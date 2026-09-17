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翻訳者：
血と汗と涙。ニールは、満身創痍のライオンズが14年ぶりのダービーで全力を尽くすと誓った。
ニール、待望のダービーへ「究極の戦い」を約束
『Southwark News』によると、ミルウォールのアレックス・ニール監督は、土曜日にザ・デンで行われるウェストハム・ユナイテッドとの歴史的な公式戦100回目の対戦を前に、熱のこもった決意を示した。ドッカーズ・ダービーの復活を14年間待った末、EFLチャンピオンシップに降格したハマーズを迎え撃つべく、ミルウォールは宿敵との一戦に臨む。
深刻な負傷者危機を抱える中でも、ニール監督は選手たちがホームのサポーターのために持てる力をすべて出し切ると強調した。
この節目の一戦は、サウスイースト・ロンドン一帯に極めて大きな感情的重みを帯びている。
- NurPhoto
傷だらけのイングランド、身体的限界を乗り越える戦いへ প্রস্তুতি完了
週半ばの試合による消耗を受け、自身のチームが極度の疲労状態にあることを振り返ったニールは、チームに宿る闘志を強調した。複数の選手がけいれんを起こしてピッチに倒れ込み、試合を締めくくるためにアカデミー出身の選手たちを起用せざるを得なかったとも明かした。
指揮官は、ウェストハムを迎える一戦でも同じく容赦ない勤勉さを見せると約束した。
「私が保証するのは、うちの選手たちがいつも通り、ピッチ上ですべてを出し切るということだ」とニールは語った。「全員がけいれんを起こして倒れ込んでいるのが見て取れたが、準備はできる」
監督、ウェストハムにザ・デンでの生き残りを要求
ニールは、この一戦に伴う計り知れないプレッシャーを公然と受け入れ、ミルウォールのファンにとってこのダービーが持つ重要性を矮小化することを拒んだ。そして、好調のウェストハムがザ・デンの敵対的な雰囲気にどう対応するのか、強い関心を示した。
この対戦ではミルウォールが歴史的に優位に立っており、過去99回の対戦でウェストハムの34勝に対して38勝を挙げている。
ミルウォールは本拠地の熱狂的な雰囲気を生かし、アウェーの相手を揺さぶる狙いだ。
- Sports Press Photo
むき出しの情熱の中で求められる冷静さ
ピッチ上では激しい情熱と闘争心を求める一方で、ニールは自軍の選手たちに対し、感情が高ぶって高くつく規律面のミスにつながらないよう警告した。象徴的な勝利をつかむには、戦術面での規律も欠かせないと強調している。
ポジティブな結果を得られれば、ミルウォールの今季の戦いに計り知れない追い風となる。
「注目も緊張感も情熱も非常に大きなものになるだろう」とニールは付け加えた。「ファンが望む闘争心を示す必要がある。ただ同時に、ピッチ上では冷静さも保ち、正しいプレーをしなければならない」
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