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衝撃的な移籍報道の中、アリソンがリヴァプールを去る唯一の道とは――ジョン・アルネ・リーセが「誰も」と警告する。
アリソンの記録：リヴァプールでの出場試合数、ゴール数、獲得タイトル
2018年、ユルゲン・クロップ監督が信頼できる最終ラインを求めていた。リヴァプールのスカウトはローマのアリソンに白羽の矢を立て、6700万ポンド（9000万ドル）で合意した。これは当時、ゴールキーパー最高額だった。
ブラジル代表の守護神はすぐにプレミアリーグに適応し、世界最高峰のGKとしての評価を確立。多くの専門家が彼をトップに置く。彼は優勝争いの最後のピースとなった。
2021年のウェスト・ブロム戦では決勝点を奪い、通算330試合以上に出場。チームを2度のプレミアリーグ制覇、チャンピオンズリーグ、FAカップ、リーグカップ、クラブワールドカップ優勝に導いた。
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移籍の噂：アリソンはセリエAに復帰するのか？
次の移籍市場ではイタリア、特にユヴェントスへの復帰が噂される。この噂について問われた元リヴァプールDFリーセは、Betinia NJと提携するGOALの独占インタビューでこう語った。「彼が去るとは思えない。彼は素晴らしい選手で、クラブやチームメイト、守備陣にとって不可欠だ。
もし彼が去っても、代わりの選手なんていない。あのレベルに達する選手などいないからだ。クラブがまた巨額を投じるつもりがない限り、彼は残留するだろう。彼に不満がない限り、去る理由はない。そして、彼は不満を抱えていないと思う。」
ロバートソンがフリーエージェントとしてアンフィールドを去る
アリソンは契約をあと12か月残している。彼の将来は不明だが、アンフィールドを去ることは確定している。
モハメド・サラーは契約最終年で契約解除となり、イブラヒマ・コナテは契約延長を拒否。アンディ・ロバートソンもフリーエージェントとなる見込みだ。
スコットランド出身のベテランはリヴァプールで9シーズンを過ごした。左SBのリーセは、実績ある選手が去ることに驚きはないかと問われ、「出場機会が少ないから驚きはない」と語った。
それでもロバートソンにはまだやれる力がある。ケルケズは波がある。彼はすべてを時速100マイルでやっているようで、全力疾走でアグレッシブすぎる。ロバートソンには落ち着きと余裕がある。
「今季はケルケズがロバートソンを上回ると思ったが、そうはならなかった。それでも彼の決断は理解できる。出場時間がさらに減ると告げられていたからだ。リバプールに残ってほしかった。あと1年はプレーできたはずだ。」
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スロットは次の移籍期間中に再び補強を行う必要がある
リヴァプールは今夏、左サイドバックをもう1人補強する見込みだ。さらに、コナテの退団と7月に35歳になる主将ファン・ダイクの高齢化を受け、4バックのセンターも補強が必要だ。
巨額投資を受けたアルネ・スロット監督はチーム再構築を急ぐが、アリソン流出は避けたいところだ。