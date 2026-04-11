「衝撃と恐怖」の哲学――バイエルン・ミュンヘンはいかにして欧州最強の攻撃マシンへと変貌を遂げたのか？

アリアンツ・アレーナでは、成功は3ポイントではなく、バイエルン・ミュンヘンの攻撃が相手にどれほど恐怖を与えるかで測られる。
守備ではなく、圧倒的な攻撃哲学で帝国を築いた。時を経て、戦術はDNAへと変わった。
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この攻撃的な姿勢を理解するには、「ミア・サン・ミア（Mia san Mia）」というスローガンに立ち返る必要がある。これは「我々は我々である」という意味で、19世紀のオーストリア＝ハンガリー帝国に起源を持ち、1980年代に「絶対的な勝利」の精神を象徴してクラブが採用した。
この精神は16の黄金原則に具体化され、「我らは勇気」「我らは革新」などが象徴的だ。相手に関係なく、チームは一体となって常に攻撃へ突き進む。
名誉会長ウリ・ホネスは「我々の攻撃は常に本気だ。1点取ったら2点目、3点目を狙う」と語る。
この信条は、いくつかの重要な戦術転換期を経て現在のアイデンティティを形作った。
ウード・ラティク時代（1970年代）：厳格な戦術枠組みの中で「構造化された自由」を提唱し、ゲルト・ミュラーやフランツ・ベッケンバウアーに創造性を発揮させた。
ユップ・ハインケス（2013年の三冠時代）：窒息させるようなハイプレスとサイドの速さを生かした4-2-3-1を採用。
ペップ・グアルディオラ（2013-2016年）：ポゼッションを至上とし、守備と攻撃の両面で最良と主張。
ハンス・フリック（2020年の6冠）：逆プレスで攻撃性を極限まで高め、1試合平均2.97得点を記録。
現在、ヴィンセント・コンパニが率いるチームは、2026年4月時点で全大会通算148得点をマーク。1試合平均3.36得点は欧州主要リーグでも前例のない数字だ。
レジェンドのルター・マテウスは「コンパニはバイエルンのDNAを取り戻した。チームは再び見ていて楽しい」と語る。
故フランツ・ベッケンバウアーも「サッカーは足より頭でプレーするもの」と語った。攻撃的哲学は無秩序な走り回りではなく、相手のシステムを崩す鋭い知性に基づく。
ボルシア・ドルトムントとリヴァプールを率いたユルゲン・クロップは、バイエルンのサッカーを「攻撃的な戦士たち」と表現。彼らは欧州屈指のプレッシングで相手に圧力をかける。
ベテランのポルトガル人監督も同様の見解だ。 ジョゼ・モウリーニョの考えとも一致する。彼はバイエルンとの試合は戦術を超え、精神的な圧迫の領域に達すると語る。勝敗が決したように見えても、彼らはゴールへ突き進み、相手に絶対的な心理的支配を強いる。
しかし、この「自爆的」戦術は守備面で大きな代償を払う。高い位置で守るとカウンターを受ける隙が広がるからだ。
ハンス・フリック時代は「4-3で勝つほうが1-0より良い」と掲げ、得点は多いが失点も多かった。
グアルディオラ時代には2014年CL準決勝レアル・マドリード戦で4-2-4を採用し、ミュンヘンで0-4の大敗を喫した。
今季もアウクスブルク戦（1-2）で示されたように、守備の軽率が批判されている。
バイエルンの攻撃力は即座の逆プレスに依存する。ボールを失い、最初のプレスが失敗すると、守備陣は速い相手に無防備になる。
これは、2人のスター選手、 キリアン・エムバペとヴィニシウス・ジュニオールという2人の「ジェット機」を擁するチームとの対決を控えている。バイエルンとレアル・マドリードは、来週水曜日にアリアンツ・アレーナでチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦を戦う予定だ。第1戦はバイエルンが2-1で勝利している。