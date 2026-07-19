衝撃的な統計！アルゼンチン対スペインのワールドカップ決勝が「最悪の記録」を更新

スペインは時折得点を狙う場面を作ったが、アルゼンチンは攻め手がなかった。前半終了時、メッシらによるシュートは3本で枠内は0本。アルゼンチンがW杯前半でシュート0本は1966年以降初だ。

この決勝で南米代表は守りに徹し、激しいファールも目立った。一方、攻勢を強めたスペインも、メットライフ・スタジアムの悪いピッチに苦しみ、チャンスを活かせなかった。