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Oliver Maywurm

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衝撃的な疑惑！ モハメド・サラーのトルコ移籍が間近との報道で大きな騒動に

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元リヴァプールのスター、モハメド・サラーのベシクタシュ移籍は、現時点で白紙となった。トルコの強豪クラブ会長が認めた。

7月1日以降、所属クラブがなく移籍金不要のサラーは、当初移籍に同意していた。しかし、「メディアで移籍成立と報じられると、代理人が手数料を35％に上げた」とベシクタシュのセルダル・アダリ会長はwinwin.comで説明した。

  • ベシクタシュのアダリ氏は「そんな割合を受け入れるのは不可能だ。サラーがその数字を知っているとは思えない」と34歳のFW代理人を批判した。

    先週末、フット・メルカートはサラーのベシクタシュ移籍が間近と報じた。年俸1000万ユーロ＋ボーナス200万ユーロ、1年契約＋延長オプション1年の条件はほぼ合意と伝えられていた。

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    モハメド・サラーは当面、ベシクタシュへ移籍しない。では、このスーパースターはどのチームへ行くのか？

    サラーのベシクタシュ移籍は当面棚上げで、今後数週間で再浮上するかどうかは不透明だ。

    サラーが9年間在籍したリヴァプールFCを今夏去ることは春頃から既定路線だった。W杯で好調を示し（アルゼンチンに敗れベスト16）後、彼は将来を具体的に考え始めた。

    ベシクタシュ以外にもサウジアラビアやMLSのクラブが関心を示しており、同市のライバルであるフェネルバフチェも獲得を狙っている。

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