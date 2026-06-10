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「落ち着いて、リラックスして」――ジャンニ・インファンティーノ会長は、ソマリア人審判の米国入国拒否についてコメントした。
インファンティーノ氏がFIFAの立場を擁護
マイアミ国際空港でソマリア人審判オマル・アルタン氏が強制送還されたことを受け、FIFA会長が異例の記者会見を開いた。
インファンティーノ氏は、アルタンの歴史的機会を阻んだ入国管理問題をこう語った。「ソマリア出身審判に起きたことは残念だ。我々はすべてをコントロールできない。努力し、話し合い、様子を見る。冷静になることも大切だ。怒鳴り散らすのは逆効果だ」
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国境警備当局は厳格な手順を遵守している
インファンティーノ氏は最初の回答を補足し、国境問題で組織が直面する制約を強調した。
彼は「信じてほしい。私たちは常に解決策を探している。だが、政府や警察を支配する権限はない。私たちはスポーツ組織だ」と付け加えた。
2025年CAF年間最優秀男子審判に選ばれたこの人物は有効な書類と外交旅券を所持していたが、入国を拒否されトルコへ送還された。
この厳格な措置について、ホワイトハウス・ワールドカップ対策タスクフォースのリーダー、アンドルー・ジュリアーニ氏は「詳細は言えないが、税関・国境警備隊の判断は正しく、私は支持する」と述べた。
歴史的な大会出場のチャンスを逃す
国際サッカー連盟（FIFA）は、アフリカ代表にとって残念な結果となったことを認める公式声明を発表した。
FIFAは開催国の入国審査には関与していないとし、「試合審判員のオマル・アブドゥルカディール・アルタン氏が米国入国を拒否されたため、2026年ワールドカップでの業務に従事できない」と発表した。当局は「現時点ではアルタン氏の状況に変更はない」と通知した。 過去の大会と同様に、ビザの発給と入国許可は開催国政府の決定である。」
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アルタンはどうなるのか？
木曜の開幕戦を欠場したアルタン氏だが、国際審判界での評価は依然として高い。同氏は従来通りの高水準を維持し、今後の国際大会への参加も希望している。残る51人の審判は北米でトレーニングキャンプを継続し、ソマリアサッカー連盟は異議申し立てを進めている。