『The Athletic』やベルギーメディアが入手した声明で協会は「ゼノ・デバストは準々決勝に出場できない。所属クラブのスポルティングCPは医学的にプレーできないと判断したが、これは代表医療スタッフやFIFAの見解とは異なる」と発表した。

大会中の出場可否は通常協会側が判断するため、異例の事態だ。スペイン戦のセンターバックは再びネイサン・ンゴイとブランドン・メシェルが先発するとみられる。

ロサンゼルスでの次戦を前に、クラブと協会代表が再度会談し、勝ち進んだ場合の対応を協議する。ベルギーがスペインを破った場合、準決勝の相手はフランスとなる。