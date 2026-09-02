ユヴェントスにとって、今夏の移籍市場は数々のどんでん返しに彩られた波乱のものとなった。 その結果、チームは選択肢がいくつか増えた一方で、なおいくつかの穴を抱え、そして何より多くの疑問符が残っている。





では順を追って見ていこう。 最初のどんでん返しは、昨季終了から移籍市場開幕までの間に起きた、またしてものフロント刷新だった。 コモッリとモデストが去り、カルネヴァーリとマッサーラが入った。新体制は実質的に事が進んでいる最中に到着した形だった。というのも、ビッグクラブは夏の移籍市場を冬の時点で計画し始めるからだ。そして新フロントは、直近の体制がもたらした損害の修復を試みる一方で、UEFAのセトルメント・アグリーメントによる制約にも向き合わなければならなかった。 カルネヴァーリとマッサーラへの評価はポジティブだが、本当の意味で判断するには待つ必要がある。冬の移籍市場、そして何より来夏の移籍市場に加え、当然ながら始まったばかりのシーズンの結果も見なければならない。ユヴェントスでの最初の夏にウェアだけを獲得したジュントリとは異なり（しかもこの案件はマンナが進めたものだった）、カルネヴァーリとマッサーラは非常に精力的に動き、11人の加入（レンタルからの復帰を含む）と12人の退団（契約満了を含む）をまとめ上げた。