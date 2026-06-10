インファンティーノ氏は最初の回答を補足し、国境問題で組織が直面する制約を強調した。

彼は「信じてほしい。私たちは常に解決策を探している。だが、政府や警察を支配する権限はない。私たちはスポーツ組織だ」と付け加えた。

2025年CAF年間最優秀男子審判に選ばれたこの人物は有効な書類と外交旅券を所持していたが、入国を拒否されトルコへ送還された。

この厳格な措置について、ホワイトハウス・ワールドカップ対策タスクフォースのリーダー、アンドルー・ジュリアーニ氏は「詳細は言えないが、税関・国境警備隊の判断は正しく、私は支持する」と述べた。