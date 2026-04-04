「見た目は醜くて強面だけど、私も人間なんだ」――レアル・マドリードを撃破したヴェダト・ムリキが、ラ・リーガの強豪相手に終了間際の決勝ゴールを決めた後に涙を流した理由を語る

ムリキにとって、母国代表としてプレーすることはキャリアの頂点であり、最近の世界の舞台への出場権を逃したことは、彼に深い傷を残していた。このストライカーは、クラブでの苦戦と代表での不運が重なり、ゴールを決めた後に感情が高ぶって爆発してしまった経緯を語った。

「（エルチェ戦で）92分にPKを外し、その後ワールドカップ出場をかけた決勝で敗れ、人生最大の夢を叶えることができなかった。今回は88分時点で1-0の引き分けだったが、突然、ゴールが決まった。素晴らしいゴールで、私のゴールで2-1の勝利を収めたんだ…」と彼は語った。

この劇的な決勝ゴールは、マヨルカの残留への希望を強めただけでなく、彼自身もピチーチ賞争いに残ることとなった。現在、23ゴールで首位に立つキリアン・エムバペに迫っている。