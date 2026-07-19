7月1日以降、所属クラブがなく移籍金不要のサラーは、当初移籍に同意していた。しかし、「メディアで移籍成立と報じられると、代理人が手数料を35％に上げた」とベシクタシュのセルダル・アダリ会長はwinwin.comで説明した。
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衝撃的な疑惑！ モハメド・サラーのトルコ移籍が間近との報道で大きな騒動に
ベシクタシュのアダリ氏は「そんな割合を受け入れるのは不可能だ。サラーがその数字を知っているとは思えない」と34歳のFW代理人を批判した。
先週末、フット・メルカートはサラーのベシクタシュ移籍が間近と報じた。年俸1000万ユーロ＋ボーナス200万ユーロ、1年契約＋延長オプション1年の条件はほぼ合意と伝えられていた。
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モハメド・サラーは当面、ベシクタシュへ移籍しない。では、このスーパースターはどのチームへ行くのか？
サラーのベシクタシュ移籍は当面棚上げで、今後数週間で再浮上するかどうかは不透明だ。
サラーが9年間在籍したリヴァプールFCを今夏去ることは春頃から既定路線だった。W杯で好調を示し（アルゼンチンに敗れベスト16）後、彼は将来を具体的に考え始めた。
ベシクタシュ以外にもサウジアラビアやMLSのクラブが関心を示しており、同市のライバルであるフェネルバフチェも獲得を狙っている。
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