最も注目すべき新事実の一つは、このワールドカップ優勝者をトッテナム・ホットスパー・スタジアムから引き抜くために必要な金銭的条件に関するものだ。彼は最近新契約を結んだばかりだが、特定のクラブが定額の手数料で移籍を成立させることができるような仕組みが設けられているようだ。 ロメロの父親は、移籍が実現した場合、スパーズが少なくとも当初の投資額を回収しようとするだろうと明言した。「彼はトッテナムとの契約があと2年残っており、非常に高額な移籍金条項が設定されている。イングランドのクラブは彼を無償で放出することはないだろう。移籍金は5000万～7000万ドル（4340万～6060万ユーロ）の間になる。私の見立てでは、彼らは投資した分を回収したいと考えているはずだ」と彼は説明した。

これまでの報道によると、特別な「優先」条項により、レアル・マドリード、アトレティコ・マドリード、バルセロナのスペイン3クラブは、6000万ユーロ（5200万ポンド／6900万ドル）で彼を獲得できるとされている。