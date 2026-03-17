セネガルはもはやアフリカ王者の座に就いていない。2026年初頭に達成したアフリカネイションズカップ優勝は、必然的に数々の論争を巻き起こしたが、今、歴史に残る判決により、アフリカサッカー連盟（CAF）は、マネとチームメイトたちがピッチ上で勝ち取ったタイトルを剥奪し、あの物議を醸した決勝戦で延長戦の末に敗れたモロッコにそのタイトルを授与することを決定した。
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翻訳者：
衝撃！セネガルからアフリカネイションズカップの優勝タイトルが剥奪され、モロッコが2026年の王者となった
ロスタイムに何が起きたのか
セネガルが延長戦で1-0の勝利を収めた経緯を巡り、物議を醸した決勝戦となった。
試合終盤、セネガル代表はまずPKが与えられなかったことに抗議し、その後、非常に似た接触に対してモロッコにPKが与えられたVARの判定に激怒し、激しい抗議を展開した。
セネガル代表はマネを除く全員が抗議のため20分以上ピッチを離れたが、その後、キャプテンの説得により、前述のPKを蹴らせるためにピッチに戻ることを決めた。PKスポットにはブラヒム・ディアスが立ち、ループシュートを試みたが、メンディにセーブされ、試合は延長戦へと突入した。
延長戦に入ると、マネがゴールを決め、テランガの獅子たち（セネガル代表）に優勝カップをもたらした。セネガルはモロッコの地で1-0の勝利を収めた。
CAFの決定
しかし、CAFの控訴委員会は本日、試合終了後にモロッコサッカー連盟が提出した異議申し立てについて審議を行い、決定を下した。同委員会は、試合が延長戦の末にセネガルが1-0で勝利した結果で終わったのではなく、モロッコが3-0で勝利し、セネガルが不戦敗となったことを確認した。
声明は以下の通りである。「セネガル代表は、2025年モロッコ・アフリカネイションズカップ（CAF）の決勝戦において不戦敗となり、その結果はモロッコ王立サッカー連盟の3-0勝利として記録された」。
理由：「第82条および第84条に違反している」
CAFの発表によると、セネガル代表はアフリカネイションズカップの規定第82条および第84条に違反した。特に第82条では、「チームが試合を行うことを拒否した場合、または審判の許可なく試合終了前にピッチを離れた場合、そのチームは不戦敗とみなされる」と定められている。
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