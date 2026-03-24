「行け、行け、アメリカ！」――2010年ワールドカップのアルジェリア戦でランドン・ドノバンが決めた劇的な決勝ゴールは、アメリカサッカーにとって最初の決定的な瞬間となった

YouTubeで「ランドン・ドノバン アルジェリア」と検索すると、さまざまな結果が表示されます。しかし、検索結果のトップに表示される動画は、これまで一度も変わっていません。それは、ある一瞬の瞬間と、その瞬間が多くの人々にとってどのような意味を持っていたかを捉えた動画であり、ゴールそのものと同じくらい有名になったものです。

ユーザーKitchel221c30によって投稿されたこの動画は、550万回以上の再生回数を記録している。ドノバンのゴールから2日後に投稿されたこの動画は、全米各地からの反応をまとめたものだった。あれから何年も経った今でも、コメント欄には、公開当時も、そして15年が経過した今も、この動画を見て鳥肌が立ったという視聴者の声が溢れている。

YouTubeのコメント欄だけではない。ゴールからわずか数日後、ドノバン自身もこの動画を見せられた。それは、彼が常に信じていたが、今や真実だと確信した事実に目を開かせてくれた。つまり、祖国が本当に彼を気にかけていたということだ。

「ゴールを決めた翌朝のことだ」とドノバンは『U.S. Soccer Podcast』で語った。「我々は滞在していたロッジ内の部屋の一つ、米国サッカー協会のメディアハブセンターに入った。朝食をとろうと通りかかると、[米国サッカー協会広報部長]のマイケル・カマーマンが僕を捕まえて、『これを見なきゃ』と言ったんだ。

「繰り返すが、これは2010年の話だ。当時はソーシャルメディアも今とは違っていたし、インターネットも今とは違っていた。それに我々は地球の反対側にいたから、故郷で何が起きているのか、ほとんど把握できていなかったんだ。

「私たちは座ってその動画を見た。そして二人ともただ泣いてしまった。母国の人々があんな形でサッカーを体験しているなんて信じられなかったからだ。想像もしていなかった。

「あの映像を見ると、祖国に対する力強さと誇りを感じます。なぜなら、あの人々の多くはもともとサッカーファンではなかったからです。あの日以降、彼らはファンになりましたが、それまではサッカーファンではなかったのです。それでも、私たちと同じように体験していたのです。私たちはピッチに立っていたけれど、彼らも同じように体験し、同じ感情を共有していたのです。」

多くの人にとって、あの経験は転機となりました。ドノヴァンが言ったように、その日、多くの人々がサッカーファンになり、それ以来、サッカーから離れることはありませんでした。