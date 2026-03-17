セネガルが延長戦で1-0の勝利を収めた経緯を巡り、物議を醸した決勝戦となった。

試合終盤、セネガル代表はまずPKが与えられなかったことに抗議し、その後、非常に似た接触に対してモロッコにPKが与えられたVARの判定に激怒し、大騒ぎとなった。

セネガル代表はマネを除く全員が抗議のため20分以上ピッチを離れたが、その後、キャプテンの説得により、前述のPKを蹴らせるためにピッチに戻ることを決めた。PKスポットにはブライム・ディアスが立ち、ループシュートを試みたが、メンディにセーブされ、試合は延長戦へと突入した。

延長戦に入ると、マネがゴールを決め、テランガのライオンズに優勝カップをもたらした。セネガルはモロッコの地で1-0の勝利を収めた。