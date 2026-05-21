「衝撃を受け、深く失望している！」トーマス・トゥヘル、W杯直前のイングランド代表に激震。

「この1シーズンを経て、この夏、母国に大きな貢献ができると確信していました」とマグワイアは語った。苦難の時期を乗り越え本来の力を取り戻した彼は、マンチェスター・ユナイテッドを3年ぶりのリーグ3位に導き、チャンピオンズリーグ復帰を果たした。

その活躍はトゥヘル監督の目にも留まり、33歳の彼は2024年9月以来となる3月に代表に復帰。当時、マギューアは「短くも核心を突いた会話」と「素晴らしい電話」について語り、直後に母親から感動の涙ながらの電話を受けたと明かしていた。 「再び代表に戻れて嬉しい。6、7年間全試合に出場してきただけに、突然招集されなくなりとても寂しかった」と語っていた。

W杯最終候補から外れたことは大きなショックだった。「この決定にはショックを受け、深く失望した」とドイツ代表監督に語った。それでも選手たちには「健闘」を祈った。

彼は重度の筋肉損傷で2024年欧州選手権（ドイツ）も欠場しており、長年「スリー・ライオンズ」の定位置を守ってきただけに悔しさは大きい。 2018年準決勝、2022年カタール大会のフランス戦、2021年欧州選手権ウェンブリーでのイタリア戦でも先発していた。

直近のW杯予選では、CBの定位置をマンチェスター・シティのジョン・ストーンズとアストン・ヴィラのエズリ・コンサが確保。マルク・ゲヒもレギュラー争いに加わる見込みで、ニューカッスル・ユナイテッドのダン・バーンは出場が確実視されている。