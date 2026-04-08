『Sport Bild』によると、スポーツ取締役マックス・エベルとスポーツディレクターのクリストフ・フロイントは、右サイドバックとルイス・ディアスの控えとなる左サイド攻撃陣の補強を検討している。予算は約8000万ユーロ。
翻訳者：
補強すべきポジションは2つ、候補選手は多数。FCバイエルンは最大8000万ユーロの移籍費を計画している。
資金は主に選手売却で調達する見込みだ。最多優勝クラブのバイエルンは、降格危機のトッテナムがレンタル中のジョアン・パルヒニャを残留した場合、報道される3000万ユーロの買い取りオプションを行使すると期待している。Skyによると、シーズン序盤に好印象を残したパルヒニャは得点も記録し、その可能性は高いという。
ASローマにレンタル中のブライアン・サラゴサも収益を見込むが、状況は少し複雑だ。サラゴサは2月にセルタ・ビーゴとのレンタル契約を解除され、200万ユーロのレンタル料でローマへ移籍した。
ローマには、サラゴサの出場時間がシーズン終了時点で50％を超え、かつローマがCLまたはEL出場権を獲得した場合、買い取り義務が発生する条項がある。現時点でEL圏内の可能性が高く、ローマは現在6位だがCL圏とは4ポイント差だ。
サラゴサは序盤3試合で好パフォーマンスを見せ先発も経験したが、以降は4試合連続でベンチ外。ローマが来夏義務付け通りに獲得するかは不透明だ。
- AFP
FCバイエルンとキム・ミンジェは、今夏で別れるのか？
さらに、キム・ミンジェは今夏、この記録的な優勝回数を誇るクラブに多額の資金をもたらす見込みだ。重要な試合では、ダヨ・ウパメカノとヨナタン・ターが定位置を確保しているため、この韓国人選手はベンチを温めることしかできない。しかし、ブンデスリーガでは依然としてかなりの出場時間を確保している。とはいえ、FCBには伊藤宏樹とヨシップ・スタニシッチという、センターバックのポジションにおける2人の代替選手も控えている。
昨夏ター加入以降、放出候補とみなされている。契約は2028年までだが、満了まで残留する可能性は低い。イタリア『カルチョメルカート』によるとACミランが関心を示し、ドイツ『ビルト』は3000万ユーロ以上のオファーがあれば交渉すると伝えている。 昨年夏、29歳のキムは残留を選択したが、状況は一変する可能性がある。
- Getty Images
FCバイエルン：移籍候補と噂される選手たち
FCバイエルンが選手売却で8000万ユーロの移籍予算を確保した場合、右サイドバックの候補はフェイエノールトのギヴァイロ・リードとチェルシーのジョシュ・アチェアンポンだ。
ルイス・ディアス補強の左ウイングには、ニコ・ウィリアムズ、サイード・エル・マラ、ラヤン・メッシ、マリック・フォファナ、バズマナ・トゥーレ、ケビン・シャデなど多くの候補が挙がっている。 ヤン・ディオマンデとフィル・フォーデンの名前も挙がっているが、移籍金の高さとディアスの存在を考えると実現性は低い。
より現実的な選択肢と目されるのがアリジョン・イブラヒモビッチだ。今夏1.FCハイデンハイムからのレンタルバックで初めてレギュラーを確保し、コンパニーもその成長を好意的に見ている。
FCバイエルン・ミュンヘンの試合日程：FCBの今後の試合
日付 時間 試合 4月11日（土） 18時30分 FCザンクト・パウリ vs. FCバイエルン（ブンデスリーガ） 4月15日（水） 21時 FCバイエルン vs レアル・マドリード（チャンピオンズリーグ） 4月19日（日） 17時30分 FCバイエルン vs VfBシュトゥットガルト（ブンデスリーガ） 4月22日（水） 20:45 バイエル・レバークーゼン vs. FCバイエルン（DFBポカール）