ファブリツィオ・ロマーノが自身の公式Xで報じたところによると、ユヴェントスは、まさに今日中にフランク・ケシエの契約締結に向けた交渉を前進させるべく、新たな接触を行った。





ユヴェントスはできるだけ早くこの取引をまとめたい考えで、今週がオペレーションを完了させるための本当に決定的な1週間になる可能性がある。ユヴェントスはコートジボワール代表MFの関係者と契約条件について話し合っている。アーサーの退団に道筋がついたことで、ユヴェントスは現在、フランク・ケシエの利益を扱うすべての関係者と、その契約条件を正式に文書化しようとしている。





では、何が足りないのか。ユヴェントスはまず、ミレッティのトルコ行きとなる移籍もまとめる意向だ。行き先はドゥシャン・ヴラホヴィッチ、そして指揮官ヴィンチェンツォ・イタリアーノのベシクタシュ。イタリア人MFがトルコのクラブの新戦力となれば、そこで浮く給与枠を使って、ケシエ側との隔たりや細部を詰めていくことになる。





ただし、サウジ・プロリーグ勢の動向には注意が必要だ。コートジボワール代表MFには2つのオファーが届いており、特にアル・イテハドは元ミランMFの代理人に対し、早急な返答を求めている。 それだけではない。夜にはローマも参戦し、ユヴェントスを出し抜こうとしている。











