！」と、テルはそれをあまり評価していないことを明らかにした。
トッテナムの長年のライバルであるアーセナルは、コーナーキックやフリーキックの際に、5メートルエリアで激しい争いを繰り広げ、複数の選手で相手ゴールキーパーをブロックする先駆者です。その成功は、彼らの戦略を裏付ける決定的な証拠となっていますが、テルはそれにうんざりしています。「皆が皆を押しのけ、互いに地面に投げつけ、しがみつく。 そんなのやめろよ！ゴールキーパーは出てこられないし、何も見えないんだ」
リバプールのアルネ・スロット監督も、最近のセットプレーの傾向について同様に批判的な見解を述べている。一方、アーセナルのセットプレーのコーチ、ニコラス・ジョバー氏は、スイスの新聞「ブリック」で「この男はサッカーを台無しにしているのか？」という見出しを最近目にした。
マティス・テル：今シーズンの成績
使用 28 得点 3 アシスト 0