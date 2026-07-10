デバストはここ数年、ベルギー代表でセンターバックの定位置を確保していた。しかしワールドカップ直前、22歳の彼はスポルティング・リスボンの試合で腿の屈筋を傷めた。それでもチームでの重要性と大会中に回復する見込みがあり、ルディ・ガルシア監督は彼を代表メンバーに選んだ。
AFP
翻訳者：
衝撃的な声明が発表され、スペインとのワールドカップ準々決勝を前にベルギー代表DFを巡る論争が激化している。
デバストは最初の4試合を欠場したが、6月末にチーム練習に復帰。米国との決勝トーナメント1回戦（4-1）でメンバーに名を連ねた。このため、金曜21時のスペイン戦での復帰が期待されていた。しかし所属クラブの反対でその望みは消えた。
ベルギー協会はスポルティングの見解に異議を唱えている
『The Athletic』やベルギーメディアが入手した声明で協会は「ゼノ・デバストは準々決勝に出場できない。所属クラブのスポルティングCPは医学的にプレーできないと判断したが、これは代表医療スタッフやFIFAの見解とは異なる」と発表した。
大会中の出場可否は通常協会側が判断するため、異例の事態だ。スペイン戦のセンターバックは再びネイサン・ンゴイとブランドン・メシェルが先発するとみられる。
ロサンゼルスでの次戦を前に、クラブと協会代表が再度会談し、勝ち進んだ場合の対応を協議する。ベルギーがスペインを破った場合、準決勝の相手はフランスとなる。
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