まさにこのため、フランスサッカーを代表する伝統の一戦が月曜日に延期される可能性がある。スポーツイベントに伴う人々の密集が新たな暴力を招きかねないと当局が懸念する一方、「黄色いベスト」運動と労働組合は新たなデモを準備している。フランスメディアが報じた数字によると、週末には2400人以上が逮捕され、数千の商業施設が略奪や損壊の被害に遭った