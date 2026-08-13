ユヴェントスでシーズン終了前から続いてきた長編ドラマは、ついにすべて整い、最終決着を迎えるかに見えた。ところが、今夜ルチアーノ・スパレッティに託す守護神をめぐる問題が、まさかの展開で再燃している。
パリ・サンジェルマンとの鈴木彩艶の完全レンタルをめぐる交渉は、メディカルチェックが押さえられたとの話まで出るほど、ほぼまとまっていた。しかし、夜になって状況は複雑化。これを受けてユヴェントスは、新たな守護神探しを再開せざるを得なくなった。
ユヴェントスでシーズン終了前から続いてきた長編ドラマは、ついにすべて整い、最終決着を迎えるかに見えた。ところが、今夜ルチアーノ・スパレッティに託す守護神をめぐる問題が、まさかの展開で再燃している。
パリ・サンジェルマンとの鈴木彩艶の完全レンタルをめぐる交渉は、メディカルチェックが押さえられたとの話まで出るほど、ほぼまとまっていた。しかし、夜になって状況は複雑化。これを受けてユヴェントスは、新たな守護神探しを再開せざるを得なくなった。
前述の通り、両クラブの前向きな接触は昨夜のうちにまとまり、ユヴェントスは今日、最終的なゴーサインを待つだけの状況だった。 何が足りなかったのか。鈴木がそのプロジェクトを受け入れることだった。 それは、パルマからの完全移籍後にフランスのクラブが彼に対して想定していた最終プランだったが、『Il Bianconero』編集長ロメオ・アグレスティが把握し伝えたところによれば、そのゴーサインは届かず、交渉は進展しなかった。
ユヴェントスは状況を受け止め、取引が完全に立ち消えになったわけではないものの、再びGK獲得に向けて動き出した。スカッドに加える守護神探しを再開する形だ。グリエルモ・ヴィカーリオが再びリストの最上位に浮上し、トッテナムとの接触も再開される見通し。ただ、イタリア人GKはルチアーノ・スパレッティの第一希望ではなく、その結果としてランスのリッサーや、フライブルクのアトゥボルといった他の名前が再び浮上する可能性もある。
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