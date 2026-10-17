サイードは動画の中で失望を表明し続け、ファンがこの元DFを尊敬する理由を問いかけた。「あなたの周りには、あなたを尊敬する人たちがいる。でも、SNSでそんな話し方をしていて、どこを尊敬できるというのか？」と語った。

さらに、自身は打たれ強いと強調し、こう続けた。「私はSNSでいろいろな目に遭ってきたし、何より人種差別的な中傷も受けてきた。だから、こういうことには慣れている。私があなたの責任を問うたら、あなたはそんな手段に出る。それが、あなたの人間性を物語っている」