「行け、行け、アメリカ！」――2010年ワールドカップのアルジェリア戦でランドン・ドノバンが決めた劇的な決勝ゴールは、アメリカサッカーにとって最初の決定的な瞬間となった

サッカーが素晴らしいとき、それは勝敗や得点、セーブの数などではなく、感情の問題なのです。このスポーツの本質は、感情の爆発であり、同じ瞬間をリアルタイムで共有する人々との間に生まれるものです。それは、隣の見知らぬ人との抱擁であり、自分でも気づかないうちに漏らしてしまう叫びであり、今まさに何が起きたのかと、画面やピッチを呆然と見つめてしまうような、信じられない気持ちなのです。
2010年のワールドカップを控えた米国代表は、岐路に立っていた。チームは2002年に準々決勝進出を果たすなど飛躍を遂げたものの、4年後にはグループリーグで敗退していた。ドノバンは、2002年の輝かしい若きスターから、2006年の悔しさに満ちた表情まで、その両極端を経験していた。 2010年、一つの疑問が渦巻いていた。アメリカサッカーは一体どこへ向かっているのか？
グループリーグの組み合わせは、ゆっくりと慣れる余裕など与えてくれなかった。米国は初戦でイングランドと対戦することになった。歴史と期待が詰まった一戦だ。イングランドがグループ首位を予想されており、米国、スロベニア、アルジェリアは2位争いを余儀なくされた。スリー・ライオンズとの粘り強い1-1の引き分けは、早い段階で勢いをもたらした。
第2戦は混沌とした展開となった。スロベニアに0-2とリードを許したアメリカは、猛烈な追い上げを見せた。モーリス・エドゥが終盤に決勝ゴールを決めたかに見えたが、不可解なファウルの判定によりゴールは取り消された。
「笛が鳴ったのを聞いて、『何だこれは？』と思ったよ」とエドゥは2020年にESPNに語った。「あのゴールが認められていれば、おそらくアメリカサッカー史上最大の逆転劇だっただろう。でもね、それがアルジェリア戦での信じられないような瞬間につながったんだ。」