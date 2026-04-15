この夜、フランス代表デムベレの最初のゴールは、見事かつ決定的だった。リヴァプールがPSGに圧力をかける中、72分、デムベレはカーブを掛けてママルダシュヴィリの守る左下隅に突き刺した。試合終了間際にはカウンターで追加点。
しかし第2戦の話題はデンベレの2得点だけではなかった。特にアルネ・スロット監督のメンバー選択は物議を醸した。以下、GOALが混沌とした一戦の勝者と敗者をまとめる。
この夜、フランス代表デムベレの最初のゴールは、見事かつ決定的だった。リヴァプールがPSGに圧力をかける中、72分、デムベレはカーブを掛けてママルダシュヴィリの守る左下隅に突き刺した。試合終了間際にはカウンターで追加点。
しかし第2戦の話題はデンベレの2得点だけではなかった。特にアルネ・スロット監督のメンバー選択は物議を醸した。以下、GOALが混沌とした一戦の勝者と敗者をまとめる。
スロットは多くの点で的を射ていなかったが、「デンベレのゴールは彼が昨シーズンなぜバロンドールを取ったかを示した」と述べた際は的を射ていた。準々決勝で精彩を欠いていたこのウイング兼フォワードが、純粋な技術で魅せた瞬間だった。 パリでのPSGの決定力不足は、他の誰よりもデムベレに起因していた。第2戦前半にも彼は絶好機をバー上に外している。
それでも試合を動かす一撃はデンベレから生まれた。自陣でクヴィチャ・クヴァラツヘリアとパスを交換し、自ら仕留めた。流れを取り戻した彼は、終了間際に追加点も奪った。
今季は2025年の絶頂期ほどではないものの、アンフィールドでの活躍とPSGの好調ぶり、さらにフランス代表が今夏W杯の有力候補であることから、彼は再びバロンドールへ好位置にいる。
フランス代表の北米遠征を目前に、ユーゴ・エキティケがデンベレとともに合流できない可能性が高まった。リヴァプールのフォワードは今季の活躍でデシャン監督の信頼を勝ち取り、先発濃厚だった。しかし試合開始30分後、前線へのパスを追った瞬間、彼はピッチに倒れ込んだ。
周囲には誰もおらず、接触による打撲ではない可能性が高い。エキティケはピッチで苦痛に顔を歪め、チームドクターに「何かが切れた」と合図した。
スロット監督はアキレス腱の負傷かどうか言及を避けたが、初期診断は「非常に深刻」で、落胆したエキティケはすでに帰宅したと明かした。
クラブと代表で共に戦うイブラヒマ・コナテは、彼の早期回復を祈っていると語った。才能豊かな若者が自身初のワールドカップを逃すのは悲劇であり、その思いはすべてのサッカーファンが共有するはずだ。
デンベレが勝ち越し点を奪ったが、勝利の立役者はマルキーニョスだった。
ウィリアン・パチョもブラジル人選手とともに好守を連発し、1対1を次々と制した。アシュラフ・ハキミとヌノ・メンデスは粘り強く守り、批判を受けていたマトヴェイ・サフォノフも好セーブを連発した。
後半、守備が危機に陥った際もマルキーニョスはチームをまとめ、その直前にこの試合で最も重要なプレーを見せた。
30分にはサフォノフがケルケズの至近距離シュートを反応で止め、こぼれ球をファン・ダイクが狙った。しかしマルキーニョスが颯爽と登場し、オランダ代表DFのシュートをブロック。
このキャプテンの驚異的なブロックはゴールに値するものであり、彼がまるで得点したかのように喜んだのも当然だ。もしあの瞬間リヴァプールが得点を挙げていれば、試合の流れも、シリーズの行方も大きく変わっていたかもしれない。
ルイス・エンリケ監督の下、PSGのウインガーやMFが称賛されるのは当然だ。だが、素晴らしいディフェンダーであるマルキーニョスがいたからこそ、チームは今の地位を築けた。
プレミアリーグは世界屈指のリーグを自負するが、パリ・サンジェルマンはイングランドの強豪と対戦すると好結果を残す。
ルイス・エンリケ率いるチームは昨年1月以降、プレミアリーグ勢と13試合を戦い10勝。直近4試合は連勝中だ。
唯一の敗戦はホームでのリヴァプール戦とアウェイでのアストン・ヴィラ戦だが、いずれもチャンピオンズリーグの次ラウンド進出は阻まれなかった。実際、PSGはプレミアリーグ勢とのノックアウトステージで5連勝中だ。
批判派は、PSGが国内で実質的なライバルを持たず、日程も調整されて欧州の試合に集中できると指摘する。
それでもプレミア勢にとってPSGは厄介な存在であり、アーセナルは決勝で対戦しないことを願っているだろう。
ユルゲン・クロップが2023-24シーズン限りで退任すると表明した後、後任の最有力候補とされたのはシャビ・アロンソだった。しかしアロンソは、ドイツで無敗2冠を達成したレバークーゼンを率いてCLへ進出し、昨夏には古巣レアル・マドリードへ移った。
しかしレアルでは、新プロジェクト開始からわずか6カ月でフロレンティーノ・ペレス会長に解任された。ヴィニシウス・ジュニアらスターのわがままを受け入れなかったことが理由だ。それ以来、不振が続くスロット監督に代えてアロンソを招へいすべきだという声がリヴァプールファンの中で高まっている。
火曜日の試合を見れば、アロンソならホームの選手たち、特に元レバークーゼンのジェレミー・フリンポンとフロリアン・ヴィルツからもっとを引き出せたはずだ。その声は、今後さらに強まるだろう。
リヴァプールの元選手で解説者を務める多くは、スロット監督の解任に消極的だ。彼らは、来季CL出場権を逃せば立場が危うくなると主張する。だが、その段階はとっくに過ぎている。
実際、リヴァプールはとっくに監督交代を行うべきだった。11月の歴史的不振時か、ブライトンでの屈辱的敗戦後の代表戦期間中であっても。
理事会の鈍さはわずかなタイトル獲得の可能性さえ失わせた。その後、FAカップとCL準々決勝でシティとPSGに0-4で完敗している。これは許容できない。特にPSG戦でのスロットの采配は最悪だった。
パリでは信念を捨て5バックに転換し、アンフィールドではコンディション不足のイサクを先発させ前半を無駄にした。さらにサラーとングモハをベンチに留めた。
もはやスロットに挽回の余地はない。彼はチームから最大限の力を引き出せておらず、昨夏の大型補強を考慮すると5位は到底受け入れられない。
試合後、スロットはまた補強の責任を強調したが、監督としての責任は免れない。CL敗退以来、チームはむしろ後退している。
この理由だけで、火曜日の試合が彼がアンフィールドで率いる最後の欧州戦となるべきだ。この情けない状況は長く放置されすぎている。誰もがその事実を知っている。