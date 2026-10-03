AFP
翻訳者：
裏切られたクリスティアーノ・ロナウドが、ポルトガル代表のチームメートに対する痛烈な批判を支持。ジョルジェ・ジェズスは確執についての質問をかわす
交代を巡る論争の余波が強まる
ロナウドは、ポルトガル代表の合宿を突然飛び出したことで、ポルトガルとの対立を大きくエスカレートさせた。この余波は、先週日曜日のノルウェー戦で2-1の勝利を収めた試合で、ジェズス監督がこのFWを出番のないままベンチに置いたことをきっかけに生じた。
さらに火に油を注いだのが、『デイリー・メール』の報道だ。ロナウドが、ブラジル代表OBフェリペ・メロがポルトガル代表の面々を激しく叱責するインスタグラム動画に積極的に反応していたことを伝えた。歯に衣着せぬ元ユヴェントスMFは、次のように主張している。「クリスティアーノ・ロナウドに対する選手たちの扱いは、（リオネル・）メッシに対するアルゼンチンの選手たちのそれと比べて、ひどく違うように見える。クリスティアーノ・ロナウドと対戦する相手からの方が、はるかに敬意を感じるし、それは間違っていると思う。クリスティアーノ・ロナウドのレベルに達する者は誰もいない。受け入れられないことだ。史上最高の選手が、まるで何もなかったかのようにあんな形で去るのを許してはいけない。そんなことはできない」
ノルウェーとの再戦を前にジェズスが反応
木曜日に行われたデンマーク戦で代表チームはピッチ上では4-2の勝利を収めたものの、ロナウド危機は依然として最大の話題であり続けている。日曜日のノルウェー戦を前にしたきょう10月3日（土）の記者会見でこのFWについて問われたジェズスは、この状況に直接言及した。「クリスティアーノ・ロナウドの件を無視することはできない」とジェズスは語った。「クリスはポルトガル代表の象徴だ。ポルトガルの象徴でもある。そのことは完全に明確にしておきたい。試合後にその質問に答えることになるが、それについて話す時間はたっぷりある」
裏切り疑惑と迫る出場停止
根底にある対立は、どうやら果たされなかった約束に起因しているようで、これが今や深刻な結果を招く可能性がある。スペイン人ジャーナリストのエドゥ・アギーレ氏は『エル・チリンギート』で、ヘススがロナウドを投入しないまま30分間ウォームアップさせたことについて、非公開の場でロナウドに謝罪し、自身の戦術的ミスを公に認めると約束していたと主張した。しかし、その後の記者会見で指揮官はそれを実行せず、ロナウドは完全に裏切られたと感じたという。その結果、ロナウドには非常に重い出場停止処分が科される可能性がある。懲戒規定では、正当な理由なく代表チームの活動を放棄したあらゆる選手には、1カ月から6カ月の出場停止処分が科されると定められている。
- Getty Images
次に何が起こるのか？
ロナウドは今後、代表サッカーで長期の出場停止処分を科される可能性があり、それはポルトガル代表でのキャリアの終わりを意味することにもなり得る。ルイス・モンテネグロ首相がすでに介入し、この国家的危機について協議しているなか、状況は依然として極めて不安定だ。ファンや識者は今後、ロナウドが先日約束した通り、自身の物議を醸した離脱の詳しい理由を公に明かすのを待つことになる。
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