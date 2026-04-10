衝撃のニュース！バイエルン、CL準々決勝2ndレグでレアル戦を欠場

18歳の選手について、ミュンヘン側は離脱期間の詳細を明かさなかった。カールは「当面の間」欠場し、土曜夜のFCザンクトパウリ戦も出場できない。「早く戻れるよう祈っている。チームに幸運を」とインスタグラムに投稿した。

代理人のミヒャエル・バラックはDAZNに「約3週間の離脱見込み。筋肉の肉離れで、回復には個人差がある」と話した。

これによりカールは、来週水曜にホームのアリエンツ・アレーナで行われるチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦レアル・マドリード戦も欠場する。