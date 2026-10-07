多くのファンが予想していなかった展開として、ダビド・シルバがプロの舞台を離れてから3年以上を経て、再び現役復帰を決断した。元スペイン代表は、レアル・ソシエダでプレーしていた際に負った深刻な膝の負傷を受け、輝かしいキャリアに幕を下ろしていたが、アジアでの新たな挑戦の魅力は抗いがたいものだった。

このニュースは新クラブによって確認され、クラブは現代史において最も多くのタイトルを獲得してきた選手の一人を迎え入れたことへの興奮を表明した。クラブは公式インスタグラムに投稿した声明で、次のように発表した。『ヨー！ とんでもないことになった！ 伝説のスペイン人背番号21のMF、ダビド・シルバが、シュプリーム・シャ・ティンに正式加入したことを正式に発表する！』

シルバのプロ環境への復帰は直ちに始まるが、クラブは適応期間が必要になるとも指摘した。このSNS更新ではさらに、次のように説明されている。『ダビド・シルバは間もなく香港に入り、生活基盤を整え、チーム練習に合流し、ピッチデビューの前に試合に向けた最高のコンディションまで状態を高めていく。続報を待て！ われわれの「Founding Members」は今回まさに大当たりだ！ 練習見学への限定優先アクセスに加え、1対1のフォトチャンスも得られる！』







