同じ報道によると、グレントランはディヴァインの退任後、監督の欠員を正式に公募することはなかった。当初はジム・マギルトンやイアン・バラクロウらを候補として検討していたという。

しかし、話が広まると、サッカー界のあらゆる方面からすぐに応募が届いた。クラブオーナーのプールは、その反響の大きさについて次のように説明した。「この仕事には非常に多くの関心が寄せられたが、我々はこのポストを一切公募していない。デッキー（ディヴァイン）が去り、その話が広まってからは、応募が殺到し、代理人や元選手からも電話が相次いだ」

「すぐに多くの履歴書が送られてきた。まずまずの候補者もいたが、驚くほど優れた経歴を持つ監督が大勢いた」