ユヴェントスでシーズン終了前から続いてきた長編ドラマは、ついにすべて整い、最終決着を迎えるかに見えた。ところが、今夜ルチアーノ・スパレッティに託す守護神をめぐる問題が、まさかの展開で再燃している。





パリ・サンジェルマンとの鈴木彩艶の完全レンタルをめぐる交渉は、メディカルチェックが押さえられたとの話まで出るほど、ほぼまとまっていた。しかし、夜になって状況は複雑化。これを受けてユヴェントスは、新たな守護神探しを再開せざるを得なくなった。