『コリエレ・デラ・セラ』紙によると、ミランは33歳選手について500万～1000万ユーロの買い取りオプションを行使しない見込みだ。そのため、フュルクルグはシーズン後にウェストハム・ユナイテッドに復帰する。
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衝撃的な移籍が実現か。ニクラス・フュルクルグとACミランの去就は決まったもよう。
降格危機のウェストハムで将来はなし。2024年のドルトムントから移籍後、怪我でプレミア29試合のみ。3得点2アシスト。
ミラン移籍で状況は好転しW杯出場も射程に入ったが、イタリアでも出番は限られる。アッレグリ監督の下、スーパーサブとしての起用が中心で、直近2試合で初めて連続先発した。
代表戦での得点は1に留まり、ユリアン・ナーゲルスマン監督にアピールするには不十分だ。W杯メンバー発表前の最後の親善試合にも招集されず、今夏の出場は危ぶまれている。直近の代表戦は2025年夏のネーションズリーグ3位決定戦フランス戦だった。
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ミランでフルークは「救いようのないケース」と断定された。ギラッシの噂も浮上。
ミランはフュルクルグの攻撃力では長期的な戦力として不十分だと考えているようだ。今夏はボルシア・ドルトムントのFWギラッシ獲得が噂されている。
専門家のアンドレア・ロンゴニは、パートナーサイト「カルチョメルカート」のコラム『Milan Hello』で、ミランのFW陣には「救いようのないケース」が2人いると指摘。フルークルグと、高額でチェルシーから獲得した元ライプツィヒのクリストファー・ンクンクを指した。 ロンゴーニはドイツ人選手について「彼は残留しないだろう。移籍金はかからなかったが、もう少し期待してもよかった」と手厳しい。
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シャルケ04：フュルクルグがジェコの後継者となるか？
シーズン終了後のフルークルグの去就は、これまで以上に不透明だ。カルチョメルカート紙によると、意外にもシャルケ04が転機となる可能性があるという。すでに両者は接触しているという情報もある。
シャルケが来季1部へ復帰すれば、彼は理想的なオプションとなる。また、現在肩を故障中のエディン・ジェコの去就も不透明だ。冬加入後、8試合で6得点3アシストを記録したベテランは契約が今季限りである。
昇格すれば、40歳のジェコは今夏W杯後に現役を引退する可能性がある。彼はボスニア・ヘルツェゴビナ代表としてプレーオフでイタリアを破り、2014年に続き2度目のW杯出場を決めた。
ニクラス・フルークルグ：成績データと統計
クラブ 試合 ゴール アシスト ヴェルダー・ブレーメン 124 49 16 ハノーファー96 80 24 8 ニュルンベルク 59 18 11 ボルシア・ドルトムント 43 15 10 ウェストハム・ユナイテッド 29 3 2 グロイター・フュルト 24 6 1 ミラン 15 1 -