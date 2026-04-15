衝撃的な采配、ウスマン・デンベレのバロンドール級活躍、そしてPSGに敗れたリヴァプールのCLでの勝者と敗者。アーネ・スロット監督のアンフィールドでの時間は終わった。

デンベレが決勝点を奪ったが、勝利の立役者はマルキーニョスだった。

ウィリアン・パチョもブラジル人選手とともに好守を連発し、1対1を次々と制した。アシュラフ・ハキミとヌノ・メンデスは粘り強く守り、批判されていたマトヴェイ・サフォノフも好セーブを連発した。

後半、守備が危機に陥った際もマルキーニョスはチームをまとめ、その直前にこの試合で最も重要なプレーを見せた。

30分にはサフォノフがケルケズの至近距離シュートを反応で止め、こぼれ球をファン・ダイクが拾った。オランダ代表DFの追加点と思われたが、マルキーニョスが颯爽と現れ、間一髪でブロック。

このキャプテンの驚異的な介入はゴールと同然であり、彼がまるで得点したかのように喜んだのも当然だった。もしリヴァプールがそこで得点していれば、試合の流れも、シリーズの行方も変わっていたかもしれない。

ルイス・エンリケ監督の下、PSGのウインガーやミッドフィールダーが称賛されるのは当然だ。しかし、素晴らしいディフェンダーであるマルキーニョスがいたからこそ、チームは今の地位を築けたのである。