補強すべきポジションは2つ、候補選手は多数。FCバイエルンは最大8000万ユーロの移籍費を計画している。

資金は主に選手売却で調達する見込みだ。最多優勝クラブのバイエルンは、降格危機のトッテナムがレンタル中のジョアン・パルヒニャを残留した場合、報道される3000万ユーロの買い取りオプションを行使すると期待している。Skyによると、シーズン序盤に好印象を残したパルヒニャは得点も記録し、その可能性は高いという。

ASローマにレンタル中のブライアン・サラゴサも収益を見込むが、状況は少し複雑だ。サラゴサは2月にセルタ・ビーゴとのレンタル契約を解除され、200万ユーロのレンタル料でローマへ移籍した。

ローマには、サラゴサの出場時間がシーズン終了時点で50％を超え、かつローマがCLまたはEL出場権を獲得した場合、買い取り義務が発生する条項がある。現時点でEL圏内の可能性が高く、ローマは現在6位だがCL圏とは4ポイント差だ。

サラゴサは序盤3試合で好パフォーマンスを見せ先発も経験したが、以降は4試合連続でベンチ外。ローマが来夏義務付け通りに獲得するかは不透明だ。