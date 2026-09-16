過去2シーズンはいずれも準々決勝で敗退していたブレントフォードは、水曜夜に行われる4回戦の組み合わせ抽選で次の対戦相手を知ることになる。このカップ戦での勢いは、ロンドンのクラブが国内リーグ戦とカップ戦の両方で安定感を維持する上で重要な足がかりとなる。アンドリュースは、負傷離脱していた主力選手たちの復帰が、過密日程を前に重要な戦力層の維持につながることを期待している。