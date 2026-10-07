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衝撃の復帰。マンチェスター・シティとスペイン代表のレジェンド、40歳のダビド・シルバが現役引退を撤回し、香港プレミアリーグのスプリーム・シャティンに加入へ
伝説的なキャリアがアジアで再開する
多くのファンが予想していなかった展開として、ダビド・シルバがプロの舞台を離れてから3年以上を経て、再び現役復帰を決断した。元スペイン代表は、レアル・ソシエダでプレーしていた際に負った深刻な膝の負傷を受け、輝かしいキャリアに幕を下ろしていたが、アジアでの新たな挑戦の魅力は抗いがたいものだった。
このニュースは新クラブによって確認され、クラブは現代史において最も多くのタイトルを獲得してきた選手の一人を迎え入れたことへの興奮を表明した。クラブは公式インスタグラムに投稿した声明で、次のように発表した。『ヨー！ とんでもないことになった！ 伝説のスペイン人背番号21のMF、ダビド・シルバが、シュプリーム・シャ・ティンに正式加入したことを正式に発表する！』
シルバのプロ環境への復帰は直ちに始まるが、クラブは適応期間が必要になるとも指摘した。このSNS更新ではさらに、次のように説明されている。『ダビド・シルバは間もなく香港に入り、生活基盤を整え、チーム練習に合流し、ピッチデビューの前に試合に向けた最高のコンディションまで状態を高めていく。続報を待て！ われわれの「Founding Members」は今回まさに大当たりだ！ 練習見学への限定優先アクセスに加え、1対1のフォトチャンスも得られる！』
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衝撃的な移籍の背景にある動機
シルバにとって今回の移籍は、自身の現役生活を自らの意思で締めくくりつつ、異なる文化を経験する機会となる。レアル・ソシエダでのプレー以前にプレミアリーグ4回、FAカップ2回、リーグカップ5回の優勝を誇る通算125キャップのスペイン代表は、2023年に壊滅的なACL断裂によって引退を余儀なくされた。だが現在、40歳となった同選手は再び競技に臨む可能性によって活力を取り戻したようだ。
クラブが共有したビデオメッセージの中で、元シティのスターは次のように語った。「皆さん、こんにちは。ダビド・シルバです。この経験のためにサプリーム・シャティンに加入できてとてもうれしいです。香港に行って、文化や人々、シャティンの食べ物、そしてもちろん香港のサッカーを楽しむのを本当に楽しみにしています。行くのが待ちきれません。なので、近いうちに皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。よろしくお願いします」
シャティン競馬場の壮大な計画
昇格を果たし、現在トップリーグ1年目を戦っているスプリーム・シャティンにとって、シウバの加入はクラブ首脳陣の明確な意思表明である。チームは現在、イングランド人指揮官トム・バランタイン監督の下にあり、意欲的なジム・ウォン・チーチュエンがオーナーを務めている。今季序盤は最初の4試合で1勝3敗と苦戦しているものの、プレミアリーグ4度制覇の実績を持つ選手の加入は、ピッチ内外の両面で大きな後押しになると見込まれている。
現地報道によると、シウバは今季終了までチームに溶け込める短期契約を結んだという。さらに、10月18日にハマー・ヒル・ロード・スポーツ・グラウンドで行われるHKFC戦で、早くも関与する可能性もある。
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偉大な選手たちの足跡をたどって
シルバの加入はセンセーショナルなものだが、香港プレミアリーグで活躍の場を求めた世界的スーパースターは彼が初めてではない。これまで同リーグは、キャリアの最後の章を求める数々の著名選手の受け皿となってきた。ディエゴ・フォルランはかつて傑志でプレーし、現在のリーグにもアシエル・イジャラメンディやビクトル・カマラサといった注目すべきスペイン人選手がいる。
それでも、こうした豊かな前例があるにもかかわらず、2008年から2012年にかけてのスペインの黄金時代を支えた中心人物という立場を踏まえれば、シルバがもたらす威信は過去のほぼどの外国人選手をも上回るものだ。
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