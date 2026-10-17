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衝撃の復帰！エヴァートンのレジェンド、ダンカン・ファーガソンがアイリッシュ・リーグのグレントランで異例の監督復帰へ
グディソンの英雄、BetMcLeanで指揮を執ることを承諾
『ベルファスト・テレグラフ』によると、54歳の指揮官は、クラブの長年にわたる無冠に終止符を打つべく、ベットマクリーン・オーバルで指揮を執る見通しだ。元エヴァートンのストライカーである同氏は、2024年10月にインヴァネス・カレドニアン・シッスルでの13カ月間の任期を終えて以来、どのクラブにも所属していない。今回の就任により、9月にデクラン・ディヴァインが退任したことを受けて始まった入念な後任選考に終止符が打たれる。
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空席に一流の指導者たちの関心が集まる
同じ報道によると、グレントランはディヴァインの退任後、監督の欠員を正式に公募することはなかった。当初はジム・マギルトンやイアン・バラクロウらを候補として検討していたという。
しかし、話が広まると、サッカー界のあらゆる方面からすぐに応募が届いた。クラブオーナーのプールは、その反響の大きさについて次のように説明した。「この仕事には非常に多くの関心が寄せられたが、我々はこのポストを一切公募していない。デッキー（ディヴァイン）が去り、その話が広まってからは、応募が殺到し、代理人や元選手からも電話が相次いだ」
「すぐに多くの履歴書が送られてきた。まずまずの候補者もいたが、驚くほど優れた経歴を持つ監督が大勢いた」
大陸の舞台での実績が、その圧倒的な格を物語る
さらに、元レンジャーズFWのピーター・ロベンクランズを含む欧州各地の著名人が、プールがファーガソンを説得して指揮官に迎えるまでに関心を示していたことも分かっている。
オーナーは、応募者の顔ぶれがクラブの変わらぬ魅力を物語っていると強調した。「彼らはイングランドのプレミアリーグ、スコットランドのプレミアシップ、デンマークのトップリーグといった舞台でプレーしてきた人たちだ」と付け加えた。
「彼らが本当に我々のリーグに来たいのか、疑問に思ったこともあった。だが、彼らは心から望んでいた。これほど多くの優れた人材がこの仕事に関心を示したことは、グレントランの規模と魅力、そして我々がいかに大きなサッカークラブであるかを示していると思う」
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優勝を目指すには、早急なタイトル獲得が必要
パディ・マコートとティム・マッキャンが暫定的に指揮を執る間、チームは無敗を維持した。後を引き継ぐファーガソンには、チームを真の優勝候補へと変える課題が早くも待ち受ける。東ベルファストのクラブは2009年以来タイトルから遠ざかっており、昨季は最終節で惜しくもタイトルを逃した。首位コールレーンとの勝ち点14差を埋めるには、自身が掲げる高強度の戦い方を早急に浸透させる必要がある。
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