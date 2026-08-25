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CM Grafica Kessie Juventus nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

衝撃、ローマがケシエに関心！ ガスペリーニがユヴェントス出し抜きを狙う

フランク・ケシエ
移籍情報
ユヴェントス
ローマ

ローマはそのMFの獲得を目指している。ガスペリーニはすでにアタランタで彼を指導している。

火曜夜、驚きの動きがあった。 ユヴェントスが長く追い続け、ここ数時間でも動いていたフランク・キシエに対し、ジャン・ピエロ・ガスペリーニ率いるローマが本格参戦したSkyによると、 ローマはこの元ミランのMF獲得に強く乗り出したという。ガスペリーニはすでにアタランタで同選手を指導しており、キシエは現在、サウジアラビアでの経験を経てフリーとなっている。 キシエがローマに加入した場合、マヌ・コネ、またはニール・エル・アイナウイの退団につながる可能性がある。

  • ユヴェントスの立場

    ファブリツィオ・ロマーノが自身の公式Xで報じたところによると、ユヴェントスは、まさに今日中にフランク・ケシエの契約締結に向けた交渉を前進させるべく、新たな接触を行った。


    ユヴェントスはできるだけ早くこの取引をまとめたい考えで、今週がオペレーションを完了させるための本当に決定的な1週間になる可能性がある。ユヴェントスはコートジボワール代表MFの関係者と契約条件について話し合っている。アーサーの退団に道筋がついたことで、ユヴェントスは現在、フランク・ケシエの利益を扱うすべての関係者と、その契約条件を正式に文書化しようとしている。


    では、何が足りないのか。ユヴェントスはまず、ミレッティのトルコ行きとなる移籍もまとめる意向だ。行き先はドゥシャン・ヴラホヴィッチ、そして指揮官ヴィンチェンツォ・イタリアーノのベシクタシュ。イタリア人MFがトルコのクラブの新戦力となれば、そこで浮く給与枠を使って、ケシエ側との隔たりや細部を詰めていくことになる。


    ただし、サウジ・プロリーグ勢の動向には注意が必要だ。コートジボワール代表MFには2つのオファーが届いており、特にアル・イテハドは元ミランMFの代理人に対し、早急な返答を求めている。 それだけではない。夜にはローマも参戦し、ユヴェントスを出し抜こうとしている。




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