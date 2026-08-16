AFP
翻訳者：
衝撃的な新刊が、サッカー界のアイコンであるデイビッド・ベッカムが叙勲まで何年も待たなければならなかった理由を明かした。税務上の懸念により、ベッカムのナイト爵位授与は遅れていた。
ベッカムの叙勲を阻んだHMRCの警告サイン
アリソン・ボスホフの衝撃的な新著『Brand Beckham: The Fame, The Feuds, The Fallouts』によると、デイヴィッドのナイト爵位授与は、HMRCが彼の税務問題に懸念を示したことで何年にもわたって遅れていたという。
引退した元サッカー選手である51歳のデイヴィッドは、ロンドンのオリンピック開催招致成功で極めて重要な役割を果たした後、2013年に当初ナイト爵位候補として検討されていた。ロンドン五輪のアンバサダーでもあったロード・コーの推薦を受け、栄誉委員会からもナイト爵位に値すると判断されていたデイヴィッドは、警察、治安当局、HMRCによる義務的な審査を経て、この栄誉を受けると見込まれていた。
そして同書によれば、この元サッカー選手が資本運用会社インジーニアス・メディアに関与していたことが、その年の叙勲計画を頓挫させたとされる。この事実は、舞台裏でベッカムの評判が試されていた時期の背景を示している。
- Getty Images
インジーニアス・メディアを巡る論争
その本によると、ベッカムのインジーニアス・メディアとの関わりが、2013年のナイト爵位授与を妨げたとされている。ある関係者は、HMRCが税務問題をめぐって彼を問題視していたと主張し、その後流出したメールでは、ベッカムが叙勲委員会を「a “bunch of c**ts.”」と呼んでいたことが明らかになった。
インジーニアスには、HMRCが2014年に、このスキームは課税逃れを目的に設計されたものだとして法的調査に乗り出す前までに、ベッカム、ジェレミー・パックスマン、ギャリー・リネカー、ウェイン・ルーニーを含む1700人以上の投資家が集まっていた。
ただし2021年、控訴裁判所は2つの映画パートナーシップをめぐってインジーニアス・メディア側に有利な判断を下し、それらは利益を目的として事業を行っていたものであり、投資家は所得税の控除を請求できると認定した。
インテル・マイアミとビリオネアの地位への上昇
新たにナイトの称号を授かったデイビッドの個人資産は、元サッカー選手である本人とパートナーたちが2014年に立ち上げたMLSのサッカーフランチャイズ、インテル・マイアミへの2500万ドル（1850万ポンド）の巧みな投資によって押し上げられた。
8年間の間に、このクラブはメジャーリーグサッカーで最も収益性の高いクラブの一つとなった。その後押しとなったのが、2023年にパリ・サンジェルマンからアルゼンチンの名手リオネル・メッシを獲得したことだ。メッシの存在により入場者数とグッズ売り上げは増加し、この新興クラブの現在の評価額は14億5000万ドル（10億7000万ポンド）となっている。
MLSでのサッカー事業に加え、一連の巧みなブランド支援契約やアンバサダーとしての役割、特に2022年のカタール・ワールドカップで広告塔を務めるという物議を醸した決断も、英国初のビリオネア・フットボーラーという地位に大きく寄与した。
今年の『サンデー・タイムズ』長者番付によると、デイビッドと妻ヴィクトリアの合算資産は11億8500万ポンドに達し、20億ポンドの資産を持つF1界のボス、バーニー・エクレストンに次ぐ2位となった。
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ベッカム帝国の未来
一方、疎遠となっている長男ブルックリンは、億万長者の令嬢ニコラ・ペルツと結婚しているが、自身の事業を通じて経済的な足場を築くのに苦戦している。特に、ホットソースブランド「クラウド23」や、一連のオンライン料理チュートリアルが挙げられる。関係者はボスホフに対し、このインフルエンサーについて「主要市場ではほとんど存在感を示せていない」と語っている一方で、デイビッド自身の帝国は拡大を続けている。
世界的な支配力をすでに確立している父ベッカムと、まだ駆け出しの段階にある息子のプロジェクトとの対比は、「ベッカム」という名前がもたらす特有のプレッシャーを浮き彫りにしている。
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