結局、移籍は実現しなかった。バウムガルテン氏によると、優勝回数の多いクラブから非常に魅力的なオファーがあったが、感情面と競技面の理由で断念したという。ロルフェスはレバークーゼンを理想的な環境と感じており、キャプテンとしての役割も手放したくなかった。

ロルフェスは2015年夏に現役を引退するまで10年間レバークーゼンに在籍し、クラブ幹部として活躍。2022年からはスポーツ部門のマネージングディレクターを務めている。

就任9月にはアリアンツ・アレーナでのアウェイ戦で、FCBのスヴェン・ウルライヒと衝突し「クソ野郎」と罵倒された。