週半ばの試合による消耗を受け、自身のチームが極度の疲労状態にあることを振り返ったニールは、チームに宿る闘志を強調した。複数の選手がけいれんを起こしてピッチに倒れ込み、試合を締めくくるためにアカデミー出身の選手たちを起用せざるを得なかったとも明かした。

指揮官は、ウェストハムを迎える一戦でも同じく容赦ない勤勉さを見せると約束した。

「私が保証するのは、うちの選手たちがいつも通り、ピッチ上ですべてを出し切るということだ」とニールは語った。「全員がけいれんを起こして倒れ込んでいるのが見て取れたが、準備はできる」