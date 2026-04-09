降格危機のウェストハムで将来はなし。2024年のドルトムントから移籍後、怪我でプレミア29試合のみ。3得点2アシスト。

ミラン移籍で状況は好転しW杯出場も射程に入ったが、イタリアでも出番は限られる。アッレグリ監督の下、スーパーサブとしての起用が中心で、直近2試合で初めて連続先発した。

代表戦での得点は1に留まり、ユリアン・ナーゲルスマン監督にアピールするには不十分だ。W杯メンバー発表前の最後の親善試合にも招集されず、今夏の出場は危ぶまれている。直近の代表戦は2025年夏のネーションズリーグ3位決定戦フランス戦だった。