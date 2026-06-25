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Ryan Tolmich

翻訳者：

「行って戦え」。苦戦中のトルコを相手に勢いを保つポチェッティーノ率いる米国代表。レイナとアーロンソンに出番待ち。グループステージ最終戦の5つの鍵。

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ノックアウトステージ進出は確定したが、その前に、不運ながら意欲高いチームとの試合を突破しなければならない。

米国男子代表にとって、トルコとのグループステージ最終戦には多くの複雑な要素が絡む。しかし、米国代表にとって幸いなことに、その要素の一つはこの試合の結果には影響しない。彼らはすでにグループ首位を確保し、決勝トーナメント進出を決めている。それは最初の2試合で勝ち取った権利だ。

この状況を受け、ポチェッティーノ監督には新たな疑問が浮かぶ。最大のポイントは「米国代表がこの試合をどれほど真剣に戦うか」だ。

答えはシンプルだ。真剣に、かつ賢く臨むこと。1位は確定しており、木曜の試合結果が両チームに与える影響は限定的だ。そのためポチェッティーノ監督にはメンバーを回転させる余地がある。判断は慎重になるが、目的は明確だ。勝敗に関わらず、監督は勝ち続けたい。チームのため、勢いを維持するため、そしてこのチームを信じ始めた米国のファンのためだ。

「私は明日ピッチに立つ選手が、ソフィ・スタジアムの芝生を噛みしめるように、まるでワールドカップ決勝戦のようにプレーすることを確実にする」とポチェッティーノ監督は木曜日に語った。「『どうやって？』と思われるでしょう。私たちは明日、チームが最高の状態で戦えるよう、最善の手段を見出す必要があります」

では、具体的に何をするのか。GOALは米代表vsトルコ代表の5つの勝敗ポイントを分析する。

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    イエローカードの状況

    試合前、米国代表4選手がイエローカード2枚で次戦出場停止の危機にある。彼らはチームにとって不可欠だ。

    タイラー・アダムスは中盤の要、クリス・リチャーズはトップクラスのセンターバック、アントニー・ロビンソンは左サイドで常に脅威となり、フォラリン・バログンは今夏台頭した最前線のスターだ。4人とも初戦2試合でイエローカードを1枚ずつ受け、もう1枚出ればベスト32進出を逃す。

    リチャーズは木曜、こう語った。「もちろん全試合に出場し、90分間プレーしたい。だが予期せぬ事態は起こるし、自分ではどうにもできないこともある。明日の先発がどうなるかは分からないが、出場すればイエローカードを受けないよう全力で戦う」。

    「結局、監督がイエロー1枚の選手を起用するかどうかは分からない。今は本当に難しい状況だ」

    しかし、4人とも替えの利かない戦力だ。この試合で彼らを起用するリスクは冒すべきではない。よって、USMNTは大幅なメンバー入れ替えを行うと予想される。少なくとも4人は交代するだろう。

    ポチェッティーノ監督も「イエローカードを抱える選手を最初から起用しないのは、普通で簡単な判断だ」と語った。

    • 広告
  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    フリーゼはゴールキーパーを続けるのか？

    ここでもローテーションが予想される。重要な試合でない限り、主力選手をリスクにさらす必要はない。では、マット・フリーゼがゴールキーパーのポジションを維持した場合、どのようなメリットがあるのだろうか？

    フリースが先発の座を射止めたのは昨年夏のトルコ戦。その後1年で代表17試合（うち今夏2試合）を経験したが、国際舞台ではまだ駆け出しだ。

    一方で、合宿に招集された残り2人のGKにチャンスを与えるのも一案だ。マット・ターナーはチームへの献身性とMLSでの安定したパフォーマンスが評価される。クリス・ブレイディは3人の中で唯一ワールドカップを経験しておらず、出場すれば夢が叶う。

    それでも今は物語よりも結果が重要だ。ポチェッティーノ監督がフリーゼ起用でノックアウトステージへの準備が整うと判断すれば、NYCFCの守護神は3試合連続でゴールを守るだろう。

    「もちろん、それは監督の判断です」とフリーゼは今週語った。「ここには26人の選手がいて、全員がプレーを望み、プレーする準備ができており、毎日トレーニングで懸命に努力しています。私たちチームとして、26人全員を完全に信頼しています。ですから、今はただ準備を続け、トレーニングで懸命に取り組み、どんな状況にも備えることに集中しているだけです。」

  • turkeyGetty Images

    トルコはどうなっているの？

    今夏のトルコの敗退を数字でみると、ひとつ際立つデータがあります。最初の2試合でトルコは62本と大会最多のシュートを放ち、うち13本が枠内でした。それでも1ゴールも奪えず、早期の帰国となりました。

    それでもトルコ代表には実力がある。MFアルダ・ギュレルとケナン・イルディズを中心にチャンスは作れているのだ。ただ、それをゴールに結びつけられなかっただけだ。木曜日の試合は彼らにとって新たな一日となる。今回は違う結果になるだろうか？

    重要なのは、トルコ代表がどんな姿勢で臨むかだ。不運だったことを証明し、大会を良い形で締めくくる決意を示すか。それとも、落胆から気力を失い、形だけのプレーに終わるか。

    ポチェッティーノ監督は「ワールドカップの試合では、国旗と文化を守る誇りがある。トルコ代表は強い選手を持ち、明日の試合でも善戦するだろう。敗退は決まったが、簡単な試合にはならない」と語った。

    試合の行方を左右するのはトルコ代表だ。彼らはエネルギッシュな戦いを展開できるか、それとも形式的なプレーに終わるか。その試合のトーンを決める上で「アイ・イルディズリラー」の役割は極めて重要となる。

  • Gio Reyna USMNT World Cup 2026 Paraguay goalGetty

    チャンスを生み出す人々

    前述のイルディズとギュレルは圧巻だ。結果に関わらず、この2人の若手MFは世界屈指の才能を持つ。彼らは明るい未来を約束され、現在、最も脅威的な攻撃的MFとして頭角を現している。

    木曜日の試合で彼らがどう活躍するか注目だ。

    負傷のプリシッチは出場が難しく、マッケニーとティルマンも2試合連続先発で休養が必要だ。デストも前線から相手を苦しめた。

    10番のポジションにはジオ・レイナ、アレックス・ゼンデハス、ブレンデン・アーロンソンが控える。ティム・ウィーアもウインガーとして前線に入る可能性がある。

    とはいえ、トルコを破るのは簡単ではない。3失点を許しているが、いずれも流れを汲まない場面だった。よって、誰が出場しても、米国がどうチャンスを作るかが見どころだ。

    ポチェッティーノ監督は「明日は結果を出す。出場するチームが結果を出すと確信している」と語った。

  • USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    クリスチャンとクリスティアン

    水曜日の会見で、クリスチャン・プリシッチはオーストラリア戦を欠場したが、必要なら出場できると語った。ポチェッティーノ監督も起用可能性を否定しなかった。

    ポチェッティーノ監督は「プリシッチは医療スタッフと相談中。起用可能だが、先発するか、ベンチから後半に出場するか検討している」と説明した。

    懸念される負傷者は他にMFクリスティアン・ロルダンだけで、状態次第で中盤に入る可能性がある。しかし彼は今週も日ごとに状態を確認中で、火曜のチーム練習には参加していない。

    ポチェッティーノ監督は「ロルダンは明日、出場可能か判断する。大腿四頭筋に軽微な問題があるが、回復は順調だ。明日無理でも、来週には間に合うと信じている」と語った。

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