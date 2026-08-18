その称賛はすぐに、同国の既存強豪に向けた鋭い批判へと変わった。フリットは、アヤックス、フェイエノールト、そしてPSVのような伝統的強豪が、なぜ同じレベルの一貫性と戦術的明確さを示せないのか、公然と疑問を呈した。

「最大の賛辞は、そのプレースタイルだと思う」とフリットは切り出した。「あの試合に勝とうとする意志。ブライアン・リンセンは本当によく走る。そこで私は思うんだ。なぜこれができないのか、と」と疑問を投げかけ、こう付け加えた。「アヤックスとフェイエノールトは疲れているように見えたし、PSVは最後の最後まで踏ん張らなければならなかった。彼らもあの熱意を持ってプレーする必要がある。すべては、どれだけのエネルギーを出せるかだ。そんなことは、決して求めすぎではないはずだろう？ NECを見れば分かる。彼らは毎試合勝つわけではないが、核となる原則は変わらない。それこそが、最低限求められることではないだろうか」