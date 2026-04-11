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Oliver Maywurm

翻訳者：

「落胆し、打ちのめされている」：スペイン紙がバイエルン・ミュンヘンのレナート・カールに注目

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レアル・マドリー 対 バイエルン
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バイエルン
バイエルン 対 レアル・マドリー
レナート・カール

バイエルン・ミュンヘンの若手選手レナート・カールは、レアル・マドリード戦を前にスペインの新聞で話題になっている。

著名紙『アス』は「カール、落胆と失望」と報じた。チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦でレアル・マドリードのベンチに90分間座った18歳は、怪我で来週水曜の第2戦を欠場する。

  • 「彼の家族は夢を叶える瞬間を見ようとマドリードまで来たが、それは実現しなかった。選手本人にとっても失望は大きかった」と『AS』紙は伝えた。カールは今年初めにレアル移籍を公に希望し、スペインでも注目されていた。

    カールはベルナベウのピッチに立つことを何よりも望んでいたが、バイエルンのヴィンセント・コンパニー監督は彼を投入しなかった。 さらに不運は続き、金曜日、FCBはカールが右ハムストリングの筋断裂と診断されたと発表。第2戦を含む約3週間の離脱が決まった。

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    バイエルンの若手レナート・カールがスペインで話題に：「厳しい逆境」

    「バイエルンの逸材に逆風」――カールは負傷で『マルカ』などスペイン紙でも話題に。将来ホームとなるはずのスタジアムで90分間ベンチにいたことが痛手だ。

    カールは5月初めに復帰し、準決勝第2戦（進出場合）でチームを助けたい考えだ。2-1の勝利でバイエルンは大きな優位を得た。 得点はルイス・ディアスとハリー・ケインが記録し、試合終了15分前にレアルのキリアン・エムバペが1点を返した。バイエルンが水曜日のホーム戦で準決勝進出を決めた場合、前回王者のパリ・サンジェルマンと対戦する可能性がある。 パリ・サンジェルマンはリヴァプール戦を2-0で制し、ベスト4入りに王手をかけている。

  • レナート・カールはワールドカップに参加できるのか？

    カールは今シーズン、FCBでブレークした。10代ながら先発や途中出場問わず重要な活躍を見せ、2025/26シーズンは35試合で9ゴール7アシストを記録している。

    3月末にはドイツ代表デビューし、スイス戦（4-3）とガーナ戦（2-1）で好印象を残した。これにより、今夏のワールドカップでユリアン・ナーゲルスマン監督に招集される可能性が高まった。

  • FC Bayern München v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    レナート・カールスの今シーズンの成績


    使用例

    35

    得点

    9

    アシスト

    7

    イエローカード

    1


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