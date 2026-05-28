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FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
Andreas Koenigl

翻訳者：

衝撃的スクープ！レバークーゼンのスターはバイエルン移籍寸前だった。

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S. Rolfes

バイエル・レバークーゼンのスポーツディレクター、サイモン・ロルフェスはかつてバイエルン・ミュンヘンへの移籍目前だった。元エージェントが明かした。


  • 元選手エージェントのラース＝ヴィルヘルム・バウムガルテン氏が『Bild』紙サッカー担当チーフのクリスチャン・ファルク氏に語ったところによると、ロルフェスはミュンヘン移籍に向けて「順調に進んでいた」という。交渉はすでにかなり進んでいた。

    当時監督だったユップ・ハインケスは、この元セントラルミッドフィールダーに重要な役割を与えようと、イザール川沿いのクラブへの移籍を強く後押ししていた。

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  • レバークーゼンでの役割は、バイエルンへの移籍よりロルフェスにとって重要だ。

    結局、移籍は実現しなかった。バウムガルテン氏によると、優勝回数の多いクラブから非常に魅力的なオファーがあったが、感情面と競技面の理由で断念したという。ロルフェスはレバークーゼンを理想的な環境と感じており、キャプテンとしての役割も手放したくなかった。

    ロルフェスは2015年夏に現役を引退するまで10年間レバークーゼンに在籍し、クラブ幹部として活躍。2022年からはスポーツ部門のマネージングディレクターを務めている。

    就任9月にはアリアンツ・アレーナでのアウェイ戦で、FCBのスヴェン・ウルライヒと衝突し「クソ野郎」と罵倒された。