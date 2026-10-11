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Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
翻訳者：

「衝撃的な判定だ！」マンチェスター・シティ戦でライアン・フラーフェンベルフが退場処分、ジェイミー・キャラガーが主審を痛烈批判

J. Carragher
ライアン・フラーフェンベルフ
リヴァプール
リヴァプール 対 マンチェスター・シティ
マンチェスター・シティ
プレミアリーグ

ジェイミー・キャラガーは、日曜日に行われたプレミアリーグでリヴァプールがマンチェスター・シティに0-3で敗れた一戦で、ライアン・フラーフェンベルフの退場につながった審判の判定を激しく批判した。物議を醸した退場処分は、それまで拮抗していた試合の分岐点となり、ホームのリヴァプールはそこから崩れて立て続けに3失点を喫した。

  • キャラガー、物議を醸す警告を痛烈批判

    フラーフェンベルフはアンフィールドで約1時間にわたり、ピッチ上で最も優れた選手だったと言っても過言ではない。だが、ジェレミー・ドクへのファウルで2枚目のイエローカードを受けた。しかし、『スカイスポーツ』で語ったキャラガーは、クリス・カヴァナー主審の本当の誤りはそれより前、エリオット・アンダーソンへのタックルを受けてこのMFに警告を出したことだと指摘した。

    「主審の判断は実にひどい」とキャラガーは語った。「腹立たしいのは、主審がイエローカードを出すつもりはなかったことだ。アンダーソンが負傷したと思って初めてカードを出した。アンダーソンが負傷したかどうかは、そのファウルがイエローカードに値するかどうかとは無関係だ」

  • Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    解説者ら、審判の判定にそろって反発

    ほかの解説者も同様の不満を示し、最初のイエローカードはまったく正当化できないと感じていた。ロイ・キーンは、この出来事を境に試合の流れが一変したと指摘。ダニエル・スタリッジも、最初の警告は冗談のような判定だったと同意した。

    マイカ・リチャーズも、カバナーの判断に首をかしげた。「あれは厳しすぎる。どうしてイエローカードになるんだ？　理解できない」とリチャーズは語った。キーンも「なぜあれでイエローカードを受けるのか分からない。あれで試合全体が変わってしまう」と付け加えた。

  • 10人となったリヴァプールが完全崩壊

    レッドカードが出るまで、マンチェスター・シティのゴール期待値（xG）はわずか0.16だった。しかし、リヴァプールが10人になると、その数的優位を容赦なく生かした。退場からわずか2分37秒後にアーリング・ハーランドが得点し、続いてドクとラヤン・シェルキも立て続けにゴールを決め、スコアは3-0となった。

    「リヴァプールはフィジカルの強さに苦しんだ。至るところにスペースがあった。まるで4人が退場になったかのようだった。シティが試合を支配していた。最初の1時間は競った試合だった」と、キーンはリヴァプールが崩れたことについて説明した。

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    リヴァプールの今後は？

    リヴァプールはホームで大敗を喫し、勝ち点9で9位に後退した。早急に立て直し、チャンピオンズリーグのLASK戦で巻き返せるかが重要な試金石となる。一方、エンツォ・マレスカ監督率いるチームは、次の欧州での試合でパリ・サンジェルマンと対戦し、全大会で続く申し分ない勢いを維持しようとしている。

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