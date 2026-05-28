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衝撃的スクープ！レバークーゼンのスターはバイエルン移籍寸前だった。
元選手エージェントのラース＝ヴィルヘルム・バウムガルテン氏が『Bild』紙サッカー担当チーフのクリスチャン・ファルク氏に語ったところによると、ロルフェスはミュンヘン移籍に向けて「順調に進んでいた」という。交渉はすでにかなり進んでいた。
当時監督だったユップ・ハインケスは、この元セントラルミッドフィールダーに重要な役割を与えようと、イザール川沿いのクラブへの移籍を強く後押ししていた。
レバークーゼンでの役割は、バイエルンへの移籍よりロルフェスにとって重要だ。
結局、移籍は実現しなかった。バウムガルテン氏によると、優勝回数の多いクラブから非常に魅力的なオファーがあったが、感情面と競技面の理由で断念したという。ロルフェスはレバークーゼンを理想的な環境と感じており、キャプテンとしての役割も手放したくなかった。
ロルフェスは2015年夏に現役を引退するまで10年間レバークーゼンに在籍し、クラブ幹部として活躍。2022年からはスポーツ部門のマネージングディレクターを務めている。
就任9月にはアリアンツ・アレーナでのアウェイ戦で、FCBのスヴェン・ウルライヒと衝突し「クソ野郎」と罵倒された。