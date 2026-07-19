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衝撃的な統計！アルゼンチン対スペインのワールドカップ決勝が「最悪の記録」を更新
スペインは時折得点を狙う場面を作ったが、アルゼンチンは攻め手がなかった。前半終了時、メッシらによるシュートは3本で枠内は0本。アルゼンチンがW杯前半でシュート0本は1966年以降初だ。
この決勝で南米代表は守りに徹し、激しいファールも目立った。一方、攻勢を強めたスペインも、メットライフ・スタジアムの悪いピッチに苦しみ、チャンスを活かせなかった。
- (C)Getty Images
ワールドカップ決勝：スペイン2度目、アルゼンチン4度目の優勝か？
北米開催のW杯決勝でスペインは2度目の優勝を狙う。2010年、イニエスタ率いる「赤い怒り」は南アフリカ決勝で延長戦の末オランダを1-0で破り、初タイトルを獲得した。
一方、アルゼンチンは4度目の優勝を狙う。「アルビセレステ」は1978年に初優勝し、8年後にはマラドーナ中心に2度目の頂点に立った。3度目は2022年カタール大会。メッシが主導し、再び栄冠を掴んだ。
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