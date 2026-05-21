「衝撃を受け、深く失望している！」トーマス・トゥヘル、W杯直前のイングランド代表に激震。

BBCによると、フィル・フォーデンはW杯に帯同しない。マンチェスター・シティの攻撃的スターは、直近の予選や親善試合でトゥヘル監督に招集されたが、本大会の代表には選ばれなかった。
12月以降シティで得点がなく、ペップ・グアルディオラ監督の下で定位置を失ったことが響いたとみられる。
また、マンチェスター・ユナイテッドのセンターバック、ハリー・マグワイアも26人のメンバーから外れた。本人がtalkSportに明かし、トゥヘル監督を批判した。
BBCによると、フィル・フォーデンはW杯に帯同しない。マンチェスター・シティの攻撃的スターは、直近の予選や親善試合でトゥヘル監督に招集されたが、本大会の代表には選ばれなかった。
12月以降シティで得点がなく、ペップ・グアルディオラ監督の下で定位置を失ったことが響いたとみられる。
また、マンチェスター・ユナイテッドのセンターバック、ハリー・マグワイアも26人のメンバーから外れた。本人がtalkSportに明かし、トゥヘル監督を批判した。
「この1シーズンを経て、この夏、母国に大きな貢献ができると確信していました」とマグワイアは語った。苦難の時期を乗り越え本来の力を取り戻した彼は、マンチェスター・ユナイテッドを3年ぶりのリーグ3位に導き、チャンピオンズリーグ復帰を果たした。
その活躍はトゥヘル監督の目にも留まり、33歳の彼は2024年9月以来となる3月に代表に復帰。当時、マギューアは「短くも核心を突いた会話」と「素晴らしい電話」について語り、直後に母親から感動の涙ながらの電話を受けたと明かしていた。 「再び代表に戻れて嬉しい。6、7年間全試合に出場してきただけに、突然招集されなくなりとても寂しかった」と語っていた。
W杯最終候補から外れたことは大きなショックだった。「この決定にはショックを受け、深く失望した」とドイツ代表監督に語った。それでも選手たちには「健闘」を祈った。
彼は重度の筋肉損傷で2024年欧州選手権（ドイツ）も欠場しており、長年「スリー・ライオンズ」の定位置を守ってきただけに悔しさは大きい。 2018年準決勝、2022年カタール大会のフランス戦、2021年欧州選手権ウェンブリーでのイタリア戦でも先発していた。
直近のW杯予選では、CBの定位置をマンチェスター・シティのジョン・ストーンズとアストン・ヴィラのエズリ・コンサが確保。マルク・ゲヒもレギュラー争いに加わる見込みで、ニューカッスル・ユナイテッドのダン・バーンは出場が確実視されている。
トゥヘル監督がトレント・アレクサンダー＝アーノルドをどう扱うのか注目されている。レアル・マドリードの27歳左サイドバックは、トゥヘル体制下でイングランド代表として1試合しか出場していない。招集なしの状態はほぼ1年に及ぶ。
3月末、再び招集を見送った際、トゥヘルは「難しい決断だ。彼の才能とチームへの貢献は疑いない。それでもシステムに合う選手を選ばねばならない」と語った。
トゥヘルは秋に戦術を変え、今回のメンバーがシステムに合っていると説明した。しかしイングランドのレジェンド、ゲイリー・リネカーはこれに疑問を呈した。
「サッカー的な理由はない。だから、個人的な感情が絡んでいると思う」とポッドキャスト『The Rest is Football』で語った。「失礼ながら、彼のポジションには同じリーグでプレーしていない選手がいる。ボールを扱うレベルは、彼とは段違いだ」と元代表は説明した。
リネカーはさらに「つまり、トゥヘルにはトレントの何かが気に入らないのだ。態度なのか守備なのかは不明だが、何か裏があるはずだ。まったく理にかなっていない」と語った。