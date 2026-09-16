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「行けるところまで行きたい」 キース・アンドルーズ、苦戦の末のレディング戦カラバオカップ勝利後にブレントフォードのタイトル獲得への意欲を明確化
ブレントフォードが4回戦進出を決める
開始3分以内にウィルソンが先制点を決め、前半アディショナルタイムにはカルヴァーリョが追加点を挙げた。いずれのゴールもダンゴ・ワタラのアシストから生まれた。後半にはパウディ・オコナーがヘディングで1点を返し、緊迫した終盤となったが、アウェーのチームは最後まで耐え切った。 敵地での2-1勝利により、アンドリュース率いるチームは4回戦進出を決めた。
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アンドリュース、カップ戦突破を目指す
セレクト・カー・リーシング・スタジアムで圧巻のパフォーマンスを見せた後、指揮官は今季のこの大会で上位進出を目指すチームの野心を明確にした。アンドリュース監督は「前のラウンドでもこの大会に非常に真剣に臨んだし、今夜も同じだった。私たちにとって重要な大会であり、行けるところまで行きたい。できない理由はない。全力でぶつかっていく」と語った。
圧倒的なパフォーマンスが層の厚さを示す
この夜はカルヴァーリョにとってとりわけ記憶に残るものとなった。2025年11月に負った十字じん帯損傷からの復帰戦で、冷静にゴールを決めてみせたためだ。ブレントフォードはスコアが示す以上に試合を支配し、ボール保持率70.9％を記録。さらに予想得点値（xG）3.21を積み上げた。ミケル・ダムスゴーアは相手陣内で4度のチャンスを創出して試合をコントロールし、イゴール・チアゴは途中出場から攻撃にさらなる推進力をもたらした。
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次のカップ戦の対戦相手が迫る
過去2シーズンはいずれも準々決勝で敗退していたブレントフォードは、水曜夜に行われる4回戦の組み合わせ抽選で次の対戦相手を知ることになる。このカップ戦での勢いは、ロンドンのクラブが国内リーグ戦とカップ戦の両方で安定感を維持する上で重要な足がかりとなる。アンドリュースは、負傷離脱していた主力選手たちの復帰が、過密日程を前に重要な戦力層の維持につながることを期待している。
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