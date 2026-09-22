アルゼンチン代表の指揮官を務めるリオネル・スカローニの立場は、かつて代表でともにプレーしたマルティン・デミチェリスから公に力強い支持を受けた。ブンデスリーガの中断期間にアルゼンチンへ戻った際に語ったRBライプツィヒの指揮官デミチェリスは、歴史的な成功を収めた8年間に続き、スカローニに在任期間を延長するよう促した。

スカローニはアルゼンチンを黄金期へと導き、コパ・アメリカとワールドカップのタイトルを勝ち取ってきた。

デミチェリスは、代表チームに迫る世代交代を乗り切るうえで、スカローニが依然として理想的なリーダーだと強調した。



