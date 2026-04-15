デンベレが勝ち越し点を奪ったが、勝利の立役者はマルキーニョスだった。

ウィリアン・パチョもブラジル人選手とともに好守を連発し、1対1を次々と制した。アシュラフ・ハキミとヌノ・メンデスは粘り強く守り、批判を受けていたマトヴェイ・サフォノフも好セーブを連発した。

後半、守備が危機に陥った際もマルキーニョスはチームをまとめ、その直前にこの試合で最も重要なプレーを見せた。

30分にはサフォノフがケルケズの至近距離シュートを反応で止め、こぼれ球をファン・ダイクが狙った。しかしマルキーニョスが颯爽と登場し、オランダ代表DFのシュートをブロック。

このキャプテンの驚異的なブロックはゴールに値するものであり、彼がまるで得点したかのように喜んだのも当然だ。もしあの瞬間リヴァプールが得点を挙げていれば、試合の流れも、シリーズの行方も大きく変わっていたかもしれない。

ルイス・エンリケ監督の下、PSGのウインガーやMFが称賛されるのは当然だ。だが、素晴らしいディフェンダーであるマルキーニョスがいたからこそ、チームは今の地位を築けた。