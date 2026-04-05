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「衝撃的なニュースだ」――クリスティアン・ロメロの父が、突如浮上した移籍説を受け、トッテナムの契約解除条項の金額を明かす
ビクター・ロメロ、移籍の噂について沈黙を破る
トッテナム・ホットスパーのスター選手、クリスティアン・ロメロの父ビクトル氏が、息子が北ロンドンからの移籍を検討している可能性を示唆する最近の報道についてコメントした。
カデナ3の取材に対し、ビクトルは最新の噂について、事態が急速にエスカレートしていることを認めた。「これはますます大きくなる爆弾のような話だ。本当なら嬉しい。ベルグラノのファンとして、そして父親として、これ以上望むものはないが、私は何も知らない」と彼は述べた。
彼はこうした報道に驚きを隠せず、「クティは自ら発言するようなタイプではない。だからこそ、私は驚いている」と述べた。
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秘密の解除条項が明らかになった
最も注目すべき新事実の一つは、このワールドカップ優勝者をトッテナム・ホットスパー・スタジアムから引き抜くために必要な金銭的条件に関するものだ。彼は最近新契約を結んだばかりだが、特定のクラブが定額の手数料で移籍を成立させることができるような仕組みが設けられているようだ。 ロメロの父親は、移籍が実現した場合、スパーズが少なくとも当初の投資額を回収しようとするだろうと明言した。「彼はトッテナムとの契約があと2年残っており、非常に高額な移籍金条項が設定されている。イングランドのクラブは彼を無償で放出することはないだろう。移籍金は5000万～7000万ドル（4340万～6060万ユーロ）の間になる。私の見立てでは、彼らは投資した分を回収したいと考えているはずだ」と彼は説明した。
これまでの報道によると、特別な「優先」条項により、レアル・マドリード、アトレティコ・マドリード、バルセロナのスペイン3クラブは、6000万ユーロ（5200万ポンド／6900万ドル）で彼を獲得できるとされている。
ロメロのトッテナムに対する個人的な不満
このディフェンダーの父親がこうした発言をしたのは、選手本人がトッテナムの厳しいシーズンによるプレッシャーを感じていると認めた直後のことだった。
スパーズは現在、新監督体制下でプレミアリーグの降格圏からわずか1ポイント上という危うい立場に置かれている。
代表戦に参加していたこのセンターバックは、自身の現状について率直な評価を下した。彼はトッテナムでの生活が「最高の時期ではない」と打ち明けたものの、プロとしての姿勢は改めて強調した。
「何よりもまず、自分自身を立て直さなければならない。今はクラブに集中しなければならない」と彼は付け加え、チームが順位表の下位から脱却できるよう貢献する必要性を認めた。
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アルゼンチンへの復帰の可能性
最近のニュースの中で最も衝撃的だったのは、ロメロが最終的に古巣であるクラブ・アトレティコ・ベルグラノへの復帰を検討している可能性があるという報道だろう。レアル・マドリードのような欧州のビッグクラブへの移籍が、プロとしてのキャリアにおいて最も可能性の高い選択肢であることに変わりはないが、幼少期から応援してきたクラブへの愛着が、彼の将来にとって依然として重要な要素となっている。
「何も知らないが、サッカーの世界では何が起こるかわからない」と、ベルグラノ移籍の噂について問われたビクトル・ロメロは付け加えた。「今日は家族と近くいたいと考えているかもしれないが、明日には優勝を狙えるチームが組まれ、状況が一変するかもしれない。嘘はつきたくない。」