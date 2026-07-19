ベシクタシュのアダリ氏は「そんな割合を受け入れるのは不可能だ。サラーがその数字を知っているとは思えない」と34歳のFW代理人を批判した。

先週末、フット・メルカートはサラーのベシクタシュ移籍が間近と報じた。年俸1000万ユーロ＋ボーナス200万ユーロ、1年契約＋延長オプション1年の条件はほぼ合意と伝えられていた。