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Legacy USA 2 GFXGetty/GOAL
Ryan Tolmich

翻訳者：

「行け、行け、アメリカ！」――2010年ワールドカップのアルジェリア戦でランドン・ドノバンが決めた劇的な決勝ゴールは、アメリカサッカーにとって最初の決定的な瞬間となった

Legacy
ワールドカップ
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ランドン・ドノバン
特集＆コラム

『Legacy』は、2026年ワールドカップへの道のりを追うGOALのポッドキャストです。毎週、世界のサッカーを形作ってきた物語、瞬間、そして伝説を振り返ります。最新エピソードでは、アメリカサッカー史における最も象徴的な瞬間の一つ、2010年のアルジェリア戦でのランドン・ドノヴァンのロスタイム決勝ゴールに焦点を当てます。 このゴールは、国中を静まり返らせ、アメリカで初めて真の意味で「バズる」サッカーの瞬間を生み出し、単なる観戦者だった人々を生涯のサポーターへと変えた。絶望から熱狂へ、プレトリアから全米の家庭のリビングルームへと――これが、アメリカ代表（USMNT）を永遠に変えた一瞬の物語である。

サッカーが素晴らしいとき、それは勝敗や得点、セーブの数などではなく、感情の問題なのです。このスポーツの本質は、感情の爆発であり、同じ瞬間をリアルタイムで共有する人々との間に生まれるものです。それは、隣の見知らぬ人との抱擁であり、自分でも気づかないうちに漏らしてしまう叫びであり、今まさに何が起きたのかと、画面やピッチを呆然と見つめてしまうような、信じられない気持ちなのです。

2010年のワールドカップを控えた米国代表は、岐路に立っていた。チームは2002年に準々決勝進出を果たすなど飛躍を遂げたものの、4年後にはグループリーグで敗退していた。ドノバンは、2002年の輝かしい若きスターから、2006年の悔しさに満ちた表情まで、その両極端を経験していた。 2010年、一つの疑問が渦巻いていた。アメリカサッカーは一体どこへ向かっているのか？

グループリーグの組み合わせは、ゆっくりと慣れる余裕など与えてくれなかった。米国は初戦でイングランドと対戦することになった。歴史と期待が詰まった一戦だ。イングランドがグループ首位を予想されており、米国、スロベニア、アルジェリアは2位争いを余儀なくされた。スリー・ライオンズとの粘り強い1-1の引き分けは、早い段階で勢いをもたらした。

第2戦は混沌とした展開となった。スロベニアに0-2とリードを許したアメリカは、猛烈な追い上げを見せた。モーリス・エドゥが終盤に決勝ゴールを決めたかに見えたが、不可解なファウルの判定によりゴールは取り消された。

「笛が鳴ったのを聞いて、『何だこれは？』と思ったよ」とエドゥは2020年にESPNに語った。「あのゴールが認められていれば、おそらくアメリカサッカー史上最大の逆転劇だっただろう。でもね、それがアルジェリア戦での信じられないような瞬間につながったんだ。」


  • USA v Algeria: Group C - 2010 FIFA World CupGetty Images Sport

    「ほとんどあり得ない話だ」

    2試合で勝ち点2を獲得したアメリカは、グループリーグ最終戦に臨むにあたり、何をすべきかを明確に把握していた。6月23日にプレトリアで行われたこの試合は、混沌とした展開で幕を開けた。開始早々、アルジェリアがクロスバーを直撃し、アメリカはまたしても序盤から苦しい展開に追い込まれそうになった。

    しかし、その一時の危機を乗り越えると、アメリカ代表が試合の主導権を握った。クリント・デンプシーが次々と攻撃を仕掛け、オフサイドでゴールが取り消されたり、ポストを直撃させたり、決定的なチャンスを逃したりしたが、それでも試合はなぜか無得点のまま続いた。

    90分が近づくにつれ、米国代表のワールドカップへの望みも消えかけていた。

    「彼らはワールドカップから去ろうとしていた」と、実況アナウンサーのイアン・ダーケはフォックス・スポーツに語った。「90分が終了した。ティム・ハワードがボールをキャッチした時、これが本当に最後のチャンスだと感じたのを覚えている。彼らは成し遂げられなかった。それは、あまりにもあり得ないような物語の一つだった。」

    しかし、この試合にはまだもう一つの波乱が待ち受けていた。

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  • USA v Algeria: Group C - 2010 FIFA World CupGetty Images Sport

    「まさに絶妙なポイント」

    こうした状況の中で忘れてはならないことがある。ハワードの功績は正当に評価されるべきだ。彼がいなければ、ドノヴァンのあの魔法のような瞬間は決して訪れなかっただろう。彼がいなければ、15年経った今でも、米国代表の2010年ワールドカップでの活躍について語り合うことはなかったはずだ。

    「あの試合について人々が気づいていないのは、最後の10分ほど、攻撃陣の5人は実質的に守備の責任を放棄していたということだ」とドノバンは『アスレティック』誌に語った。「ティム（ハワード）は、言いようがないが、僕たちの何人かがフィールドの前方で『サボっていた』ことを知っていたんだ」

    至近距離からのシュートをセーブしたわずか数ミリ秒後、ハワードはその機転を見せた。米国代表のゴールキーパーは即座にボールを掴むと、50ヤード先へ投げた。その投球は極めて素早く、中継カメラには捉えられなかった。

    すると突然、カメラがパンし、全速力で駆け上がるドノバンの姿が映し出された。彼はアルジェリアのゴールに向かって走り出し、アルティドールへスルーパスを送った。USMNTのストライカーはデンプシーへ中央へパスを通し、デンプシーのシュートはGKライス・ムボリに弾き返された。しかし、弾かれたボールは十分に遠くには飛ばなかった。走り続けるドノバンが、そのこぼれ球に飛びついた。その後の展開は周知の通りだ。

    「ちょうどいいスピードだったから、考える必要はなかった」とドノバンは語った。「もしもっと遅かったら、本当に考え込んでしまうところだった。どこにシュートを打つか迷うのではなく、純粋に本能で動く、まさにそのゾーンだった。まさに絶妙なタイミングだったんだ」

    「ゴー、ゴー、USA！」とダークが叫んだ。この声は、この実況アナウンサー、ドノバン、そして米国代表チームに永遠に刻まれることになる。コーナーでチームメイトたちが得点者に群がる様子から、ピッチ上の感情の高ぶりは一目瞭然だった。彼らは試合終了間際に勝利を掴んだのだ。アルジェリア戦でワールドカップが終わることはなく、ドノバンがシュートをネットに叩き込んだ瞬間、彼らはそれを悟っていた。

    しかし、彼らが知らなかったのは、そのゴールが故郷の人々にとってどれほど大きな意味を持つかということだった。結果として、それは計り知れないほどの意味を持つこととなった。

  • USA v Algeria: Group C - 2010 FIFA World CupGetty Images Sport

    「これ、絶対に見るべきだよ」

    YouTubeで「ランドン・ドノバン アルジェリア」と検索すると、さまざまな結果が表示されます。しかし、検索結果のトップに表示される動画は、これまで一度も変わっていません。それは、ある一瞬の瞬間と、その瞬間が多くの人々にとってどのような意味を持っていたかを捉えた動画であり、ゴールそのものと同じくらい有名になったものです。

    ユーザーKitchel221c30によって投稿されたこの動画は、550万回以上の再生回数を記録している。ドノバンのゴールから2日後に投稿されたこの動画は、全米各地からの反応をまとめたものだった。あれから何年も経った今でも、コメント欄には、公開当時も、そして15年が経過した今も、この動画を見て鳥肌が立ったという視聴者の声が溢れている。

    YouTubeのコメント欄だけではない。ゴールからわずか数日後、ドノバン自身もこの動画を見せられた。それは、彼が常に信じていたが、今や真実だと確信した事実に目を開かせてくれた。つまり、祖国が本当に彼を気にかけていたということだ。

    「ゴールを決めた翌朝のことだ」とドノバンは『U.S. Soccer Podcast』で語った。「我々は滞在していたロッジ内の部屋の一つ、米国サッカー協会のメディアハブセンターに入った。朝食をとろうと通りかかると、[米国サッカー協会広報部長]のマイケル・カマーマンが僕を捕まえて、『これを見なきゃ』と言ったんだ。

    「繰り返すが、これは2010年の話だ。当時はソーシャルメディアも今とは違っていたし、インターネットも今とは違っていた。それに我々は地球の反対側にいたから、故郷で何が起きているのか、ほとんど把握できていなかったんだ。

    「私たちは座ってその動画を見た。そして二人ともただ泣いてしまった。母国の人々があんな形でサッカーを体験しているなんて信じられなかったからだ。想像もしていなかった。

    「あの映像を見ると、祖国に対する力強さと誇りを感じます。なぜなら、あの人々の多くはもともとサッカーファンではなかったからです。あの日以降、彼らはファンになりましたが、それまではサッカーファンではなかったのです。それでも、私たちと同じように体験していたのです。私たちはピッチに立っていたけれど、彼らも同じように体験し、同じ感情を共有していたのです。」

    多くの人にとって、あの経験は転機となりました。ドノヴァンが言ったように、その日、多くの人々がサッカーファンになり、それ以来、サッカーから離れることはありませんでした。

  • USA v Algeria: Group C - 2010 FIFA World CupGetty Images Sport

    「何か特別なもの」

    アルジェリア戦当日、現在バンクーバー・ホワイトキャップスのスター選手であり、米国代表でもあるセバスチャン・バーハルターは、家族と相談して、彼自身の言葉を借りれば「重大な決断」を下した。その日は学校を休んで、学校の演劇も見送って、その試合を観戦することにしたのだ。もちろん、見逃すにはあまりにも重要な一戦だった。そして結局のところ、米国代表の試合を観戦するというバーハルターの決断は報われたと言えるだろう。

    「『こんなことが起きるなんて信じられない』と思ったのを覚えています」と、バーハルターはUSMNTの合宿先からMLSの公式サイトに語った。「正直なところ、それは私の中で多くの火花を散らしました。成長過程で、あの感覚を味わえたことは、本当に特別なことでした。特に子供時代を振り返ると、あれは最も記憶に残る出来事でした」

    それから15年が経ち、当時9歳だった少年は、今や自身もUSMNTのミッドフィールダーとなり、ワールドカップへの夢を抱いている。しかし、そんな思いを抱いているのはバーハルターだけではない。あの日、サッカーに恋をした9歳児は他にも大勢いたのだ。 30代、40代、さらには70代の人々もいた。ドノヴァンのゴールは、ある意味でスポーツの枠を超え、それ以上のものとなったのだ。

    だからこそ、あれから何年も経った今でも、バーハルターのような選手たちがその瞬間を振り返るのだ。だからこそ、あれから何年も経った今でも、それはアメリカサッカー史上で最も語り継がれる瞬間の一つとして、今なおそこに存在しているのだ。そして、結局のところ、私たちがそのゴールの真の影響力をまだ正確に言い表せないのは、主に、それが今日に至るまで人々を鼓舞し続けているからに他ならない。

    それこそがドノヴァンの真の遺産だ。トロフィーや称賛、統計データは忘れて、もっと深く見てほしい。あの日、南アフリカで、ドノヴァンは国民に勇気を与えた。そして今、15年が経った今でも、その瞬間をどこで目撃したか、その反応が映像に収められていたかどうかに関わらず、人々は語り続けているのだ。

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