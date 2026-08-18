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翻訳者：
衝撃の批判！ ルート・フリットがNECを称賛後、アヤックス、フェイエノールト、PSVを痛烈非難
フーリット、NECを絶賛
『Ziggo Sport』の『Rondo』で、フリットがNECの最近の戦術遂行を高く評価し、オランダサッカー界で大きな注目を集めている。元バロンドール受賞者は、同クラブのピッチ上での配置と機能のさせ方に強い感銘を受けていた。
この称賛のコメントは、格上相手にも引けを取らない戦いを見せる小規模なエールディビジのクラブが高まりつつある敬意を勝ち取っていることを浮き彫りにしている。フリットは、彼らの規律あるアプローチが現代サッカーにおける組織性の好例になっていると指摘した。
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伝統的な強豪への疑問
その称賛はすぐに、同国の既存強豪に向けた鋭い批判へと変わった。フリットは、アヤックス、フェイエノールト、そしてPSVのような伝統的強豪が、なぜ同じレベルの一貫性と戦術的明確さを示せないのか、公然と疑問を呈した。
「最大の賛辞は、そのプレースタイルだと思う」とフリットは切り出した。「あの試合に勝とうとする意志。ブライアン・リンセンは本当によく走る。そこで私は思うんだ。なぜこれができないのか、と」と疑問を投げかけ、こう付け加えた。「アヤックスとフェイエノールトは疲れているように見えたし、PSVは最後の最後まで踏ん張らなければならなかった。彼らもあの熱意を持ってプレーする必要がある。すべては、どれだけのエネルギーを出せるかだ。そんなことは、決して求めすぎではないはずだろう？ NECを見れば分かる。彼らは毎試合勝つわけではないが、核となる原則は変わらない。それこそが、最低限求められることではないだろうか」
戦術分析と背景
オランダのレジェンドは、組織された中位チームとリーグ首位争いを演じるチームを分ける戦術的な違いについて、さらに踏み込んで語った。現代サッカーでは、粘り強い守備を崩すために必要なのは、単なる資金力やスター選手の存在だけではない。
「NECは長い時間にわたってPSVと互角に渡り合い、競り合うことができる」とフリットは付け加え、その上で際立ったパフォーマーを挙げた。「本当に応援したくなるチームだ。クレッタズは本当に素晴らしい。このプレースタイルの中で完璧にハマっている」と、GKについて語った。
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エールディビジの今後を展望して
国内リーグ戦が進む中、ディビジョン全体のクラブがフリットの鋭い見解に注目することになる。伝統的な強豪クラブは、自らのアプローチを洗練させ、より高い基準を求める批判の声を黙らせるため、強まるプレッシャーに直面している。
一方、NECはこの大きな注目を集める後押しを原動力として生かし、印象的な上昇基調を維持したい考えだ。リーグ首位がこの挑戦にどう応えるのか、ファンとアナリストが注意深く見守ることになる。
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