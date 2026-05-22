主張は明白だったが、ラース・リッケンは改めて強く訴えた。「ナーゲルスマンも彼のスピードを知っている。W杯に26人連れて行けるなら、スペシャリストも連れて行ける。特別な武器を持つ選手をね」とドルトムントスポーツディレクターは『Bild』に語った。
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衝撃的な失態！BVBのスター選手が、当然ながらW杯出場を逃す
ここで話題に上ったのはカリム・アデイエミだが、彼の「武器」は最近別の意味でも注目されている。 リッケンが「トーナメントで常に役立つ卓越した資質」と称する24歳のスピードを、ドイツ代表監督は今回見送った。ナゲルスマンが選んだマクシミリアン・バイアーとジェイミー・レウェリングも同等のスピードを持つからだ。
この落選は驚きではない。BVBのニコ・コヴァチ監督も、4月の肉離れ以前からアデイエミへの期待を徐々に下げ始めていた。
2026年に向けて代表11試合の経験がある彼がこの半年で急落したことは、まさにW杯出場を左右する時期と重なる。前半戦は6得点3アシストとドルトムント攻撃陣で最も安定していた事実も、今では忘れ去られつつある。
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カリム・アデイエミ：2026年の出場時間は600分に満たない
前半戦は16試合先発したが、年明け以降は6試合のみ。公式戦17試合で582分しか出場せず、1試合平均約34分ではW杯出場は難しい。
前半期並みの7ゴール関与（4得点3アシスト）を記録しても、リッケンが求める「切り札」としての印象は残せなかった。移籍に消極的なコヴァチにとって、アデイエミのベンチ入りを変える理由はほとんどなかった。
クロアチア人監督は、在任中最も多くアデイエミと会話したと明かし、特別な関係を示唆した。 コヴァチは「彼は人として非常に優れた性格だ」と語り、さらに「素晴らしい若者で、悪意は全くない。時として良すぎるほどだ」と続けた。
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コヴァッチ監督、アデイエミに「もっと自分を信じてほしい」
人柄だけでは、仕事熱心なコヴァチをスポーツ面で納得させられない。アデイエミはキャリアを通じて闘志と100％のプロ意識に欠け、才能がありながら最高レベルをキープする真摯なトップ選手にはなれないだろう。
「彼がいくつかの点を修正すれば、間違いなく偉大なサッカー選手になれると確信している。 そのためには、もう少し私を信じてほしい」とコヴァチは語り、課題として「正確性と几帳面さの向上、細部へのこだわり、そしてトレーニングの1分1秒を無駄にしない姿勢」を挙げた。
これらはすべて、アデイエミが以前から抱える課題だ。3年前、当時のアシスタントコーチ、アルミン・ロイターシャーンもこう語っている。「カリムには欧州トップになる才能がある。まだトップではないが、なれる可能性はある。 しかし時折真剣さが欠け、トレーニングで気楽な態度を見せる。もう少し真剣に取り組んでほしい。」
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カリム・アデイエミの不祥事
元ヘッドコーチのエディン・テルジッチはロイターの報道に即座に同意し、「アヒムの意見に全面的に賛同する。我々は安定性と効果が必要だと認識しており、カリムを含め改善に取り組んでいる」と述べた。しかし、アデイエミはまだ目立った成長を示していない。
こうしたピッチ外の騒動は、彼が国際トップレベルでブレイクすると疑う批判派の格好の餌食となっている。前半戦中の不祥事もあって、アデイエミはドルトムントやドイツサッカー連盟（DFB）内で難しい立場に立たされている。
交代時にベンチへボトルを投げつけ、試合中にロッカールームへ逃げ込み、不要なトラブルを扇動。さらに「ミステリーボックス」の処分も受け、すべてがわずか数週間の出来事だった。 ラッパーの妻を持つ彼は、仕事への姿勢に疑問が持たれ、SNSでの露出が多すぎる「放任主義」の選手とも見なされていた。
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アデイエミはBVBで将来があるのだろうか？
今後、彼がBVBでどのような展開を迎えるのか注目される。リッケンズがアデイエミを推していたのは、W杯出場ですべての市場価値がさらに高まることを期待していたからだ。アデイエミには多くのクラブから関心が寄せられており、ボルシアとの契約延長を含む複数のオファーを受けている。
現時点では未決定だが、早期の結論が望まれる。移籍すれば少なくとも4000万ユーロの移籍金が期待でき、ドルトムントの資金的余裕も広がる。リッケンら首脳陣は、夏のオフシーズン中にアデイエミの将来を明確にするため、再び「善意の言葉」を示す必要がある。
BVBにおけるカリム・アデイエミの成績データ
公式戦 得点 アシスト イエローカード イエローカード＋レッドカード レッドカード 146 36 25 27 1 1