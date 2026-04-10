ドイツの最多優勝クラブは金曜正午、レナート・カールが右ハムストリングスを断裂したと発表した。医療部門の検査で判明した。
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衝撃のニュース！バイエルン、CL準々決勝2ndレグでレアル戦を欠場
18歳の選手について、ミュンヘン側は離脱期間の詳細を明かさなかった。カールは「当面の間」欠場し、土曜夜のFCザンクトパウリ戦も出場できない。「早く戻れるよう祈っている。チームに幸運を」とインスタグラムに投稿した。
代理人のミヒャエル・バラックはDAZNに「約3週間の離脱見込み。筋肉の肉離れで、回復には個人差がある」と話した。
これによりカールは、来週水曜にホームのアリエンツ・アレーナで行われるチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦レアル・マドリード戦も欠場する。
- AFP
カールはレアル・マドリードとの第1戦でベンチ入りしただけだった。
先週火曜、マドリードのサンティアゴ・ベルナベウで行われた第1戦は2－1で勝利。カールは90分間ベンチに留まり、コンパニー監督は彼のポジションにムシアラを起用した。
ブンデスリーガでは今季24試合に出場し5得点5アシスト、チャンピオンズリーグでは7試合で7得点2アシストを記録している。3月にはドイツ代表に初招集され、スイス戦（4-3）とガーナ戦（2-1）でデビューした。