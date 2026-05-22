アリソンは契約をあと12か月残している。彼の将来は不明だが、アンフィールドを去ることは確定している。

モハメド・サラーは契約最終年で契約解除となり、イブラヒマ・コナテは契約延長を拒否。アンディ・ロバートソンもフリーエージェントとなる見込みだ。

スコットランド出身のベテランはリヴァプールで9シーズンを過ごした。左SBのリーセは、実績ある選手が去ることに驚きはないかと問われ、「出場機会が少ないから驚きはない」と語った。

それでもロバートソンにはまだやれる力がある。ケルケズは波がある。彼はすべてを時速100マイルでやっているようで、全力疾走でアグレッシブすぎる。ロバートソンには落ち着きと余裕がある。

「今季はケルケズがロバートソンを上回ると思ったが、そうはならなかった。それでも彼の決断は理解できる。出場時間がさらに減ると告げられていたからだ。リバプールに残ってほしかった。あと1年はプレーできたはずだ。」