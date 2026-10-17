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著名インフルエンサーを太っているとして侮辱したリオ・ファーディナンド、マンチェスター・ユナイテッドのファンから「恥さらし」と非難
ネット上で激しい応酬が勃発
『デイリー・エクスプレス』によると、対立の発端は、デイリー・エクスプレス、フェルディナンドがマイケル・キャリックと並んだ写真を投稿し、マンチェスター・ユナイテッドの規模について語った同クラブの監督の言葉を引用したことだった。サイードは「ごちゃごちゃ言っていないで、オーナーを批判しろ！」と、クラブのオーナーを批判するようフェルディナンドに求めた。これに対し、フェルディナンドは多くのサポーターに衝撃を与える、物議を醸す発言で応じた。
フェルディナンドはコンテンツ制作者の容姿を直接標的にし、「ごちゃごちゃ言わずに、自分のtsを持ち上げろ。文字を打つだけで息切れしてるぞ！」と投稿した。この厳しい返答を受け、SNS上ではすぐに激しい議論が巻き起こり、ファンの意見は大きく分かれた。
サイードが解説者に反論
サイードは当初、こう反論した。「とんでもない変わり者だ。自分の正体をはっきり暴かれたからといって、個人攻撃に走るのか！ 男としての人間性がよく分かるよ！」。その後、サイードは詳しい動画でこの件について語り、著名な公人であるフェルディナンドの振る舞いを厳しく批判した。「あなたは大人なのに、SNSに投稿する返答がこれなのか」とサイードは語った。「子どもたちもあなたを見ている。世界中の多くの人にとって手本となる存在なのに、世界に向けてこんな振る舞いをするなんて。本当に恥ずかしいことだ」
オンライン上の誹謗中傷に毅然と立ち向かう
サイードは動画の中で失望を表明し続け、ファンがこの元DFを尊敬する理由を問いかけた。「あなたの周りには、あなたを尊敬する人たちがいる。でも、SNSでそんな話し方をしていて、どこを尊敬できるというのか？」と語った。
さらに、自身は打たれ強いと強調し、こう続けた。「私はSNSでいろいろな目に遭ってきたし、何より人種差別的な中傷も受けてきた。だから、こういうことには慣れている。私があなたの責任を問うたら、あなたはそんな手段に出る。それが、あなたの人間性を物語っている」
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焦点は再びピッチ上に移る
オンライン上での論争が続く中、マンチェスター・ユナイテッドは明日、プレミアリーグでリーズ・ユナイテッドと対戦する。開幕からの6試合は1勝3分け2敗で、勝ち点はわずか6。現在、順位表の13位につけている。一方、ファンはフェルディナンドが物議を醸した自身の発言について、今後数日以内に公に謝罪するかどうかを注視するだろう。
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