根底にある対立は、どうやら果たされなかった約束に起因しているようで、これが今や深刻な結果を招く可能性がある。スペイン人ジャーナリストのエドゥ・アギーレ氏は『エル・チリンギート』で、ヘススがロナウドを投入しないまま30分間ウォームアップさせたことについて、非公開の場でロナウドに謝罪し、自身の戦術的ミスを公に認めると約束していたと主張した。しかし、その後の記者会見で指揮官はそれを実行せず、ロナウドは完全に裏切られたと感じたという。その結果、ロナウドには非常に重い出場停止処分が科される可能性がある。懲戒規定では、正当な理由なく代表チームの活動を放棄したあらゆる選手には、1カ月から6カ月の出場停止処分が科されると定められている。