米国男子代表にとって、トルコとのグループステージ最終戦には多くの複雑な要素が絡む。しかし、米国代表にとって幸いなことに、その要素の一つはこの試合の結果には影響しない。彼らはすでにグループ首位を確保し、決勝トーナメント進出を決めている。それは最初の2試合で勝ち取った権利だ。

この状況を受け、ポチェッティーノ監督には新たな疑問が浮かぶ。最大のポイントは「米国代表がこの試合をどれほど真剣に戦うか」だ。

答えはシンプルだ。真剣に、かつ賢く臨むこと。1位は確定しており、木曜の試合結果が両チームに与える影響は限定的だ。そのためポチェッティーノ監督にはメンバーを回転させる余地がある。判断は慎重になるが、目的は明確だ。勝敗に関わらず、監督は勝ち続けたい。チームのため、勢いを維持するため、そしてこのチームを信じ始めた米国のファンのためだ。

「私は明日ピッチに立つ選手が、ソフィ・スタジアムの芝生を噛みしめるように、まるでワールドカップ決勝戦のようにプレーすることを確実にする」とポチェッティーノ監督は木曜日に語った。「『どうやって？』と思われるでしょう。私たちは明日、チームが最高の状態で戦えるよう、最善の手段を見出す必要があります」

では、具体的に何をするのか。GOALは米代表vsトルコ代表の5つの勝敗ポイントを分析する。