パリ・サンジェルマン対リヨンは延期となる可能性が高まっている。今日付の『レキップ』によると、週末にフランス全土を揺るがした激しい抗議活動を受け、再び混乱が起きることを懸念したフランス警察が、日曜日の20時45分に予定されている第8節の注目の一戦を延期するよう要請した。
(C)Getty Images
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街頭で抗議活動やデモ、フランス警察がPSG対リヨン戦の延期を要請
試合は月曜日に行われる？
まさにこのため、フランスサッカーを代表する伝統の一戦が月曜日に延期される可能性がある。スポーツイベントに伴う人々の密集が新たな暴力を招きかねないと当局が懸念する一方、「黄色いベスト」運動と労働組合は新たなデモを準備している。フランスメディアが報じた数字によると、週末には2400人以上が逮捕され、数千の商業施設が略奪や損壊の被害に遭った
トゥールーズ対トロワ戦が延期
最近の社会的緊張は、すでにサッカーの日程変更を余儀なくさせている。トゥールーズ対トロワは土曜日から日曜日に変更され、2部リーグのモンペリエ対レッドスターは月曜日に延期された。火曜日には、パリ・サンジェルマン対バルセロナのチャンピオンズリーグの試合に際し、放水車を備えた特殊部隊を含む約5000人の警察官が配置されていた。
バロンドール問題
さらに、PSG対リヨン戦が延期されれば、月曜日に予定されているバロンドール授賞式と重なることになる。授賞式には、主要な個人賞の候補に挙がっているPSGの選手数人が出席する見込みだ。ただし、治安の問題を考えれば、この点は二の次となる。最終決定は今後数時間以内に下される見通しだ。
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