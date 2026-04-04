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「見た目は醜くて強面だけど、私も人間なんだ」――レアル・マドリードを撃破したヴェダト・ムリキが、ラ・リーガの強豪相手に終了間際の決勝ゴールを決めた後に涙を流した理由を語る
「海賊」にとって、まさに感情のジェットコースターのような日々だった
コソボ代表のこの選手は、ピッチ内外で過酷な時期を乗り越えてきたため、ソン・モイックスでの終盤の劇的な活躍は一層意義深いものとなった。アルバロ・アルベロア率いるチームに対する決勝ゴールを決める前、ムリキはエルチェ戦でPKを外した重圧と、トルコとの決勝戦で敗れワールドカップ出場を逃した悲しみを背負っていた。
試合終了後の取材に対し、マジョルカのエースは自身の精神状態について驚くほど率直に語った。「そう、この2週間ずっとそんな状態だったから…。外から見れば、僕はすごく無愛想でタフに見えるかもしれないけど、僕だって人間だし、時には感情や緊張に押しつぶされそうになることもあるんだ」と彼は認め、今季の得点数を19という素晴らしい数字に伸ばしたあのゴールについて振り返った。
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国際社会からの失望という重荷
ムリキにとって、母国代表としてプレーすることはキャリアの頂点であり、最近の世界の舞台への出場権を逃したことは、彼に深い傷を残していた。このストライカーは、クラブでの苦戦と代表での不運が重なり、ゴールを決めた後に感情が高ぶって爆発してしまった経緯を語った。
「（エルチェ戦で）92分にPKを外し、その後ワールドカップ出場をかけた決勝で敗れ、人生最大の夢を叶えることができなかった。今回は88分時点で1-0の引き分けだったが、突然、ゴールが決まった。素晴らしいゴールで、私のゴールで2-1の勝利を収めたんだ…」と彼は語った。
この劇的な決勝ゴールは、マヨルカの残留への希望を強めただけでなく、彼自身もピチーチ賞争いに残ることとなった。現在、23ゴールで首位に立つキリアン・エムバペに迫っている。
強豪相手に、逆境をものともせず
この勝利は、降格争いを繰り広げるマジョルカにとって大きな弾みとなり、チームは降格圏を脱して17位に浮上した。最下位のエルチェとは2ポイント差がついている。ムリキは、チームがスペインの強豪との一戦で勝ち点を獲得できるとは現実的には期待していなかったと率直に認め、そのことがホームサポーターにとってこの勝利を一層現実離れしたものに感じさせた。
「正直に言えば、試合前に予想を立てる際、たとえホームで戦おうとも、マドリード戦には勝ち点0と見込んでいた」とこのストライカーは語った。「勝ち点3を獲得できたということは、我々が良い試合をしたということだし、今週は良い準備ができたということだ。次はラージョとバレンシアとの試合が控えている。そこで勝ち点6を獲得できればと願っている」
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焦点は生き残りをかけた争いへと移る
レアル・マドリードを沈黙させたマジョルカは、今シーズンの行方を左右する重要な一連の試合に臨む。ムリキのゴールは順位表の上位と下位の情勢を一変させ、今年のラ・リーガの争いにおいて、下位チームにも十分に勝ち目があることを証明した。
一方、マドリードは、土曜日にバルセロナがアトレティコ・マドリードを2-1で下したことで、現在バルセロナに7ポイント差をつけられている。