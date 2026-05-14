「行かない！」――マウリツィオ・サッリ監督はキックオフの時間帯に怒り、ローマとのラツィオ・ダービーをボイコットすると再び表明した。

セリエA終盤の日程が正式決定。スタディオ・オリンピコでは反発の声。セリエAリーグと県当局はローマ・ダービーを日曜12時30分開催で合意した。サッリ監督は「リーグの無能だ」と批判。

メディアセットの取材に応じた元チェルシー監督は、月曜なら観戦するが日曜の12時30分ならボイコットすると宣言した。

さらに「この混乱はリーグのミスが原因だ。県知事は明確な指示を出した。その日程で決まることを願う。もし私が会長なら試合には出場せず、1ポイント減点を受け入れるだろう。我々には何も変わらない」と語った。