スペインは時折得点を狙い、後半にはGKマルティネスを苦しめた。一方アルゼンチンは全く脅威を与えられなかった。前半終了時のシュート数はメッシら3本で、枠内はゼロ。1966年以来、アルゼンチンが前半無シュートだったのは初めてだ。

90分間無得点に終わり、アルゼンチンはW杯決勝でシュート0本という不名誉な史上初記録を作った。115分、メッシのクロスがファーポスト上を通過し、ようやくシュートとしてカウントされた。

この決勝で南米勢は守備を重視し、激しいファウルも目立った。エンツォ・フェルナンデスは後半アディショナルタイム、パウ・クバルシへの悪質なファウルで2枚目のイエローを受け退場した。







