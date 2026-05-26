衝撃のニュースの後、安堵の息。DFBのスターはW杯予選に出場できる見込み。

ドイツ女子代表は、キャプテンのジュリア・グウィンが肩手術で欠場するため、ノルウェー戦とスロベニア遠征（6月5日・9日）に臨む。バイエルン・ミュンヘンの右SBである彼女は2冠に貢献したが、今回は出場できない。FWニコール・アニョミも怪我で欠場し、CBヤニナ・ミンゲはノルウェー戦で出場停止。

一方、クララ・ビュール、ソフィア・クラインヘルネ、カトリン・ヘンドリッヒ、マリー・ミュラーが負傷から復帰。2024年に代表戦に出場したメリッサ・ケスラー（デンバー・サミットFC）も久々に招集された。

ホームのケルンでノルウェーに勝てば、2027年ブラジルW杯出場権を早期に獲得できる。しかし直近のオーストリア戦は0-0で、グループA4首位のドイツはノルウェーに1ポイント差で先行しているだけだ。 4日後、代表チームはリュブリャナでスロベニアと対戦する（18時00分／ZDF）。

「目標は明確だ。グループを首位で突破し、2027年ブラジルW杯の出場権を勝ち取ること。そのためにも、集中力と情熱を最大限に発揮する」とヴュック監督は語った。「選手の欠場は痛手だが、他の選手が責任を引き受ける。 チーム全員を信頼しており、全員が状況を理解し、W杯出場権を勝ち取る準備ができていると確信している」と語った。