衝撃的な移籍が迫っている！FCバルセロナがBVBのカリム・アデイエミの獲得を狙う

24歳のアデイエミが今夏BVBを離れるのはバルサのみを希望。両クラブは交渉中であり、バルサはドルトムントの回答を待っている。『マルカ』紙によると、アデイエミとバルサは契約条件で合意済み。BVBは移籍金約5000万ユーロを要求。

同紙は、2027年以降の契約延長交渉についても、代理人がホルヘ・メンデスに代わったことで双方の要求に隔たりが大きく、失敗する運命にあると伝えている。 アデイエミの年俸は現在約650万ユーロだが、彼は1000万ユーロ以上の年俸と契約延長時の解除条項を求めていた。

11試合の代表経験がある同選手はパフォーマンスに波があり、クラブは要求を全面的に受け入れるつもりはない。交渉が停滞したことで、クラブ首脳陣の間には不和も報じられている。