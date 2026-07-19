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衝撃的な統計！アルゼンチン、ワールドカップ決勝のスペイン戦で不名誉な記録樹立。
スペインは時折得点を狙い、後半にはGKマルティネスを苦しめた。一方アルゼンチンは全く脅威を与えられなかった。前半終了時のシュート数はメッシら3本で、枠内はゼロ。1966年以来、アルゼンチンが前半無シュートだったのは初めてだ。
90分間無得点に終わり、アルゼンチンはW杯決勝でシュート0本という不名誉な史上初記録を作った。115分、メッシのクロスがファーポスト上を通過し、ようやくシュートとしてカウントされた。
この決勝で南米勢は守備を重視し、激しいファウルも目立った。エンツォ・フェルナンデスは後半アディショナルタイム、パウ・クバルシへの悪質なファウルで2枚目のイエローを受け退場した。
- (C)Getty Images
フェラン・トーレスが延長戦でアルゼンチンを破る
スペインは攻勢を強めたが、メットライフ・スタジアムの悪いピッチが響きチャンスを作れなかった。アルゼンチンGKマルティネスが好セーブ連発でチームを救い、延長へ。
延長に入ると、途中出場のフェラン・トーレスが106分に待望の先制点。終盤は数的劣勢のアルゼンチンが反撃し、ジュリアーノ・シメオネが120分に同点機を逃した。
スペインは2010年以来2度目の優勝。一方アルゼンチンは3度目の連覇を逃した。
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