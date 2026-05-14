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「行かない！」――マウリツィオ・サッリ監督はキックオフの時間帯に怒り、ローマとのラツィオ・ダービーをボイコットすると再び表明した。
サッリ監督、昼間の試合日程に不満を表明
セリエA終盤の日程が正式決定。スタディオ・オリンピコでは反発の声。セリエAリーグと県当局はローマ・ダービーを日曜12時30分開催で合意した。サッリ監督は「リーグの無能だ」と批判。
メディアセットの取材に応じた元チェルシー監督は、月曜なら観戦するが日曜の12時30分ならボイコットすると宣言した。
さらに「この混乱はリーグのミスが原因だ。県知事は明確な指示を出した。その日程で決まることを願う。もし私が会長なら試合には出場せず、1ポイント減点を受け入れるだろう。我々には何も変わらない」と語った。
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「これはサッカーじゃない」とラツィオ監督は語る
サッリ監督は、シーズン終盤のローマの暑さの中で選手たちに課される過酷な肉体的負担に最も不満を抱いている。同監督は、欧州カップ戦出場権がかかる重要な試合を真昼の炎天下で行うことは大会の質を損なうとし、このような試合日程は試合の重要性を理解していない表れだと指摘した。
「8000万ユーロの価値があるチャンピオンズリーグ出場権を懸けて5チームが戦っているのに、なぜ12時30分に試合をしなければならないのか。これはサッカーではない」と嘆いた。さらに、主催者がローマのクラブに敬意を欠き、北部のライバルを優遇していると示唆した。 さらに「このような時間帯を提案した者は辞任すべきだ」と語った。
ラツィオの将来は不透明だ
ボイコット騒動の陰で、ラツィオのサッリ監督の去就が不透明になっている。チームは9位で来季の欧州カップ戦出場はほぼ絶望的だ。
一方、ローマは5位（67点）で4位ACミランと同点、6位コモとは2点差。残り2節となり、チャンピオンズリーグ出場権を争うジャロロッシにとって1点の価値は極めて大きい。
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ビアンコチェレスティは本当にボイコットするのだろうか？
サッリ監督の激昂的な発言にもかかわらず、ラツィオがリーグ戦を全面ボイコットする可能性は極めて低い。それでも監督にとって、今回のダービーはかつてないほど重要だ。コッパ・イタリア決勝でインテルに0-2、シーズン前半のローマ戦でも0-1で敗れているため、雪辱を晴らしたい思いは強い。 クラブが不振な今、このダービーは日程への抗議を示唆しつつ、不満なサポーターをなだめる最後の機会だ。