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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

翻訳者：

衝撃的な統計！アルゼンチンはワールドカップ決勝のスペイン戦で、永遠に語り継がれる不名誉な記録を作った。

ワールドカップ
スペイン 対 アルゼンチン
スペイン
アルゼンチン

2026年W杯決勝アルゼンチン対スペインは、前半ほとんど動きがなく「不名誉な記録」を作った。アルビセレステはその後も悪い数字を積み重ねた。

データ提供会社オプタによると日曜日のニューヨーク／ニュージャージーでの試合前半45分間のシュート数はわずか3本だった。1966年のワールドカップでデータ収集が始まって以来、決勝戦前半でこれほどシュート数が少ないことはなかった。

  • スペインは時折得点を狙い、後半にはGKマルティネスを苦しめた。一方、アルゼンチンは全く脅威を与えられなかった。前半終了時のシュート数はメッシら3本で、枠内はゼロ。1966年以来、アルゼンチンが前半にシュート0本だったのは初めてだ。

    90分間無得点に終わり、アルゼンチンはW杯決勝でシュート0本という不名誉な史上初記録を作った。115分、メッシのクロスがファーポスト上を通過し、ようやくシュートとして記録された。

    この決勝で南米勢は守りに徹し、その荒いプレーも話題になった。エンツォ・フェルナンデスは後半ロスタイム、パウ・クバルシへの悪質なファウルで2枚目のイエローを受け退場した。



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  • spain(C)Getty Images

    フェラン・トーレスが延長戦でアルゼンチンを沈める

    スペイン代表は攻勢を強めたが、メットライフ・スタジアムの悪いピッチが響きチャンスを作れなかった。それでもアルゼンチンGKマルティネスが好セーブを連発し、チームを延長戦へ導いた。

    延長では途中出場のフェラン・トーレスが106分に待望の先制点を奪った。

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