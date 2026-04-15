衝撃的な采配、ウスマン・デンベレのバロンドール級活躍、そしてPSGに敗れたリヴァプールのCLでの勝者と敗者。アーネ・スロット監督のアンフィールドでの時間は終わった。

この夜、フランス代表デムベレの先制点は鮮やかだった。リヴァプールがPSGに圧力をかける中、72分、デムベレはカーブを掛けてママルダシュヴィリの左下隅に突き刺した。試合終了間際にはカウンターから追加点。
しかし第2戦の話題は彼の2得点だけではなかった。特にアルネ・スロット監督の起用法には疑問の声が上がった。以下、GOALが混沌のコップ・スタンドで生まれた勝者と敗者をまとめる。
この夜、フランス代表デムベレの先制点は鮮やかだった。リヴァプールがPSGに圧力をかける中、72分、デムベレはカーブを掛けてママルダシュヴィリの左下隅に突き刺した。試合終了間際にはカウンターから追加点。
しかし第2戦の話題は彼の2得点だけではなかった。特にアルネ・スロット監督の起用法には疑問の声が上がった。以下、GOALが混沌のコップ・スタンドで生まれた勝者と敗者をまとめる。
スロットはその夜、多くの点で的を射てはいなかった。しかしリヴァプールの指揮官は、「デンベレのゴールは彼が昨シーズンなぜバロンドールを受賞したかを示していた」と述べた際、まさに的を射ていた。準々決勝のこの一戦では、ウイングからフォワードに転向したこの選手が、それまで精彩を欠いていたにもかかわらず、純粋な技術の輝きを放った瞬間だった。 パリでのPSGの決定力不足は、他の誰よりもデムベレに起因していた。彼は第2戦前半にも絶好機をバー上に外していた。
それでも自陣でクヴィチャ・クヴァラツヘリアと連係し、自ら仕留めた一撃で流れを変えた。感覚を取り戻した彼は、終盤の追加点も当然だった。
今季は2025年の絶頂期ほどではないものの、アンフィールドでの活躍とPSGの好調ぶり、さらにフランス代表が今夏W杯の有力候補であることから、彼は再びバロンドールへ好位置にいる。
フランス代表の北米遠征を目前に、ユーゴ・エキティケがデンベレとともに合流できない可能性が高まった。リヴァプールのフォワードは今シーズンの活躍でデシャン監督の信頼を得ていたが、試合開始30分後に前方のパスを追ってピッチに倒れ込んだ。
周囲には誰もおらず、接触による打撲ではないことが明らかだった。エキティケはピッチで苦痛に顔を歪め、チームドクターに「何かが切れた」と合図した。
スロット監督はアキレス腱の負傷かどうか言及を避けたが、初期診断は「非常に深刻」で、落胆したエキティケはすでに帰宅したと明かした。
クラブと代表で共に戦うイブラヒマ・コナテは、彼の早期回復を祈っていると語った。才能豊かな若者が自身初のワールドカップを逃すのは悲劇であり、その思いはすべてのサッカーファンが共有するはずだ。
デンベレが決勝点を奪ったが、勝利の立役者はマルキーニョスだった。
ウィリアン・パチョもブラジル人選手とともに好守を連発し、1対1を次々と制した。アシュラフ・ハキミとヌノ・メンデスは粘り強く守り、批判されていたマトヴェイ・サフォノフも好セーブを連発した。
後半、守備が危機に陥った際もマルキーニョスはチームをまとめ、その直前にこの試合で最も重要なプレーを見せた。
30分にはサフォノフがケルケズの至近距離シュートを反応で止め、こぼれ球をファン・ダイクが拾った。オランダ代表DFの追加点と思われたが、マルキーニョスが颯爽と現れ、間一髪でブロック。
このキャプテンの驚異的な介入はゴールと同然であり、彼がまるで得点したかのように喜んだのも当然だった。もしリヴァプールがそこで得点していれば、試合の流れも、シリーズの行方も変わっていたかもしれない。
ルイス・エンリケ監督の下、PSGのウインガーやミッドフィールダーが称賛されるのは当然だ。しかし、素晴らしいディフェンダーであるマルキーニョスがいたからこそ、チームは今の地位を築けたのである。
プレミアリーグは世界屈指の難関リーグと自負するが、パリ・サンジェルマンはイングランド勢と対戦すると好結果を残す。
ルイス・エンリケ率いるチームは昨年1月以降、プレミアリーグ勢と13試合を戦い10勝。直近4試合は連勝中だ。
唯一の敗戦はホームでのリヴァプール戦とアウェイでのアストン・ヴィラ戦だが、いずれもチャンピオンズリーグの次ラウンド進出は阻まれなかった。実際、PSGはプレミアリーグ勢とのノックアウトステージで5連勝中だ。
批判派は、PSGが国内で実質的なライバルを持たず、日程も調整されて欧州大会に集中できると指摘する。
それでもプレミア勢にとってPSGは厄介な存在であり、アーセナルは決勝で対戦しないことを願っているだろう。
ユルゲン・クロップが2023-24シーズン限りで退任すると表明した後、後任の最有力候補とされたのはシャビ・アロンソだった。しかしアロンソは、ドイツで無敗2冠を達成したレバークーゼンを率いてCLへ進出し、昨夏には古巣レアル・マドリードへ移った。
しかし、レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長は、新プロジェクト開始からわずか6か月でアロンソを解任。理由は、ヴィニシウス・ジュニアらスターのわがままを受け入れなかったためだ。それ以来、不振が続くスロット監督に代えてアロンソを招へいすべきだという声がリヴァプールファンの中で高まっている。
火曜日の試合を見れば、アロンソならホームチームの選手たち――特に元レバークーゼンのジェレミー・フリンポンとフロリアン・ヴィルツ――からもっと多くのものを引き出せたはずだと考えさせられる。そのため、その声は今後さらに強まるばかりだろう。
リヴァプールの元選手で現在は解説者を務める多くの人々は、スロット監督の解任に消極的だ。彼らは、リヴァプールが来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権を獲得できなければ、彼の立場は維持できなくなるだろうと主張している。しかし、我々はすでにその段階を過ぎている。
実際、リヴァプールはとっくに監督交代をするべきだった。11月の歴史的不振時か、ブライトンでの屈辱的敗戦後の代表戦期間中であっても。
理事会の鈍さはわずかなタイトル獲得の可能性さえ失わせた。その後、FAカップとCL準々決勝でマンチェスター・シティとPSGに0-4で完敗している。これは許容できない。特にPSG戦でのスロットの采配は最悪だった。
パリでは信念を捨て5バックに転換し、アンフィールドではコンディション不足のイサクを先発させ前半を無駄にした。さらにサラーとングモハをベンチに留めた。
もはやスロットに挽回の余地はない。彼はチームから最大限を引き出せる監督ではなく、昨夏の大型補強を活かせず5位に終わった責任は重大だ。
試合後、スロットはまた補強戦略のせいにしたが、責任は彼にある。CL敗退以来、チームはむしろ後退している。
この理由だけでも、火曜日の試合が彼がアンフィールドで率いる最後の欧州戦となるべきだ。この情けない状況は、長く放置されすぎている。誰もがその事実を知っている。