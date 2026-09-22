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行かないでくれ、リオネル！ アルゼンチンの栄光の8年をデミチェリスが称賛する中、スカローニ監督に続投を求める声
スカローニ、アルゼンチンの次周期も指揮へ समर्थनされる
アルゼンチン代表の指揮官を務めるリオネル・スカローニの立場は、かつて代表でともにプレーしたマルティン・デミチェリスから公に力強い支持を受けた。ブンデスリーガの中断期間にアルゼンチンへ戻った際に語ったRBライプツィヒの指揮官デミチェリスは、歴史的な成功を収めた8年間に続き、スカローニに在任期間を延長するよう促した。
スカローニはアルゼンチンを黄金期へと導き、コパ・アメリカとワールドカップのタイトルを勝ち取ってきた。
デミチェリスは、代表チームに迫る世代交代を乗り切るうえで、スカローニが依然として理想的なリーダーだと強調した。
- AFP
デミチェリス、スカローニの謙虚さと先見性を称賛
スカローニの長期的な去就をめぐる継続的な疑問について、デミチェリスは指揮官としての人間性と戦術面での成長を強調した。元DFは、48歳のスカローニが競争力を犠牲にすることなくチームを刷新できる能力に全面的な信頼を示した。
また、スカローニはこれまでの実績によって、新戦力を加えるための完全な権限を持っていると強調した。
「私たちはとても恵まれている。この8年間は信じられないほど成功してきたからだ」とデミチェリスは語った。「グリンゴ（リオネル・スカローニ）には残ってほしい。あのエネルギーと、続けたいという意欲を感じてくれることを願っている。彼なら、その謙虚さを持って競争力のあるチームをつくる。私はまったく疑っていない」
積み重ねた経験がスムーズな移行の鍵となる
スカローニによる8年にわたる統治は、同代表の内部力学に対する比類なき理解を彼にもたらしている。デミチェリスは、主要なチームの世代交代を管理するには戦術的な忍耐と選手との強固な関係が必要だと指摘し、そうした資質をスカローニは在任期間を通じて一貫して示してきたと述べた。
これまでの代表ウインドーで若い才能をチームに組み込んできたスカローニは、かつての仲間やサポーターの双方から支持を得ている。
デミチェリスは、アルゼンチン代表が今後の国際大会に向けて歩みを進める中、スカローニを留任させることが継続性の確保につながると主張した。
スカローニ、来たる代表戦に向けて準備へ
アルゼンチンが今後のFIFAウインドーに向けて準備を進める中、スカローニは目先の結果と長期的な戦力整備の両面に引き続き焦点を当てている。指揮官は、アルゼンチン代表が予定されている国際試合に向けて始動する中で、新たな選択肢の見極めを図ることになる。
著名なフットボール関係者からの後押しを受け、スカローニは全面的な支持のもとで次の段階へと入る。
アルゼンチンは、指揮官のビジョンをピッチ上での継続的な成功へとつなげることを目指している。
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