「落胆し、打ちのめされている」：スペイン紙がバイエルン・ミュンヘンのレナート・カールに注目

「彼の家族は夢を叶える瞬間を見ようとマドリードまで来たが、それは実現しなかった。選手本人にとっても失望は大きかった」と『AS』紙は伝えた。カールは今年初めにレアル移籍を公に希望し、スペインでも注目されていた。

カールはベルナベウのピッチに立つことを何よりも望んでいたが、バイエルンのヴィンセント・コンパニー監督は彼を投入しなかった。 さらに不運は続き、金曜日、FCBはカールが右ハムストリングの筋断裂と診断されたと発表。第2戦を含む約3週間の離脱が決まった。