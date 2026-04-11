「衝撃と恐怖」の哲学――バイエルン・ミュンヘンはいかにして欧州最強の攻撃マシンへと変貌を遂げたのか？

この攻撃的な姿勢を理解するには、「ミア・サン・ミア（Mia san Mia）」というスローガンに立ち返る必要がある。これは「我々は我々である」という意味で、19世紀のオーストリア＝ハンガリー帝国に起源を持ち、1980年代に「絶対的な勝利」の精神を象徴してクラブが採用した。

この精神は16の黄金原則に具体化され、「我らは勇気」「我らは革新」などが象徴的だ。相手に関係なく、チームは一体となって常に攻撃へ突き進む。

名誉会長ウリ・ホネスは「我々の攻撃は常に本気だ。1点取ったら2点目、3点目を狙う」と語る。

この信条は、いくつかの重要な戦術転換期を経て現在のアイデンティティを形作った。

ウード・ラティク時代（1970年代）：厳格な戦術枠組みの中で「構造化された自由」を提唱し、ゲルト・ミュラーやフランツ・ベッケンバウアーに創造性を発揮させた。

ユップ・ハインケス（2013年の三冠時代）：窒息させるようなハイプレスとサイドの速さを生かした4-2-3-1を採用。

ペップ・グアルディオラ（2013-2016年）：ポゼッションを至上とし、守備と攻撃の両面で最良と主張。

ハンス・フリック（2020年の6冠）：逆プレスで攻撃性を極限まで高め、1試合平均2.97得点を記録。