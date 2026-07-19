スペインは時折得点を狙い、後半にはGKマルティネスを苦しめた。一方、アルゼンチンは全く脅威を与えられなかった。前半終了時のシュート数はメッシら3本で、枠内はゼロ。1966年以来、アルゼンチンが前半にシュート0本だったのは初めてだ。

90分間無得点に終わり、アルゼンチンはW杯決勝でシュート0本という不名誉な史上初記録を作った。115分、メッシのクロスがファーポスト上を通過し、ようやくシュートとして記録された。

この決勝で南米勢は守りに徹し、その荒いプレーも話題になった。エンツォ・フェルナンデスは後半ロスタイム、パウ・クバルシへの悪質なファウルで2枚目のイエローを受け退場した。







