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ライブ
CM Juventus Inside Spalletti 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

補強で戦力を高めたユヴェントス。だが、スパレッティを含む3つの大きな不確定要素がある。ナポリ時代の彼に戻らなければならず、イタリア代表での彼ではいけない。

ユヴェントス
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Opinion
ルチアーノ・スパレッティ

ユヴェントスにとって、多くの加入と多くの退団があった移籍市場はこれで終了。ここから先は、監督の仕事が決定的なものとなる。

ユヴェントスにとって、今夏の移籍市場は数々のどんでん返しに彩られた波乱のものとなった。 その結果、チームは選択肢がいくつか増えた一方で、なおいくつかの穴を抱え、そして何より多くの疑問符が残っている。


では順を追って見ていこう。 最初のどんでん返しは、昨季終了から移籍市場開幕までの間に起きた、またしてものフロント刷新だった。 コモッリとモデストが去り、カルネヴァーリとマッサーラが入った。新体制は実質的に事が進んでいる最中に到着した形だった。というのも、ビッグクラブは夏の移籍市場を冬の時点で計画し始めるからだ。そして新フロントは、直近の体制がもたらした損害の修復を試みる一方で、UEFAのセトルメント・アグリーメントによる制約にも向き合わなければならなかった。 カルネヴァーリとマッサーラへの評価はポジティブだが、本当の意味で判断するには待つ必要がある。冬の移籍市場、そして何より来夏の移籍市場に加え、当然ながら始まったばかりのシーズンの結果も見なければならない。ユヴェントスでの最初の夏にウェアだけを獲得したジュントリとは異なり（しかもこの案件はマンナが進めたものだった）、カルネヴァーリとマッサーラは非常に精力的に動き、11人の加入（レンタルからの復帰を含む）と12人の退団（契約満了を含む）をまとめ上げた。

  • 極めて重要な分岐点

    ユヴェントスの移籍市場は、いくつかの重要な局面を経て進んできた。まずはスパレッティ続投の決定だ。チャンピオンズリーグ出場権を逃したにもかかわらず、4月にコモッリと2028年までの契約延長にサインしていた指揮官はそのまま残留。6月に就任したカルネヴァーリも、スパレッティ体制継続の判断を追認した。 そして、チャンピオンズリーグを逃したことで、ビッグネームを狙えるという幻想も消えた。経験と質を兼ね備えたアリソン、ベルナルド・シウバ、レヴァンドフスキといった大物に手を伸ばすことはできなくなった。さらに、ヴラホヴィッチの契約条件に応じない決断を下し、その結果として彼を手放すことになった（この点については、おそらくクラブ首脳陣と、再びセルビア人FWの残留を望んでいた指揮官との間で見解の相違があった）。 コロ・ムアニをめぐる長い駆け引きもあった。1年間追い続けた末に高額で完全移籍を成立させたものの、最初の公式戦で決定機を外した後にはスパレッティから苦言を呈されることになった。 GKをめぐる騒動では、アリソンに加えてディブ・マルティネス、スヴィラル、鈴木の獲得も追ったが実らず、最終的にはビカーリオとグラバラに「方向転換」した。 厳しく不利な条件で進んだ放出もあった。不振のシーズンを終えたディ・グレゴーリオ、ダヴィド、オペンダをローンで送り出した。 そして攻撃陣では意外な名前が浮上した。エクハトル、アライベゴヴィッチ、ヴォルテマーデの加入へと、段階的に動きが加速していった。


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  • 大きな疑問点

    要するに、今夏の移籍市場を終えて（ただし、トルコとサウジアラビアではまだ市場が開いているため、今後数時間のうちに退団がある可能性には注意が必要だが）、ユヴェントスはGKで確実に戦力アップし、守備陣にもより質の高い選択肢を手にした（ルクミとチェリクにより、中央でもサイドでも）。さらに、トップ下と攻撃的なサイドにも豊富なクオリティーと選択肢がある（そして、ニコ・ゴンサレスの重要性は早くも浮き彫りになっている）。最大の疑問が残るのはセンターFWだ。コロ・ムアニもヴォルテマーデも流動的に動くことを好み、スパレッティが好む典型的なペナルティーエリア内のセンターフォワードではない。 そして何より中盤にも不安がある。そこには長年にわたって、優れたレジスタと、創造性と運動量の両方を保証できる選手が欠けている。ドウグラス・ルイスの復帰は賭けではあるが、今のところは良い形でスタートしており、サールの加入はケシエ獲得失敗を受けた応急的な解決策だ。


  • そして、必要なのは本来のスパレッティだ

    ユヴェントスの今季の行方の大部分、そして数カ月後にこの移籍市場をどのような視点で振り返ることになるのかも、スパレッティの仕事に大きく左右されるという感覚がある。代表チームでの失敗の残滓を振り払い、それが時に発言や決断に再び表れてしまう状況を脱し、スクデットを獲得したナポリ時代のような最高のひらめきを取り戻さなければならない。そして、指揮官とフロントの間に信頼関係が築かれるかどうか、つまりスパレッティの選択と、移籍市場におけるカルネヴァーリとマッサーラの選択がかみ合うかどうかも重要になる。

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  • 補強と放出のまとめ

    獲得：ニコ・ゴンサレス（FW、アトレティコ・マドリー）、ドウグラス・ルイス（MF、アストン・ヴィラ）、ルガーニ（DF、フィオレンティーナ）、エカトール（FW、ジェノア）、チェリク（DF、ローマ）、アライベゴビッチ（FW、バイエル・レバークーゼン）、コロ・ムアニ（FW、パリ・サンジェルマン）、ルクミ（DF、ボローニャ）、ヴィカーリオ（GK、トッテナム）、グラバラ（GK、ヴォルフスブルク）、サール（MF、トッテナム）、ヴォルテマーデ（FW、ニューカッスル）。

    放出：ホルム（DF、ボローニャ）、ヴラホヴィッチ（FW、ベシクタシュ）、コスティッチ（MF、PSV）、オペンダ（FW、リヨン）、ルイ（DF、カッラレーゼ）、ペドロ・フェリペ（DF、ラシン・サンタンデール）、アジッチ（MF、サッスオーロ）、ジョアン・マリオ（DF、フィオレンティーナ）、アルトゥール（MF、契約解除）、ディ・グレゴリオ（GK、ボーンマス）、ペリン（GK、パレルモ）、ミレッティ（MF、ベシクタシュ）、ダビド（FW、アトレティコ・マドリー）。

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