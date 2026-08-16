アリソン・ボスホフの衝撃的な新著『Brand Beckham: The Fame, The Feuds, The Fallouts』によると、デイヴィッドのナイト爵位授与は、HMRCが彼の税務問題に懸念を示したことで何年にもわたって遅れていたという。

引退した元サッカー選手である51歳のデイヴィッドは、ロンドンのオリンピック開催招致成功で極めて重要な役割を果たした後、2013年に当初ナイト爵位候補として検討されていた。ロンドン五輪のアンバサダーでもあったロード・コーの推薦を受け、栄誉委員会からもナイト爵位に値すると判断されていたデイヴィッドは、警察、治安当局、HMRCによる義務的な審査を経て、この栄誉を受けると見込まれていた。

そして同書によれば、この元サッカー選手が資本運用会社インジーニアス・メディアに関与していたことが、その年の叙勲計画を頓挫させたとされる。この事実は、舞台裏でベッカムの評判が試されていた時期の背景を示している。



