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Spain v Germany - UEFA Women's Nations League 2025 Final Second LegGetty Images Sport

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衝撃のニュースの後、安堵の息。DFBのスターはW杯予選に出場できる見込み。

World Cup Qualification UEFA
女子サッカー
ドイツ 対 ノルウェー
ドイツ
ノルウェー
アン・カトリン・バーガー

ゴールキーパーのアン＝カトリン・ベルガーが、ワールドカップ本大会の出場権を懸けた重要な予選に臨むドイツ女子代表に選ばれた。

35歳の彼女の選出には疑問符が付いていた。直近の所属チームである米国のゴッサムFCの試合で腹部を負傷していたからだ。

  • 「ひとまず安堵の知らせが入りました。彼女は一晩入院しましたが、骨などの構造的な損傷はありません」とドイツ代表のクリスチャン・ヴュック監督は火曜日に語った。「まだ痛みはありますが、数日中には良くなると彼女は考えています。ですから、問題なくプレーできると見込んでいますが、万が一の事態に備えてプランBも用意しています」

    控えGKにはスティナ・ヨハネス（VfLヴォルフスブルク）とエナ・マフムトヴィッチ（バイエルン・ミュンヘン）が選ばれているが、どちらが代役になるかは明言しなかった。

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    ワールドカップ予選、グウィン不在のドイツ女子代表：「このグループを首位で突破したい」

    ドイツ女子代表は、キャプテンのジュリア・グウィンが肩手術で欠場するため、ノルウェー戦とスロベニア遠征（6月5日・9日）に臨む。バイエルン・ミュンヘンの右SBである彼女は2冠に貢献したが、今回は出場できない。FWニコール・アニョミも怪我で欠場し、CBヤニナ・ミンゲはノルウェー戦で出場停止。

    一方、クララ・ビュール、ソフィア・クラインヘルネ、カトリン・ヘンドリッヒ、マリー・ミュラーが負傷から復帰。2024年に代表戦に出場したメリッサ・ケスラー（デンバー・サミットFC）も久々に招集された。

    ホームのケルンでノルウェーに勝てば、2027年ブラジルW杯出場権を早期に獲得できる。しかし直近のオーストリア戦は0-0で、グループA4首位のドイツはノルウェーに1ポイント差で先行しているだけだ。 4日後、代表チームはリュブリャナでスロベニアと対戦する（18時00分／ZDF）。

    「目標は明確だ。グループを首位で突破し、2027年ブラジルW杯の出場権を勝ち取ること。そのためにも、集中力と情熱を最大限に発揮する」とヴュック監督は語った。「選手の欠場は痛手だが、他の選手が責任を引き受ける。 チーム全員を信頼しており、全員が状況を理解し、W杯出場権を勝ち取る準備ができていると確信している」と語った。

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