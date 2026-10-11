ほかの解説者も同様の不満を示し、最初のイエローカードはまったく正当化できないと感じていた。ロイ・キーンは、この出来事を境に試合の流れが一変したと指摘。ダニエル・スタリッジも、最初の警告は冗談のような判定だったと同意した。

マイカ・リチャーズも、カバナーの判断に首をかしげた。「あれは厳しすぎる。どうしてイエローカードになるんだ？ 理解できない」とリチャーズは語った。キーンも「なぜあれでイエローカードを受けるのか分からない。あれで試合全体が変わってしまう」と付け加えた。