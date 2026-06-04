衝撃的な移籍と巨額の移籍金：ジョゼ・モウリーニョがレアル・マドリードの新監督に――ただし、条件付き

さらにペレス会長は、元ブンデスリーガのコナテを招へいしたい。当選すれば、リバプール退団のセンターバックは移籍金なしで加入する。

対立候補のリケルメは移籍金ゼロでの補強だけでは満足せず、アンテナ3のインタビューでマンチェスター・シティのFWハーランド獲得を明言。ハーランド本人もレアル移籍を希望しているという。また、MFロドリについては「シティとの契約を尊重しつつ、早ければ月曜日にも交渉を開始する」と語った。

ロドリは守備的MFの穴を埋め、条件に合う。「私が会長になれば、彼はレアル・マドリードでプレーする」とリケルメは約束した。