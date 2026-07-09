ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、バルセロナはドルトムントの俊足ウイング獲得へ正式オファーを提示。移籍金は明かされていない。
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衝撃的な移籍が迫っている！FCバルセロナがBVBのカリム・アデイエミの獲得を狙う
24歳のアデイエミが今夏BVBを離れるのはバルサのみを希望。両クラブは交渉中であり、バルサはドルトムントの回答を待っている。『マルカ』紙によると、アデイエミとバルサは契約条件で合意済み。BVBは移籍金約5000万ユーロを要求。
同紙は、2027年以降の契約延長交渉についても、代理人がホルヘ・メンデスに代わったことで双方の要求に隔たりが大きく、失敗する運命にあると伝えている。 アデイエミの年俸は現在約650万ユーロだが、彼は1000万ユーロ以上の年俸と契約延長時の解除条項を求めていた。
11試合の代表経験がある同選手はパフォーマンスに波があり、クラブは要求を全面的に受け入れるつもりはない。交渉が停滞したことで、クラブ首脳陣の間には不和も報じられている。
- Getty Images Sport
アデイエミ、交渉中にBVBに要求：「クラブから明確なシグナルを受け取った」
しかしアデイエミは6月初め、こうした報道を「作り話だ」と一蹴した。
彼はWAZ紙のインタビューで「メディアの報道はほとんど追っていない。だが、交渉が停滞しているといった内容や給与要求の噂が繰り返し送られてくる。残念ながらそれらは正確ではない」と語った。
「私は何度もボルシア・ドルトムントへの忠誠を表明し、このクラブを評価し、情熱を注いでいる」と語った。2022年にRBザルツブルクから加入したアデイエミは残留の可能性もあるが、他の選択肢も排除しない。
「何よりも、最終的にどんな決定でもクラブから明確なメッセージが欲しい」とも語った。「計画を率直に伝えてくれれば受け入れます。人生は続くし、キャリアもまだ長く、やりたいことがたくさんあります。」
- AFP
ニコ・コヴァチ監督率いるBVBで、アデイエミはとっくにレギュラーではない。
交渉難航とアデイエミの発言を受け、このウイングの夏移籍はほぼ確実視されていた。ドルトムントは、彼のような選手を1年後に無償で失うリスクを財政的に許容できない。
それでも彼はニコ・コヴァチ監督の下でレギュラーから遠ざかっており、ブンデスリーガ28試合での平均出場時間は42分、2026年の暦年ではリーグとCL合わせて4得点にとどまっている。
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